'Everything Everywhere All at Once': Tài biến hóa của Dương Tử Quỳnh

"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh đóng vai người có thể đi xuyên đa vũ trụ cứu thế giới trước thảm họa, trong "Everything Everywhere All at Once".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Everything Everywhere All at Once': Tình cảm gia đình trong đa vũ trụ Trailer "Everything Everywhere All at Once". Video: A24

Bộ phim do Daniel Scheinert và Daniel Kwan đạo diễn, hãng phim độc lập A24 sản xuất. Everything Everywhere All at Once xoay quanh Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh), một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, là chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trong lần gặp nhân viên thuế Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) để giải quyết tài chính, Evelyn vô tình gặp một phiên bản khác của chồng Waymond (Quan Kế Huy) từ vũ trụ Alpha. Anh nói cô là phiên bản Evelyn duy nhất có thể ngăn chặn Jobu Topaki, ác nhân đang muốn phá hủy sự yên bình của đa vũ trụ. Evelyn phải học cách đi xuyên các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác.

Tác phẩm gây bất ngờ với cách xây dựng nội dung về thế giới đa vũ trụ. Diễn biến trong phim xảy ra ở nhiều thế giới, nơi mọi quy tắc bị phá vỡ. Evelyn phải làm những hành động kỳ quặc nếu muốn đi xuyên từ nơi này đến nơi khác. Khi đến được thế giới mới, cô sẽ kiểm soát tâm trí của phiên bản khác trong một thời gian ngắn. Điều này giúp Evelyn biết những sự kiện ảnh hưởng đến cô trong thế giới đó, đồng thời học được kỹ năng của các bản thể. Sau cùng, cô áp dụng nhằm chiến đấu với Jobu Topaki.

Vai trò của Evelyn trong những vũ trụ khác nhau được nhà làm phim giải thích bằng hiệu ứng cánh bướm. Các vũ trụ xuất hiện song song với thế giới Evelyn - chủ tiệm giặt ủi - đang sống đều là kết quả của các hành động xảy ra trong quá khứ. Mọi thế giới trong đa vũ trụ đều được tạo nên từ những lựa chọn khác so với ban đầu.

Một cảnh trong phim "Everything Everywhere All at Once". Từ phải qua: Jame Hong, Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu. Ảnh: A24

Diễn xuất của Dương Tử Quỳnh là điểm sáng cho phim. Đề tài đa vũ trụ đòi hỏi diễn viên phải ứng biến linh hoạt theo từng nhân vật. Ngôi sao gốc Malaysia thể hiện xuất sắc vai diễn một cô chủ tiệm giặt ủi luôn trong tình trạng áp lực vì công việc, chăm lo quán xuyến gia đình ba thế hệ. Khi chịu sự chi phối của nhiều thế giới, cô xuất hiện trong nhiều vai trò. Điều này giúp Dương Tử Quỳnh bộc lộ tài năng phản xạ với nhiều vai diễn chỉ trong 120 phút.

Tử Quỳnh có lúc hóa thân người đầu bếp đam mê với nghề, cương quyết vạch trần sự thật của đồng nghiệp; khi là nghệ sĩ kinh kịch Trung Quốc có giọng hát nội lực... Có lúc Dương Tử Quỳnh "nhập vai" chính mình. Trong phim có phân đoạn Evelyn từ diễn viên võ thuật, nhờ nỗ lực đã trở thành "đả nữ" nổi tiếng trên đấu trường quốc tế. Ở tuổi 60, Tử Quỳnh vẫn tự đóng những pha hành động nguy hiểm.

Phim có cảnh khi Evelyn thấy đơn ly hôn trong tay chồng, cô không do dự đặt bút ký vào tờ giấy. Ánh mắt và hành động của Tử Quỳnh trong phân cảnh đánh dấu giọt nước tràn ly trong quan hệ vợ chồng giữa Evelyn và Waymond. Quan Kế Huy hỗ trợ Tử Quỳnh thể hiện mọi kỹ thuật diễn xuất của cô trong tác phẩm. Ở thế giới Evelyn là minh tinh, cô thổ lộ với Waymond về một tương lai hai người không nên duyên vợ chồng. Cảnh quay họ trò chuyện trên phố gợi nhắc tác phẩm In The Mood For Love (2000) của Vương Gia Vệ.

Trong một bài phỏng vấn với The New York Times, Quan Kế Huy kể lại cảm xúc khi biết được đóng phim với nữ diễn viên: "Tôi nhận được cuộc gọi về dự án tuyệt vời này có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng vai chính trong một bộ phim với thần tượng. Tôi đã là fan của cô ấy trong rất nhiều năm".

Dương Tử Quỳnh cũng chinh phục khán giả ở những phân đoạn về hai mẹ con Evelyn và Joy Wang (Stephanie Hsu). Joy công khai tình yêu đồng giới với Becky, khiến mẹ cô sốc. Trong khi Evelyn muốn hướng con đến những tiêu chuẩn bà cho là đúng đắn, Joy lại làm trái ngược. Việc dồn nén cảm xúc quá lâu khiến Joy trở thành những phiên bản "máu lạnh" trong đa vũ trụ. Tác phẩm đem đến một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa hai mẹ con. Evelyn và Joy lần lượt bày tỏ quan điểm, giải phóng cảm xúc của mỗi người. Người mẹ đã học cách mở lòng, kiên nhẫn và tử tế với con gái.

Lúc hai mẹ con tâm sự gần cuối phim, nhân vật của Dương Tử Quỳnh xúc động: "Không chừng đâu đó ngoài kia, người ta sẽ lại phát hiện thêm điều gì mới mẻ, một điều gì đó ngày càng khiến ta nhỏ bé. Một điều gì đó sẽ giải thích vì sao con tìm đến mẹ. Và vì sao mẹ muốn ở đây với con. Mẹ luôn muốn bên cạnh con".

Dàn diễn viên phụ đem lại nhiều màu sắc cho tác phẩm. Quan Kế Huy duyên dáng trong vai ông chồng bị vợ cho là yếu ớt, vô dụng. Người cha Gong Gong (James Hong) - mới từ Trung Quốc sang Mỹ thăm con, chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của Evelyn. Với kinh nghiệm trong gần 700 bộ phim, James Hong cho thấy sự nghiêm túc với vai diễn. Jamie Lee Curtis trong vai Deirdre Beaubeirdre thể hiện hai tính cách ở hai thế giới. Cô cùng lúc vào vai một nhân viên thuế vụ khó tính với ánh mắt dò xét và một sát thủ máu lạnh luôn truy tìm dấu vết của Evelyn.

Kỹ xảo CGI trong những cảnh Evelyn nhảy vào các thế giới đa vũ trụ được đội ngũ thiết kế hoành tráng. Phim hội tụ nhiều yếu tố hài hước, các pha hành động cùng cảm xúc đa tầng. Có đoạn, phim làm người xem liên tưởng đến tác phẩm hoạt hình Ratatouille (2007), nhưng thay chú chuột Emy bằng một con gấu chồn ngồi trên đầu người đầu bếp. Tác phẩm do ngôi sao võ thuật gốc Malaysia đóng chính không thể thiếu các màn võ thuật được dàn dựng đậm chất châu Á.

Everything Everywhere All at Once được lòng số đông nhà phê bình khi nhận số điểm "tươi" 95% trên trang Rotten Tomatoes. Tờ Washington Blade nhận xét: "Tác phẩm khai thác đa vũ trụ như một thiết bị kích hoạt trí tưởng tượng của khán giả". Tính đến ngày 21/5, phim thu về 52,26 triệu USD sau hai tháng công chiếu tại Mỹ, là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất của A24.

Quế Chi (Ảnh, video: A24)