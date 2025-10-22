Phát hiện ung thư bàng quang từ dấu hiệu tiểu máu

Hà NộiAnh Mạnh, 44 tuổi, đi tiểu ra máu nhiều lần, bác sĩ chẩn đoán bàng quang có u ác tính.

Kết quả nội soi bàng quang của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận khối u dạng sùi kích thước khoảng 2 cm có chân, nằm ở thành bên trái cách lỗ niệu quản 3 cm. PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, nghi ngờ bệnh nhân ung thư bàng quang.

U bàng quang thường tiến triển âm thầm, biểu hiện thường gặp nhất là tiểu máu từng đợt sau đó tự hết. Điều này khiến không ít bệnh nhân chủ quan, đến khi khối u phát triển lớn, xâm lấn sâu, điều trị phức tạp và tiên lượng kém. Theo bác sĩ Hinh, anh Mạnh được chẩn đoán sớm, khối u còn nông nên có thể loại bỏ triệt để bằng phẫu thuật nội soi.

Bệnh nhân được nội soi cắt u bàng quang qua ngả niệu đạo, được gây tê tủy sống và không có vết mổ nên ít đau, hồi phục nhanh. Kết quả giải phẫu mẫu u khẳng định ung thư biểu mô đường niệu - dạng phổ biến nhất của u bàng quang. Đây là loại ung thư khởi phát từ lớp niêm mạc lót bên trong hệ tiết niệu. Người có thói quen hút thuốc hoặc phơi nhiễm với một số chất hóa học đặc thù trong ngành công nghiệp sơn, da, cao su, thuốc nhuộm... nguy cơ cao mắc loại ung thư này.

Bác sĩ Hinh nội soi cắt u bàng quang cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Mạnh hồi phục tốt sau mổ, không còn tiểu máu, ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định, xuất viện. Bệnh nhân cần được điều trị bổ trợ bằng cách bơm hóa chất vào bàng quang nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát, đồng thời tái khám và theo dõi định kỳ. Nếu u không tái phát, anh Mạnh tái khám mỗi 3 tháng trong năm đầu, sau đó là 6 tháng và 12 tháng trong các năm tiếp theo. Anh cần kiêng rượu bia, thuốc lá và hạn chế tiếp xúc hóa chất độc hại.

Bác sĩ Hinh lưu ý dấu hiệu tiểu máu trong ung thư bàng quang thường không kèm đau nên dễ nhầm lẫn với viêm nhiễm hoặc sỏi tiết niệu. Bất kỳ ai gặp tình trạng này nhiều ngày liên tiếp cần đi khám ngay. Phát hiện chậm trễ có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, khi đã ở giai đoạn xâm lấn lớp cơ sâu, phải cắt một phần hoặc toàn bộ bàng quang, tiên lượng bệnh xấu hơn.

Thu Giang

* Tên bệnh nhân đã được đổi