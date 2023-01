Quả Cầu Vàng 2023 nỗ lực tìm lại danh tiếng

MỹBan tổ chức Quả Cầu Vàng 2023 liên tục chạy đoạn quảng cáo trên truyền hình: "Bữa tiệc lớn nhất Hollywood đã trở lại!", trước đêm trao giải.

Lễ trao giải sẽ diễn ra sáng 11/1 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, được truyền hình trực tiếp sau hai năm bị cắt sóng vì những ồn ào bên lề. Gần 80 năm qua, sự kiện như hồi chuông thông báo mùa giải thưởng điện ảnh ở Mỹ sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Diễn ra mỗi đầu tháng 1, Quả Cầu Vàng được đặt biệt danh "Ông chú say sưa", là nơi các sao Hollywood gặp mặt tiệc tùng mừng năm mới.

Ana de Armas là một trong những sao hạng A xác nhận tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023. Ảnh: BBC

Theo BBC, ban tổ chức năm nay nỗ lực nhằm khôi phục vị thế của thương hiệu Golden Globes.

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - đơn vị tổ chức - đưa ra nhiều quyết định nhằm xóa mờ những tai tiếng quá khứ. Tổ chức tích cực cải tổ nội bộ, nâng tổng số thành viên da đen lên con số 10%. Họ mời danh hài gốc phi Jerrod Carmichael dẫn chương trình, thay cho những nghệ sĩ da trắng trước đây như Ricky Gervais, Amy Poehler hay Tina Fey. Cecil B. DeMille Award - giải thưởng danh dự của chương trình - cũng được trao cho Eddie Murphy, một trong những nhân vật da đen nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh.

Các cá nhân, tác phẩm được đề cử năm nay được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Hai bộ phim The Banshees of Inisherin và Everything Everywhere All At Once dẫn đầu số đề cử. Xếp sau là các dự án đình đám như Babylon, The Fabelmans... Không có nhiều tranh cãi về những tên tuổi được vinh danh, trừ trường hợp Tom Cruise không góp mặt trong hạng mục nam chính. Theo USA Today, một số ý kiến cho rằng HFPA không muốn trao đề cử cho anh sau hành động trả lại cup. Tuy nhiên, Brendan Fraser - người nhiều lần công khai chỉ trích tổ chức - vẫn có đề cử năm nay.

'Everything Everywhere All at Once': Tình cảm gia đình trong đa vũ trụ Trailer "Everything Everywhere All At Once". Video: A24

Đầu tháng 1, người dẫn chương trình Ricky Gervais gợi nhắc tầm ảnh hưởng của Quả Cầu Vàng trong quá khứ: "Nó từng được xem là một trong những sự kiện vui nhộn nhất mùa giải thưởng. Các bàn tiệc được phục vụ đầy đủ các loại đồ uống có cồn, giống một bữa tiệc thay vì các đêm trao giải trang trọng".

Tờ BBC nhận định Quả Cầu Vàng cũng là bàn đạp cho nhiều ngôi sao trẻ tại Hollywood. Rachel Zegler, Kodi Smit-McPhee, Ariana DeBose, Emma Corrin, Richard Madden, Awkwafina hay Taron Egerton xây dựng được sự nghiệp vững chắc sau khi chiến thắng. Năm nay, một số tên tuổi mới như Diego Calva hay Barry Keoghan được kỳ vọng tại các hạng mục lớn.

Ricky Gervais tại Quả cầu vàng Ricky Gervais dẫn Quả Cầu Vàng 2020. Video: NBC

Tuy nhiên, nhà báo Steven McIntosh nhận định câu hỏi lớn nhất trước đêm trao giải vẫn là liệu các ngôi sao Hollywood đã sẵn sàng trở lại thảm đỏ của sự kiện. Một nhóm nhỏ sao hạng A xác nhận sẽ tham dự lễ trao giải. Ana de Armas - người nhận đề cử nữ chính với vai Marilyn Monroe trong Blonde - chắc chắn có mặt. Jamie Lee Curtis nhận đề cử nữ phụ với phim Everything Everywhere All At Once. Nam chính Elvis - Austin Butler - cũng nhận lời tham gia sau khi có tên trong danh sách đề cử. Các cái tên khác xác nhận gồm Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Niecy Nash-Betts, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Tracy Morgan và đoàn phim RRR đến từ Ấn Độ.

Nhiều sao khác hiện bỏ ngỏ khả năng tham gia. Trong số đó, Daniel Craig, Brad Pitt, Margot Robbie.. là những người có khả năng thắng giải nhưng không lên tiếng. Brendan Fraser - được đề cử giải nam chính - chắc chắn không tham dự. Tài tử The Whale từng tố cáo một thành viên ban tổ chức quấy rối tình dục anh. Tom Cruise nhiều khả năng cũng không xuất hiện sau khi thông báo trả lại ba cup Quả Cầu Vàng hồi năm 2021.

Brendan Fraser - một trong những tên tuổi được chú ý nhất tại mùa giải thưởng năm nay - xác nhận không dự Quả Cầu Vàng 2023. Ảnh: Reuters

Nguồn tin của Vanity Fair từng cho biết đa phần Hollywood mong muốn thương hiệu Quả Cầu Vàng có thể vực dậy sau bê bối. Đài NBC khen ngợi nỗ lực trong thời gian qua của HFPA để cải tổ nội bộ. Sự tái xuất của các tên tuổi lớn năm nay cũng như lời ghi nhận cho những sự thay đổi này.

Quả Cầu Vàng do HFPA sáng lập năm 1944, là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Ban giám khảo là các thành viên của HFPA, đến từ các tờ báo của khoảng 55 quốc gia. Những năm gần đây, giải bị tẩy chay vì không có thành viên da màu trong ban giám khảo và nghi vấn mua giải.

Đạt Phan