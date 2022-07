Phòng tránh nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới

Thực hành tình dục an toàn, giữ vệ sinh bộ phận sinh dục, tránh nhịn tiểu và bổ sung đủ nước có thể giúp phòng ngừa nhiễm trùng tiểu ở nam giới.

Đường tiết niệu là bộ phận có nhiệm vụ phối hợp với phổi, da, ruột... duy trì sự cân bằng của các chất hóa học và nước trong cơ thể. Ở nam giới, bộ phận này bao gồm thận, bàng quang, niệu quản và niệu đạo. Trong đó, niệu quản bao gồm hai ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang còn niệu đạo gồm một ống dẫn nước tiểu từ bàng quang qua tuyến tiền liệt và đưa tới đầu dương vật.

Tình trạng vi khuẩn gây hại tích tụ ở bất kỳ vị trí nào trong cấu trúc này có thể gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) hay còn có tên gọi khác là viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu. Tuy UTIs phổ biến hơn ở phụ nữ nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh này. Nghiên cứu cho thấy khoảng 15% nam giới có thể bị nhiễm trùng tiểu ở một thời điểm nào đó trong đời.

Nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam giới khác với nữ giới ở chỗ bệnh ít phổ biến do nguyên nhân quan hệ tình dục. Ngoại lệ duy nhất có thể là quan hệ tình dục qua đường hậu môn khiến phân bị rò rỉ vào niệu đạo gây nhiễm trùng. Nguyên nhân chủ yếu gây ra viêm đường tiết niệu ở nam liên quan đến tuổi tác và những thay đổi thể chất khiến bàng quang không thể được làm sạch hoàn toàn, rò rỉ nước tiểu hoặc các vấn đề ở ruột.

Phòng ngừa chính là chìa khóa giúp nam giới tránh các biến chứng dai dẳng, nghiêm trọng của bệnh này. UTIs có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu và hoặc gây ra các vấn đề nghiêm trọng nếu không được điều trị. Mặc dù thực hành tình dục an toàn và vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ là cách tốt nhất để ngăn ngừa, sẽ có những phương pháp khác giúp nam giới phòng tránh được bệnh này. Mục đích đầu tiên chính là phòng tránh sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào đường tiết niệu do thói quen khi tắm hoặc hoạt động tình dục không an toàn. Mục đích thứ hai là duy trì sức khỏe đường tiết niệu giúp bộ phận này ít bị nhiễm trùng hơn.

Để ngăn ngừa UTIs, điều quan trọng nhất là giảm nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu của bạn bao gồm:

Uống nước đầy đủ

Bằng cách thường bổ sung nước cho cơ thể, đường tiết niệu sẽ luôn được làm sạch theo cơ chế tự nhiên và vi khuẩn sẽ khó có cơ hội phát triển. Cố gắng uống từ 1,5- 2l nước mỗi ngày, bao gồm uống khi khát và uống trong bữa ăn. Khi trời nóng hay hoạt động dưới thời tiết nóng bức, hãy uống nhiều nước hơn.

Uống đủ nước giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới Ảnh: Freepik

Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục

Quan hệ tình dục an toàn, đặc biệt là qua đường hậu môn, cần sử dụng bao cao su. Ngoài ra, cần tránh chất bôi trơn gốc dầu có thể làm rách bao cao su, thay vào đó hãy chọn chất bôi trơn dạng nước không chứa chất diệt tinh trùng hoặc chất gây tê.

Rửa sạch phần dưới bao quy đầu

Điều này đặc biệt quan trọng nếu nam giới chưa cắt bao quy đầu. Các mô bên dưới bao quy đầu có thể là nơi khiến vi khuẩn sinh sôi và phát triển nếu không được làm sạch hàng ngày. Đây cũng là cách giúp phòng tránh viêm niệu đạo và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Giữ dương vật luôn khô ráo

Mặc đồ lót bằng vải cotton và thay mới hàng ngày (hoặc thường xuyên hơn nếu ra nhiều mồ hôi, mắc các bệnh lý liên quan tới việc lưu thông ở ruột và bàng quang). Dương vật ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong gây ra nhiễm trùng đường tiểu.

Uống thuốc điều trị tuyến tiền liệt theo chỉ định của bác sĩ

Các vấn đề về tuyến tiền liệt dẫn đến bí tiểu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễm trùng tiểu ở nam giới lớn tuổi. Do vậy, khi được chẩn đoán mắc bệnh này, hãy tuân thủ theo đúng liều lượng từ bác sĩ nhằm giúp cải thiện lưu lượng nước tiểu và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nếu thuốc tuyến tiền liệt không có tác dụng, hãy hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Đi tiểu khi cảm thấy cần

Nhịn tiểu sẽ khiến vi khuẩn tích tụ trong bàng quang gây ra nhiễm trùng. Đi vệ sinh ngay khi bạn cảm thấy cần thiết và đảm bảo đi hết để bàng quang được làm sạch hoàn toàn.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)