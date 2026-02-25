Phì đại tuyến tiền liệt kèm sỏi bàng quang gây bí tiểu

TP HCMTuyến tiền liệt phình to gấp 4 lần kèm sỏi bàng quang khiến ông Đức, 84 tuổi, hai lần bí tiểu phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận tuyến tiền liệt của bệnh nhân phình to 115 ml, trong khi bình thường 15-25 ml.

ThS.BS Phan Đức Hữu, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán ông bị phì đại tuyến tiền liệt kèm sỏi bàng quang kích thước 2 cm. Tuyến tiền liệt phình to ép chặt niệu đạo khiến nước tiểu từ bàng quang không thể thoát ra ngoài. Khi bệnh nhân cố đi tiểu, viên sỏi có thể di chuyển, rơi đúng vào cổ bàng quang, tạo thành chiếc van khóa chặt nước tiểu, khiến ông đau dữ dội. Nếu không xử lý, bệnh nhân có thể tổn thương thận và bàng quang không thể phục hồi.

Ông Đức từng được cắt đốt nội soi tại một bệnh viện nhưng không thể giải quyết triệt để do khối bướu tuyến tiền liệt quá lớn, theo bác sĩ Hữu. Phần nhân bướu còn sót lại tiếp tục phát triển rất nhanh, tái phát tắc nghẽn chỉ sau thời gian ngắn. Người bệnh lớn tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, từng được phẫu thuật tai biến mạch máu não cách đây một năm, nên êkíp quyết định bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát, tránh mất máu.

Bác sĩ Hữu (ngồi) phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hữu đưa ống nội soi có gắn camera siêu nhỏ vào bàng quang, dùng tia laser công suất lớn bắn phá viên sỏi thành những mảnh vụn nhỏ, sau đó bơm rửa và hút sạch ra ngoài. Tia laser tiếp tục bóc tách khối nhân bướu ra khỏi lớp vỏ. Bác sĩ dùng máy xay mô hút, xay nhỏ khối nhân tuyến tiền liệt thành những mảnh nhỏ và hút sạch ra ngoài qua hệ thống máy bơm. Toàn bộ mô bướu được chuyển giải phẫu bệnh, kết quả lành tính.

Một ngày sau mổ, ông Đức có thể ăn uống và đi lại, được rút ống thông tiểu và xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Hữu kiểm tra sức khỏe cho ông Đức sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt là bệnh lý gây bế tắc đường tiểu dưới mạn tính, dẫn đến nước tiểu tồn dư, viêm nhiễm và hình thành sỏi bàng quang. Triệu chứng bao gồm tiểu rặn, tia yếu, tiểu đêm, tiểu không hết và tiểu rắt. Nếu không điều trị dứt điểm, bệnh có thể dẫn đến suy thận, viêm bàng quang, túi thừa bàng quang... Bệnh thường không có nguyên nhân cụ thể, song tuổi tác, thay đổi hormone có thể khiến các tế bào tuyến tiền liệt phát triển quá mức, dẫn đến tăng sản lành tính.

Bác sĩ Hữu lưu ý bệnh không thể phòng ngừa, song nam giới nên tầm soát mỗi 6 tháng đến một năm bằng các phương pháp xét nghiệm PSA, siêu âm hệ tiết niệu.... Bệnh được phát hiện sớm, điều trị kịp thời giúp tránh biến chứng gây tổn thương vĩnh viễn và loại trừ nguy cơ ung thư.

Đình Lâm