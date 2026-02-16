Phòng ngừa kích ứng da do nhang khói, bụi bẩn ngày Tết

Hạn chế tiếp xúc khói nhang, bụi mịn, đeo khẩu trang, mũ nón và điều chỉnh sinh hoạt hợp lý giúp giảm nguy cơ kích ứng, bùng phát viêm da.

Theo BS.CKI Võ Thị Tường Duy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, những ngày cận và trong Tết, khói nhang, vàng mã, pháo hoa cùng bụi mịn và thời tiết hanh khô khiến không khí kém trong lành, làm da dễ kích ứng, nổi mẩn, bùng phát bệnh da liễu mạn tính. Các hạt siêu nhỏ như PM2.5, kim loại nặng, hợp chất hữu cơ bay hơi có thể xuyên qua hàng rào bảo vệ da, gây viêm, stress oxy hóa và kích hoạt phản ứng viêm âm thầm, làm bệnh nền nặng hơn.

Ngày Tết, nhiều người thường thức khuya, ăn nhiều đồ cay nóng, rượu bia, ít uống nước càng khiến da mất nước, tăng tiết dầu, giảm khả năng tự bảo vệ. Khi kết hợp với môi trường ô nhiễm, da càng dễ đỏ rát, ngứa, nổi mụn hoặc bùng phát kích ứng, viêm da tiếp xúc, viêm da cơ địa..., đặc biệt là với người có làn da nhạy cảm, hàng rào bảo vệ da vốn đã suy yếu.

Bác sĩ Duy lưu ý mọi người hạn chế đứng gần khu vực đốt nhang lâu, ưu tiên không gian thông thoáng, mở cửa sổ hoặc dùng quạt hút, máy lọc không khí để giảm tích tụ khói trong nhà.

Bôi kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30 trở lên khi ra ngoài, đeo khẩu trang sạch, chọn chất liệu mềm, thoáng khí để hạn chế ma sát với da gây kích ứng. Người có da nhạy cảm có thể kết hợp che chắn thêm bằng mũ rộng vành, kính mát giúp giảm lượng bụi mịn và khói tiếp xúc trực tiếp lên vùng mặt.

Làm sạch da sau khi tiếp xúc với khói bụi, dưỡng ẩm đều đặn sáng và tối.

Bác sĩ Duy tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Thức khuya, thay đổi giờ giấc sinh hoạt và stress trong dịp Tết khiến quá trình tái tạo da bị gián đoạn. Khi hàng rào bảo vệ da suy yếu, da dễ phản ứng mạnh hơn với các yếu tố môi trường như khói nhang, bụi mịn. Do đó, cần duy trì thời gian ngủ hợp lý, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya liên tục để da có đủ thời gian phục hồi, giảm nguy cơ bùng phát các bệnh viêm da. Tránh uống nhiều rượu bia, ăn các món dầu mỡ, cay nóng có thể làm tăng viêm khiến da dễ đỏ, ngứa, nổi mụn.

Người có tiền sử viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc hoặc đang điều trị mụn, nám cần đặc biệt thận trọng trong dịp Tết. Tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi sản phẩm chăm sóc da trong giai đoạn này.

Theo bác sĩ Duy, kích ứng do khói nhang và bụi mịn không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ ngay từ đầu. Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện cảm giác châm chích nhẹ, da xỉn màu hoặc căng rát thoáng qua. Nếu các triệu chứng này kéo dài, lan rộng hoặc kèm theo mụn viêm, bong tróc rõ, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng kéo dài sau Tết.

Minh Hương