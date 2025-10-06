Phát điên vì cuộc gọi rác 'khủng bố' điện thoại cả buổi sáng

Suốt buổi sáng, trung bình cứ vài phút lại có một số lạ hiện lên, và nếu chặn số này thì số khác lại gọi tới ngay sau đó.

Chỉ cần mất điện thoại hoặc bị xâm phạm dữ liệu, chúng ta gần như "trần trụi" giữa thế giới số, đi cùng nỗi ám ảnh mang tên cuộc gọi rác và tin nhắn quấy phá. Từ quảng cáo, mời gọi đầu tư chứng khoán, chào bán bất động sản cho đến rủ rê tham gia sự kiện, lớp học... Tất cả ập đến bất cứ lúc nào, kể cả sáng sớm, giờ làm việc hay lúc đang nghỉ ngơi.

Danh sách cuộc gọi rác tra tấn người dùng. Ảnh: nhân vật cung cấp

Một số người bạn, đồng nghiệp và người thân của tôi thậm chí phải chịu cảnh bị gọi liên tục trong suốt cả buổi sáng. Trung bình cứ vài phút lại có một số lạ hiện lên, và nếu bạn chặn số này thì số khác lại gọi tới ngay sau đó. Đối tượng thường dùng dãy số ảo, thay đổi liên tục khiến việc chặn thủ công gần như bất khả thi.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó - điện thoại reo liên hồi vì spam trong khi bạn đang họp, lái xe hoặc chăm con nhỏ - bạn sẽ xử lý thế nào? Với tôi, cảm giác bị xâm phạm và bất lực này thật sự rất khó chịu.

Tôi cho rằng, pháp luật hiện nay vẫn chưa có cơ chế xử phạt đủ mạnh để răn đe hành vi quấy rối qua điện thoại. Ở nhiều nước phát triển, đã có các startup hỗ trợ người dân nộp đơn khiếu nại, thậm chí tự động khởi kiện những cá nhân, tổ chức gọi điện trái phép. Nhờ đó, người dân có công cụ bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Trong khi đó, tại Việt Nam việc quản lý SIM rác dường như vẫn bị các nhà mạng bỏ ngỏ qua nhiều năm và người dùng vô tội vẫn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của những cuộc gọi, tin nhắn rác. Tôi mong các cơ quan quản lý, cùng các nhà mạng sớm có giải pháp kỹ thuật và chế tài cụ thể để ngăn chặn hiệu quả nạn cuộc gọi rác. Đồng thời, cần có kênh phản ánh thuận tiện để người dân dễ dàng báo cáo và được bảo vệ.

Điện thoại là công cụ để kết nối, không thể trở thành phương tiện khiến chúng ta phải nơm nớp lo sợ mỗi khi có số lạ gọi đến.

Manh Ha Pham