Phòng khô mắt, tránh giảm thị lực

Khám mắt định kỳ, mang kính râm khi ra ngoài nắng, uống đủ nước và tránh tiếp xúc với khói thuốc có thể phòng khô mắt, giữ đôi mắt khỏe mạnh.

Khô mắt là tình trạng mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc nước mắt bốc hơi quá nhanh, khiến bề mặt nhãn cầu không được bôi trơn đầy đủ. Triệu chứng thường gặp gồm đỏ mắt, nhìn mờ, cảm giác cộm xốn, khó chịu và nhạy cảm với ánh sáng. Nếu không điều trị, khô mắt có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như gây tình trạng nhìn mờ, giảm chất lượng thị giác.

Khô mắt có thể xảy ra ở bất kỳ ai, song nguy cơ cao hơn ở người trên 50 tuổi do khả năng tiết nước mắt suy giảm theo thời gian. Phụ nữ cũng dễ gặp hơn vì thay đổi nội tiết trong thai kỳ, mãn kinh hoặc khi dùng thuốc tránh thai. Người mắc bệnh lý nền như viêm khớp dạng thấp, đái tháo đường, bệnh tuyến giáp, lupus, hội chứng Sjögren... cũng có nguy cơ cao.

Dưới đây là 9 biện pháp giúp phòng ngừa tình trạng này.

Khám mắt định kỳ

Khám mắt thường xuyên, đặc biệt ở người lớn tuổi, giúp phát hiện sớm tình trạng khô mắt. Các xét nghiệm như soi đèn khe hoặc đo thời gian vỡ màng phim nước mắt (tear break-up time) có thể đánh giá số lượng và chất lượng nước mắt. Người lớn nên khám mắt định kỳ toàn diện 1-2 năm một lần, trẻ em và người cao tuổi (60 tuổi trở lên) nên khám hàng năm để theo dõi các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Lưu ý tác dụng phụ của thuốc

Một số thuốc như thuốc kháng histamine, thuốc thông mũi, thuốc điều trị tăng huyết áp và thuốc chống trầm cảm có thể làm giảm tiết nước mắt. Nếu nghi ngờ thuốc đang dùng gây khô mắt, hãy trao đổi với bác sĩ điều trị trước khi điều chỉnh hoặc ngừng thuốc.

Mang kính râm khi ra ngoài nắng

Ánh sáng mặt trời, gió và ánh sáng mạnh có thể làm tăng bốc hơi nước mắt. Nên sử dụng kính râm tối màu, ôm sát để bảo vệ mắt cũng như duy trì độ ẩm bề mặt nhãn cầu.

Hạn chế các yếu tố môi trường bất lợi

Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói lửa trại và môi trường nhiều gió hoặc hanh khô. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bạn nên ở trong nhà hoặc sử dụng kính bảo hộ.

Sử dụng máy tạo ẩm

Không khí khô do điều hòa hoặc hệ thống sưởi có thể làm khô mắt. Máy tạo ẩm giúp tăng độ ẩm không khí, hỗ trợ duy trì sự ổn định của màng phim nước mắt.

Uống nhiều nước

Bổ sung đủ nước có thể duy trì cân bằng dịch trong cơ thể và hỗ trợ quá trình sản xuất nước mắt. Người trưởng thành khỏe mạnh nên bổ sung 1,8-2 lít nước mỗi ngày.

Ngủ đủ giấc

Người trưởng thành cần khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm. Thiếu ngủ hoặc ngủ gián đoạn làm giảm chất lượng nước mắt, trầm trọng thêm triệu chứng khô mắt.

Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Sử dụng máy tính, điện thoại hoặc tivi kéo dài khiến tần suất chớp mắt giảm. Chớp mắt giúp phân bố nước mắt đều trên bề mặt giác mạc. Áp dụng quy tắc 20-20-20, tức cứ 20 phút, nhìn xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong 20 giây để thư giãn cơ mắt, giảm mỏi và khô mắt.

Tuân thủ điều trị

Người bị khô mắt cần tuân thủ phác đồ điều trị như sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu triệu chứng không giảm, người bệnh nên tái khám để được đánh giá và cân nhắc các biện pháp can thiệp phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Health)