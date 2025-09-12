Phản vệ sau một ngày bị rết cắn

TP HCMSau một ngày bị rết cắn, chị Hằng, 26 tuổi, buồn nôn, khó thở, bác sĩ chẩn đoán phản ứng phản vệ và xử trí kịp thời.

Chị Hằng cho hay đang ngủ bất ngờ cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân, bật dậy phát hiện một con rết to bằng đầu ngón tay út bò trên giường. Ban đầu, vết thương sưng to bằng nốt muỗi đốt, hơi ửng đỏ, cảm giác đau rát như bị ong chích, ngứa. Sáng hôm sau, chị nôn nao, khó thở và buồn nôn, vào Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cấp cứu.

BS.CKI Nguyễn Huỳnh Duy Bằng, khoa Cấp cứu, thực hiện các bước xét nghiệm cận lâm sàng, xác định chị Hằng bị phản vệ độ hai do rết cắn. Bác sĩ giải thích sau khi bị rết cắn vài phút đến vài giờ, nọc rết xâm nhập vào cơ thể và kích hoạt phản ứng miễn dịch gây phản ứng phản vệ. Người bệnh có thể nổi mẩn đỏ, ngứa, sưng nề nhẹ tại vết cắn hoặc lan quanh vùng lân cận, kèm cảm giác khó chịu toàn thân nhưng chưa có biểu hiện nguy hiểm như khó thở, tụt huyết áp hay rối loạn ý thức.

Người bệnh được chỉ định dùng thuốc và truyền dịch theo phác đồ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi dùng thuốc theo phác đồ, sức khỏe chị Hằng ổn định, không còn cảm giác khó chịu, được xuất viện. Chị cần tiếp tục theo dõi trong 24 giờ vì phản ứng có thể tiến triển nặng hơn.

Phản vệ có 4 cấp độ, trong đó cao nhất là độ bốn có thể gây ngưng tim, ngưng thở. Phản vệ có nguy cơ diễn tiến rất nhanh, từ dị ứng (độ một) chuyển thành nặng hơn hoặc nguy kịch (độ ba, bốn).

Bác sĩ Bằng lưu ý khi bị rết hoặc các loại côn trùng, động vật nhỏ cắn, người bệnh nên nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng, sau đó chườm lạnh để giảm sưng đau. Người bệnh cần tiếp tục theo dõi các biểu hiện toàn thân, nếu xuất hiện khó thở, tức ngực, chóng mặt hoặc nổi mề đay lan rộng, phải đến ngay bệnh viện gần nhất để được xử trí kịp thời. Vào mùa mưa ẩm, các gia đình nên vệ sinh nhà cửa thường xuyên, kiểm soát côn trùng, bò sát trong nhà kể cả chung cư cao tầng.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã thay đổi