Phát hiện ung thư dương vật từ vết loét nhỏ

Hà NộiÔng Đoàn Hùng, 60 tuổi, xuất hiện vết loét nhỏ gần bao quy đầu, kết quả sinh thiết xác định ung thư dương vật giai đoạn sớm.

Ông Hùng đi khám tại một cơ sở y tế, được chẩn đoán viêm loét bao quy đầu, uống thuốc không khỏi bệnh. Ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, ghi nhận đám trợt loét kích thước 1x2 cm dễ chảy máu khi chạm vào, chỉ định phẫu thuật kết hợp sinh thiết nhằm xác định nguy cơ ác tính.

Bác sĩ cắt bao quy đầu kết hợp sinh thiết để tách phần da bị loét và gửi mẫu làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa độ 2. Đây là dạng ung thư dương vật tiến triển chậm nhưng có nguy cơ di căn.

Khối u của ông Hùng còn khu trú, kích thước nhỏ, nên có thể phẫu thuật bảo tồn loại bỏ hoàn toàn tổ chức ung thư thay vì cắt bỏ toàn bộ hoặc một nửa dương vật như nhiều trường hợp phát hiện muộn. Tiếp theo, bác sĩ cắt khối u, bóc bỏ toàn bộ vùng tổn thương đến rìa mô an toàn, lành tính, bảo tồn gần như toàn bộ thân dương vật, đảm bảo chức năng sinh lý. Vì chưa có dấu hiệu xâm lấn hạch, bệnh nhân không phải nạo vét hạch bẹn.

Ba ngày sau mổ, ông Hùng phục hồi tốt, tiểu tiện bình thường, được xuất viện, tái khám định kỳ và xạ trị bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát bệnh.

Êkíp phẫu thuật giai đoạn hai cho ông Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tân, ung thư dương vật chiếm chưa tới 1% tổng số các bệnh ác tính ở nam giới, nhưng mức độ nguy hiểm cao do vị trí đặc thù và tâm lý e ngại của bệnh nhân. Nhiều người khi xuất hiện loét, sùi, chảy dịch hoặc đau rát vùng kín, tự điều trị bằng thuốc bôi khiến bệnh diễn tiến nặng, phải cắt bỏ toàn bộ dương vật.

Nam giới nên đi khám khi nhận thấy tổn thương bất thường ở vùng sinh dục, nhất là vết loét hoặc sùi kéo dài không lành. Chẩn đoán và điều trị sớm không chỉ giúp loại bỏ khối u triệt để mà còn duy trì được chức năng sinh lý và tâm lý. Giữ vệ sinh vùng kín đúng cách, cắt bao quy đầu khi bị hẹp, quan hệ tình dục an toàn và tiêm vaccine HPV giúp phòng ngừa ung thư dương vật.

Thu Giang