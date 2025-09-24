Phụ nữ đi tiểu đêm nhiều là bệnh gì?

Khoảng một tháng nay tôi đi tiểu đêm nhiều lần, lượng nước tiểu nhiều hơn ban ngày. Tôi mắc bệnh gì, có cách nào hết tiểu đêm không? (Hằng, 51 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Lượng nước tiểu đêm nhiều (khoảng một lít mỗi đêm) là khá bất thường, có thể liên quan đến nhiều bệnh lý ở nữ giới. Thông thường, lượng nước tiểu ban đêm chiếm khoảng 20-30% tổng lượng nước một ngày (1,5-2 lít), tương đương khoảng 400-600 ml, tùy độ tuổi và cân nặng.

Ngoài tăng tần suất đi tiểu, nếu chị có một số triệu chứng đi kèm như tiểu rắt, tiểu buốt, thậm chí tiểu máu hay triệu chứng khác như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ù tai, gầy sút cân, khát nước... có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi tiết niệu, bàng quang tăng hoạt, ung thư đường tiết niệu. Tiểu đêm nhiều lần còn cảnh báo suy giảm chức năng thận hay bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, đái tháo nhạt do thiếu hoặc mất đáp ứng với hormone chống bài niệu ADH...

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh tư vấn cho người bệnh đến khám tại Đơn vị Niệu nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số nguyên nhân khác như mang thai làm thay đổi nội tiết tố và áp lực lên bàng quang, tử cung chèn ép bàng quang, căng thẳng kéo dài gây rối loạn giấc ngủ, đang uống thuốc lợi tiểu... Một số người uống cà phê, rượu vào ban đêm trước khi đi ngủ có thể kích thích bàng quang, khiến đi tiểu nhiều hơn.

Chị nên đến bệnh viện khám, xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây tiểu đêm. Chị có thể ghi chép thời gian đi tiểu và lượng tiểu, lượng nước và loại nước uống trong ngày trong ba ngày để bác sĩ xem xét.

Để giảm tiểu đêm, chị nên uống đủ nước vào ban ngày, hạn chế uống nhiều vào buổi tối. Tránh các loại đồ uống có cồn như rượu, bia, không dùng trà, cà phê vào buổi tối vì gây mất ngủ và lợi tiểu. Một số loại đồ uống có gas, thực phẩm có tính axit như nước vắt cam, chanh, bưởi, dưa muối chua có thể kích ứng bàng quang nên cũng cần hạn chế. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, tập thể dục thường xuyên, giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng.

Chị nên tập thói quen đi tiểu vào giờ cố định, nhất là trước giờ đi ngủ. Bác sĩ có thể kê thuốc chống bài niệu nếu các biện pháp thay đổi lối sống và điều trị các bệnh lý đi kèm không hiệu quả. Người dùng thuốc gây hạ natri máu cần được bác sĩ chuyên khoa theo dõi chặt chẽ.

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh

Đơn vị Niệu nữ

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM