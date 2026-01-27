Phẫu thuật sửa dị tật vùng kín cho nam thanh niên

TP HCMHưng, 23 tuổi, quy đầu biến dạng do lỗ tiểu lệch thấp bẩm sinh, được bác sĩ phẫu thuật đưa về đúng vị trí.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay lỗ sáo (nơi nước tiểu và tinh dịch thoát ra ngoài) của người bệnh không nằm ở đỉnh quy đầu mà tụt xuống thân dương vật, đường kính khoảng 2 mm (bình thường 5-10 mm). Tình trạng này khiến anh Hưng tiểu khó, dòng tiểu yếu, ứ đọng nước tiểu và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Người bệnh bị dị tật bẩm sinh lỗ tiểu lệch thấp, đã phẫu thuật tạo hình niệu đạo lúc 5 tuổi. Bác sĩ Duy cho rằng do người bệnh mắc thể nặng nên gặp biến chứng khi trưởng thành.

Êkíp xẻ rộng vùng hẹp, tái tạo miệng sáo với đường kính khoảng 10 mm đồng thời chỉnh hình quy đầu để khôi phục hình dạng tự nhiên. Hậu phẫu, người bệnh hồi phục nhanh, vết mổ không đau, xuất viện sau 4 ngày.

Bác sĩ Duy (trái) phẫu thuật cho anh Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới bị dị tật lỗ sáo nên phẫu thuật tạo hình khi còn nhỏ để tránh biến chứng, ảnh hưởng tâm lý khi trưởng thành. Trường hợp đã mổ tạo niệu đạo từ nhỏ vẫn có nguy cơ tái phát hẹp nên cần được theo dõi lâu dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu tiểu khó, tia tiểu yếu, lỗ tiểu nhỏ hoặc biến dạng quy đầu, nam giới cần đến bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời.

Hà Thanh

* Tên người bệnh đã được thay đổi