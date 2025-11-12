Phát hiện ung thư da từ nốt ruồi rỉ máu

Hà NộiNốt ruồi xuất hiện ở má trái của ông Lượng, 46 tuổi, 6 năm, gần đây tăng kích thước, loét, rỉ máu, bác sĩ chẩn đoán ung thư da.

Nốt ruồi ban đầu không đau, không ngứa, ông Lượng đến spa đốt thẩm mỹ. Vài tháng sau, vết đốt loang rộng, bề mặt sần sùi, đôi khi loét và rỉ máu, rát nhẹ, thỉnh thoảng bong vảy. Gần đây, nốt ruồi tiếp tục to lên, biến dạng và đau rát, ông tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, Khoa Chấn thương chỉnh hình, ghi nhận nốt ruồi màu nâu đen xám kích thước khoảng 0,9 cm, bề mặt gồ nhẹ, sần ráp, mật độ chắc, ranh giới rõ, không sưng nóng đỏ đau.

Nốt ruồi của ông Lượng gồ nhẹ, sần ráp, mật độ chắc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định cắt bỏ nốt ruồi và gửi mẫu giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương, đồng thời lấy vạt da tạo hình vùng khuyết. Giải phẫu mô bệnh học của ông Lượng trong trung bì da có một khối u kích thước 5 mm, bề mặt loét, cấu trúc gồm các ổ tế bào xếp thành nốt, bao quanh bởi mô đệm xơ nhầy, xác tính. Khối u xâm nhập trung bì ở độ sâu 1,6 mm nhưng chưa lan vào mạch máu hay thần kinh. Bác sĩ xác định ông Lượng mắc ung thư biểu mô tế bào đáy giai đoạn sớm, diện cắt phẫu thuật sạch không còn tế bào ung thư sót lại.

Theo bác sĩ Lan, ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất, thường gặp ở người trung niên hoặc cao tuổi, nhất là ở vùng da hở như mặt, mũi, tai. Bệnh tiến triển chậm, ít khi di căn nhưng có thể phá hủy mô xung quanh. Trường hợp ông Lượng, khối u được phát hiện chưa quá lớn và được xử lý đúng kỹ thuật. Nếu tiếp tục để lâu, tế bào ung thư có thể ăn sâu xuống mô mềm, thậm chí lan rộng, gây biến dạng khuôn mặt. Sau 7 ngày, vết thương khô sạch, hiện sức khỏe ông ổn định, ông cần tái khám sau ba tháng để kiểm tra nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Lan khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với các thay đổi nhỏ trên da. Dấu hiệu cảnh báo nốt ruồi bất thường là kích thước thay đổi nhanh, hình dạng và màu sắc không đồng nhất, bờ nốt ruồi mờ, chảy máu, loét hoặc rỉ dịch.

Người có nốt ruồi bất thường cần được đánh giá y khoa và xét nghiệm mô bệnh học trước khi can thiệp thẩm mỹ. "Đốt nốt ruồi tại các spa, cơ sở thẩm mỹ không có chuyên môn y khoa tiềm ẩn nhiều rủi ro", bác sĩ Lan nói, thêm rằng một số nốt ruồi có thể là tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư da giai đoạn sớm. Ung thư da có thể điều trị triệt để nếu phát hiện sớm, giảm tối đa nguy cơ tái phát.

Thanh Ba