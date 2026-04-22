Phát hiện suy thận từ triệu chứng ngứa da

Hà NộiAnh Hùng, 35 tuổi, ngứa da nhất là về đêm gây mất ngủ, bác sĩ phát hiện suy thận mạn.

Ban đầu anh Hùng được chẩn đoán viêm da dị ứng, dùng thuốc chống dị ứng và thuốc bôi ngoài da không hết ngứa. Sau đó, anh cảm thấy mệt mỏi, da khô hơn, thỉnh thoảng phù nhẹ vùng mí mắt vào buổi sáng và tiểu ít hơn trước, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội xét nghiệm ghi nhận mức lọc cầu thận giảm còn 30 ml/phút/1,73 m² (trong khi bình thường khoảng 90-120 ml/phút/1,73 m²), thận suy.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Linh, khoa Nội thận - Lọc máu, giải thích sự kết hợp của các yếu tố như tăng ure, rối loạn miễn dịch ảnh hưởng đến các đầu dây thần kinh dưới da đồng thời gây phản ứng viêm, từ đó dẫn đến cảm giác ngứa kéo dài. Đây không phải bệnh da liễu đơn thuần mà là hội chứng ngứa do suy thận mạn, thường đối xứng hai bên, dai dẳng và rõ hơn về đêm.

Anh Hùng được điều trị nội khoa nhằm kiểm soát tiến triển bệnh thận mạn, đồng thời áp dụng chế độ dinh dưỡng giảm đạm, hạn chế muối và phospho để giảm gánh nặng cho thận và hạn chế tích tụ các chất chuyển hóa trong máu. Anh tái khám theo dõi sát chức năng thận định kỳ.

Song song, anh sử dụng thuốc hỗ trợ kiểm soát triệu chứng ngứa, kết hợp dưỡng ẩm da thường xuyên nhằm cải thiện khô da - yếu tố có thể làm tăng cảm giác ngứa ở bệnh nhân suy thận mạn. Anh bớt ngứa da dần, ngủ ngon hơn, sức khỏe ổn định hơn trước.

Anh Hùng tái khám sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Ngứa da do suy thận mạn là dấu hiệu khá điển hình nhưng dễ bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu không rõ ràng, thường chỉ là ngứa lan tỏa, da khô, không có tổn thương", bác sĩ nói. Nhiều người nhầm với dị ứng, mề đay và tự điều trị kéo dài. Một số trường hợp có thể kèm mệt mỏi, phù nhẹ, tiểu ít hoặc rối loạn giấc ngủ.

Bác sĩ khuyến cáo khi ngứa kéo dài, đặc biệt tăng về đêm và không cải thiện sau điều trị da liễu thông thường, người bệnh cần đi khám để kiểm tra chức năng thận. Phát hiện sớm giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm nguy cơ chuyển sang giai đoạn nặng, phải điều trị thay thế thận như lọc máu chu kỳ hoặc ghép thận.

Thu Giang

*Tên người bệnh đã được thay đổi