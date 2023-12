'Killers of the Flower Moon' được chọn là phim hay nhất năm

MỹỦy ban Quốc gia về Phê bình điện ảnh vinh danh "Killers of the Flower Moon" của đạo diễn Martin Scorsese là phim hay nhất năm 2023, hôm 7/12.

Theo Variety, Killers of the Flower Moon vượt qua nhiều cái tên như Oppenheimer, The Holdovers, Poor Things hay Maestro để giành chiến thắng. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Phê bình điện ảnh (National Board of Review, NBR) Annie Schulhof nhận xét: "Tác phẩm là kiệt tác của Martin Scorsese, một trong những đạo diễn vĩ đại nhất. NBR tự hào khi trao giải Phim hay nhất cho tác phẩm sử thi phức tạp này".

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon". Tác phẩm ra mắt trong nước ngày 20/10, đạt hơn sáu tỷ đồng. Theo thống kê của Box Office Mojo, phim thu hơn 154 triệu USD toàn cầu. Video: Apple TV +

Tác phẩm cũng giúp Martin Scorsese nhận giải Đạo diễn xuất sắc, Lily Gladstone (vai Mollie Burkart) đoạt Nữ chính xuất sắc. Đạo diễn hình ảnh Rodrigo Prieto giành giải Thành tựu xuất sắc về quay phim.

Bộ phim dựa trên cuốn sách phi hư cấu cùng tên - thuộc thể loại hình sự - của nhà báo David Grann. Phim tập trung vào một loạt vụ giết người ở bộ tộc Osage. Tác phẩm đánh dấu lần thứ bảy hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ 11 làm việc cùng De Niro. Tác phẩm có thời lượng 3 tiếng 26 phút, dài thứ hai trong số các phim của Scorsese, sau The Irishman (2019).

Ban giám khảo của NBR còn trao giải cho một số tác phẩm khác. The Holdovers do Alexander Payne đạo diễn chiến thắng ở ba hạng mục, gồm Kịch bản gốc xuất sắc cho biên kịch David Hemingson, Nam chính xuất sắc cho Paul Giamatti và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (DaVine Joy Randolph).

Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Mark Ruffalo đoạt Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anatomy of a Fall và Still: A Michael J Fox Movie lần lượt chiến thắng ở hạng mục phim quốc tế và phim tài liệu xuất sắc.

National Board of Review được thành lập năm 1909 tại thành phố New York, nhằm ủng hộ các tác phẩm gắn liền với đời sống văn hóa nước Mỹ. Năm 1929, NBR là tổ chức đầu tiên chọn ra các tác phẩm nói tiếng Anh và phim quốc tế hay nhất hàng năm, có sức ảnh hưởng đến nhiều nhà làm phim và giới chuyên môn.

Để chọn ra các giải thưởng, NBR gửi phiếu bầu tới hơn 122 thành viên, gồm những người yêu điện ảnh, nhà làm phim, chuyên gia và học giả ở New York. Những người chiến thắng năm nay sẽ được vinh danh tại buổi tiệc trao giải ở thành phố New York, đầu tháng 1/2024.

Trong "Killers of the Flower Moon", Leonardo DiCaprio (trái) thủ vai chính Ernest Burkhart. Lily Gladstone vào vai Mollie, vợ của Ernest. Ảnh: Apple TV+

Trong ba thập niên qua, tác phẩm đoạt giải cao nhất của NBR thường lọt vào vòng đề cử cuối cùng của giải Oscar cho Phim hay nhất, trừ Gods and Monsters (1998), Quills (2000) và A Most Violent Year (2014). Năm ngoái, Top Gun: Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski là phim hay nhất do NBR bình chọn, nhận sáu đề cử Oscar 2023 trong đó có Phim xuất sắc.

Quế Chi