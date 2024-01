'Oppenheimer' dẫn đầu đề cử Oscar

Mỹ"Oppenheimer" của đạo diễn Christopher Nolan nhận được 13 đề cử, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc Oscar 2024.

Tối 23/1 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử Oscar lần thứ 96. Oppenheimer - do Christopher Nolan đạo diễn - có tên ở nhiều hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản chuyển thể, nam chính, nam phụ, nữ phụ xuất sắc.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: CGV

Dự án có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm nay. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

>>> Danh sách đề cử Oscar 2024

Tác phẩm thành công phòng vé với doanh thu cao thứ ba năm 2023, với hơn 950 triệu USD. Đồng thời, phim gây chú ý tại mùa giải thưởng khi chiến thắng tại nhiều sự kiện tiền Oscar như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Movie Awards, SAG Awards.

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, phim có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan. Tác phẩm vượt Saving Private Ryan (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theo Variety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau Joker (2019).

Cillian Murphy trong poster "Oppenheimer". Ảnh: IMdb

Ngoài Oppenheimer, các tác phẩm có tên trong hạng mục quan trọng Phim hay nhất gồm Killers of the Flower Moon, American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Maestro, Past Lives, Poor Things và The Zone of Interest.

Trong đó, Poor Things nhận 11 đề cử, như Đạo diễn xuất sắc (Yorgos Lanthimos) và Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Emma Stone. Nội dung xoay quanh Bella (Emma Stone), cô gái được nhà khoa học Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) hồi sinh từ cõi chết. Cảm thấy ngột ngạt bởi sự bao bọc của Baxter, Bella bỏ trốn cùng Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), một luật sư láu cá và ranh mãnh. Từ đó, cô dấn thân vào những cuộc phiêu lưu bí ẩn.

Cillian Murphy được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc Oscar 2024 với vai diễn trong "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Phim được giới chuyên môn nhận xét tích cực, giành nhiều giải thưởng trước đó. Tháng 9/2023 tác phẩm nhận giải Sư Tử Vàng ở Liên hoan phim Venice 2023. Tại Quả Cầu Vàng 2024, giải Phim hay nhất thể loại âm nhạc hoặc hài kịch thuộc về Poor Things, đồng thời giúp Emma Stone đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese xếp sau với 10 đề cử. Phim dựa trên cuốn sách phi hư cấu cùng tên - thuộc thể loại hình sự - của nhà báo David Grann, tập trung vào một loạt vụ giết người ở bộ tộc Osage. Tác phẩm đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ 11 làm việc cùng De Niro. Hồi đầu tháng 12/2023, Ủy ban Quốc gia về Phê bình điện ảnh vinh danh tác phẩm là phim hay nhất năm.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon". Video: Apple TV +

Giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Năm nay, sự kiện diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 10/3. Danh hài Jimmy Kimmel đảm nhiệm vị trí MC.

Năm nay, Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, chuyển thể truyện Nguyễn Ngọc Tư, dự sơ tuyển hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhưng không có mặt trong danh sách rút gọn. Những năm gần đây, Việt Nam gửi các phim dự thi, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc, Bố già, 578 nhưng đều trượt.

Ở Oscar 2023, Children of the Mist (Những đứa trẻ trong sương) của Hà Lệ Diễm là tác phẩm Việt đầu tiên vào top 15 đề cử Phim tài liệu xuất sắc. Tuy nhiên, dự án không vào danh sách rút gọn (top 5). Everything Everywhere All at Once nhận tám tượng vàng, trong đó có giải quan trọng - Phim hay nhất.

Quế Chi