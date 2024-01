'Oppenheimer' thắng 8 giải Critics' Choice Awards

"Oppenheimer" - phim về "cha đẻ" bom nguyên tử của Nolan - đoạt nhiều giải nhất Critics' Choice Award 2024, kể cả Phim xuất sắc.

Trong chương trình diễn ra ở Los Angeles, sáng 15/1 (giờ Hà Nội), tác phẩm đoạt tám giải trong số 13 đề cử, gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn (Christopher Nolan), Nam phụ (Robert Downey Jr.), Dàn diễn viên, Quay phim, Dựng phim, Hiệu ứng và Âm nhạc.

Trước đó, tác phẩm là một trong bốn phim dẫn đầu các đề cử, cạnh tranh với Barbie (18 đề cử), Poor Things (13 đề cử) và Killers of the Flower Moon với 12 đề cử.

Oppenheimer có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm nay, đồng thời có nhiều cơ hội đoạt Oscar. Hôm 8/1, tác phẩm thắng năm đề cử Quả Cầu Vàng 2024, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất. Hai ngày sau đó, phim được bốn đề cử Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG Awards), giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood.

Phim chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, doanh thu Oppenheimer phim cao thứ ba năm nay (hơn 950 triệu USD). Tác phẩm có lượng bán vé nhiều thứ ba trong số 12 tác phẩm của Nolan, vượt Saving Private Ryan (1998), do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Thế chiến II ăn khách nhất mọi thời, theo Variety. Phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao thứ hai mọi thời, sau Joker (2019).

Cillian Murphy thủ vai nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer trong tác phẩm của Christopher Nolan. Ảnh: Universal Pictures

Ở đề cử phim truyền hình, series Succession thắng ba giải trong tổng số năm đề cử, gồm Phim hay nhất và Nam - nữ chính xuất sắc. Loạt phim xoay quanh bốn người con trong một gia đình giàu có, tiếp quản tập đoàn của cha sau khi ông qua đời.

The Bear thắng bốn giải, gồm Phim hài xuất sắc, nam chính, nữ chính và nữ diễn viên phụ. Trong khi đó, Beef đoạt giải Limited series xuất sắc. Diễn viên của series - Steven Yeun và Ali Wong - lần lượt giành danh hiệu Nam - nữ diễn viên xuất sắc.

Trong sự kiện, tài tử Harrison Ford được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời. America Ferrera nhận giải SeeHer - nhằm vinh danh những nữ diễn viên ủng hộ bình đẳng giới, có màn trình diễn đột phá trên màn ảnh.

Giải Critics' Choice Awards do Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (Broadcast Film Critics Association), gồm các nhà phê bình đến từ gần 200 đài truyền hình, phát thanh ở Mỹ và Canada, lựa chọn, tổ chức lần đầu năm 1995. Năm ngoái, Everything Everywhere All at Once được vinh danh ở hạng mục Phim xuất sắc.

