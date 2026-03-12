Phẫu thuật bằng robot chữa sa bàng quang

TP HCMBà Phan, 61 tuổi, bị sa bàng quang gây són tiểu 5 năm, được bác sĩ điều trị dứt điểm bằng phẫu thuật robot Da Vinci Xi.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh bị són tiểu nặng, các phương pháp điều trị bảo tồn như tập cơ sàn chậu hay laser vùng chậu không hiệu quả. Người bệnh từng phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo do nhân xơ 20 năm trước, hiện ống âm đạo quá hẹp nên không thể áp dụng phương pháp đặt lưới nâng niệu đạo (TOT).

Bác sĩ Liên quyết định phẫu thuật treo cổ bàng quang (kỹ thuật Burch) với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi. Ở người có tiền sử mổ vùng chậu, các tạng (bàng quang, ruột) thường dính sát vào thành bụng và xương mu. Nếu mổ mở hoặc nội soi truyền thống, phẫu thuật viên rất khó quan sát và tách biệt các lớp mô mỏng manh, nguy cơ làm thủng bàng quang hoặc gây chảy máu khó kiểm soát. Trong khi đó, các cánh tay robot Da Vinci Xi linh hoạt xoay 540 độ mô phỏng cổ tay người, gắn camera 3D phóng đại giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác trong không gian hẹp, hỗ trợ bóc tách mô và khâu vết thương tỉ mỉ, hạn chế tối đa chảy máu.

Bác sĩ Liên (bên trái) điều khiển robot Da Vinci Xi phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Liên điều khiển robot khâu cố định mô nâng đỡ vùng chậu ngang cổ bàng quang, rồi treo vào dây chằng gần xương mu. Thao tác này tạo "chiếc võng" hỗ trợ hệ tiết niệu, tái lập góc giữa niệu đạo và bàng quang, giúp kiểm soát són tiểu. Sau mổ một ngày, bà Phan được rút thông tiểu, giảm đáng kể són tiểu, được xuất viện.

Theo bác sĩ Liên, phẫu thuật Burch thường được chỉ định cho người bệnh có âm đạo bị co nhỏ, biến dạng do từng phẫu thuật vùng chậu trước đó hoặc những người đã điều trị bằng phương pháp TOT thất bại.

Bác sĩ Liên khám cho bà Phan sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Liên khuyến nghị phụ nữ sau sinh hoặc từng can thiệp phẫu thuật vùng chậu cần tập luyện cơ sàn chậu (bài tập kegel), duy trì cân nặng hợp lý, điều trị dứt điểm táo bón hay ho kéo dài để giảm áp lực liên tục lên bàng quang. Hạn chế các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia và cà phê vì dễ gây kích ứng đường tiết niệu. Người bệnh nên khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu rò rỉ nước tiểu khi ho, hắt hơi hay vận động mạnh... để điều trị hiệu quả bằng các phương pháp bảo tồn, tránh tình trạng tiến triển nặng phải phẫu thuật.

Bảo Anh

* Tên người bệnh đã được thay đổi