Peel da có hết mụn được không?

Tôi bị mụn ẩn và mụn viêm nhẹ đã hơn 5 năm, da sần sùi, thâm nhiều. Peel da có hết mụn trứng cá không? (Trúc Linh, 28 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Peel da có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn nhưng không phải là phương pháp điều trị triệt để mọi loại mụn, đặc biệt khi mụn đã tồn tại lâu năm, mụn nội tiết hoặc có yếu tố viêm như bạn.

Peel da là kỹ thuật sử dụng các hoạt chất hóa học như AHA, BHA... để loại bỏ lớp tế bào sừng già cỗi trên bề mặt da, từ đó giúp thông thoáng lỗ chân lông, giảm bít tắc - một trong những yếu tố góp phần hình thành mụn. Với mụn ẩn, mụn đầu đen hoặc mụn viêm mức độ nhẹ, peel da nông có thể giúp da mịn hơn, giảm sần sùi do làm bong lớp tế bào chết, tiêu nhân mụn và hỗ trợ giảm viêm, làm mờ thâm sau mụn.

Tuy nhiên, với các trường hợp mụn viêm kéo dài, mụn tái phát nhiều lần hoặc mụn liên quan đến rối loạn nội tiết, vi khuẩn, tăng tiết bã nhờn, peel da đơn thuần không giải quyết được nguyên nhân gây mụn. Nếu lạm dụng hoặc thực hiện không đúng cách, còn có nguy cơ khiến da bị kích ứng, viêm nặng hơn hoặc tăng sắc tố sau viêm.

Peel da sử dụng dung dịch hóa học để loại bỏ lớp tế bào chết. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiệu quả peel da trong điều trị mụn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại mụn, tình trạng da, loại hoạt chất sử dụng, nồng độ và kỹ thuật thực hiện. Thông thường, bác sĩ ưu tiên peel da nông với các axit nhẹ như glycolic hoặc salicylic để giảm nguy cơ kích ứng. Peel trung bình hoặc sâu hiếm khi được chỉ định cho mụn vì nguy cơ biến chứng cao, đặc biệt ở người có làn da sẫm màu.

Peel da chỉ nên được xem là một liệu trình kết hợp trong phác đồ điều trị mụn tổng thể. Để kiểm soát mụn hiệu quả và lâu dài, bạn cần được các bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da khám và lên phác đồ điều trị phù hợp, có thể phối hợp nhiều phương pháp như thuốc bôi, thuốc uống hay kết hợp điều trị bằng laser, vi kim RF, điều chỉnh chăm sóc da, chế độ sinh hoạt....

Bên cạnh đó, chăm sóc da sau peel cũng đóng vai trò quan trọng. Da sau peel thường nhạy cảm hơn, dễ kích ứng nếu không được dưỡng ẩm đầy đủ và bảo vệ khỏi ánh nắng. Việc sử dụng sản phẩm dịu nhẹ, tránh cồn hương liệu và chống nắng nghiêm ngặt giúp hạn chế biến chứng và hỗ trợ da phục hồi tốt hơn.

BS.CKI Quách Thị Bích Vân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM