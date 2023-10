'Past Lives' - vòng lặp nhân duyên

Khi gặp lại tri kỷ Hae Sung ở New York sau 24 năm, Nora tin hai người có mối duyên từ nhiều kiếp trước, trong phim "Past Lives".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Past Lives' Trailer "Past Lives", khởi chiếu trong nước ngày 29/9. Sau sáu ngày ra mắt, phim thu hơn 4,8 tỷ đồng. Video: CGV

Tác phẩm là phim đầu tay của đạo diễn Celine Song, chia thành ba mốc thời gian. 24 năm trước, Nora (Greta Lee đóng) và Hae Sung (Yoo Teo) là học sinh 12 tuổi, thân thiết với nhau như tri kỷ. Một ngày, Nora ngỏ lời hẹn hò với Hae Sung trước khi cùng gia đình di cư sang Canada. Chính buổi hẹn hò "tuổi mới lớn" này đã ăn sâu vào trí nhớ của Hae Sung suốt nhiều năm.

Sau 12 năm ở nước ngoài, Nora sang New York (Mỹ) ổn định cuộc sống, theo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn. Trong khi đó, Hae Sung vừa mới xuất ngũ và chuẩn bị những kế hoạch cho tương lai. Một ngày, cả hai tình cờ tìm thấy nhau trên mạng xã hội, họ cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và sự khác biệt về quan điểm sống đã khiến Nora và Hae Sung rời xa nhau.

Hiện, Nora kết hôn với Arthur (John Magaro) còn Hae Sung vừa chia tay bạn gái. Chuyến đi chơi New York của Hae Sung đã cho anh và Nora cơ hội gặp nhau sau 24 năm.

Đạo diễn Celine Song sắp đặt những sự kiện trong tác phẩm để ẩn dụ cho "inyeon", nghĩa là những cuộc gặp gỡ đều do nhân duyên sắp đặt. Trong phim, có hai khoảnh khắc "inyeon" xuất hiện, một là khi Nora và Hae Sung bên nhau thời thơ ấu và lúc Nora bắt đầu cuộc sống hôn nhân với Arthur.

Mạch phim chậm rãi, diễn biến theo vòng lặp: Gặp nhau, chia xa, rồi gặp lại nhau và tiếp tục chia xa. Mối tình của Nora và Hae Sung quanh quẩn ở việc trò chuyện và ngầm hiểu suy nghĩ của nhau. Ở đó, không ai có cơ hội tỏ tình hay nói lời yêu. Khi Hae Sung gặp lại Nora ở New York, mọi thứ giữa hai người chỉ là những kỷ niệm trong quá khứ.

Ba người có nhiều quan điểm về tình yêu: Hae Sung đặt giả thuyết nếu anh đến New York 12 năm trước, hay Nora không rời Seoul thì hai người có hẹn hò không. Arthur nghĩ mình là người đang cản trở mối tình của vợ và Hae Sung, những người cùng quê hương từng là tri kỷ. Còn với Nora, sau nhiều năm trưởng thành, cô hiểu rằng: Nếu muốn đạt được một điều gì đó, đôi khi phải bỏ lại một vài thứ. Và Nora đã bỏ lại Hae Sung để đạt được mơ ước của mình.

Nora (phải) bồi hồi, hoài niệm quá khứ khi gặp lại người bạn tri kỷ Hae Sung sau nhiều năm.

Tác phẩm không có cao trào hay xung đột giữa các nhân vật. Phần lớn cột mốc quan trọng xuất hiện ở thời khắc Hae Sung hoặc Nora tưởng rằng sẽ gắn bó với nhau. Ví dụ, Nora ngỏ lời hẹn hò với Hae Sung khi còn nhỏ nhưng sau đó di cư. Hay Nora ngưng nói chuyện với Hae Sung ở thời điểm cả hai sắp gặp lại nhau để đi đến một chuyện tình đẹp.

Past Lives tập trung vào đời sống bình dị của một bộ phận giới trẻ. Họ có công việc cơ bản, không nhiều mối quan hệ, đồng thời chất chứa nhiều nỗi niềm riêng. Các nhân vật này giúp tiết tấu phim trở nên nhẹ nhàng, chân thực hơn. Nhà làm phim Celine Song khéo léo vận dụng những chi tiết trong tính cách để nổi bật đời sống của Nora, nhằm nói lên thông điệp: Ai cũng có quyền được yêu và được người khác nhớ đến.

Phim không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn tái hiện cuộc sống của những người nhập cư. Gia đình Nora đại diện cho khát vọng chinh phục "giấc mơ nước Mỹ" của hàng triệu người châu Á. Họ chấp nhận rời bỏ cuộc sống cũ để tìm kiếm tương lai ở một nơi chưa từng đặt chân tới, bất chấp thiệt thòi và mất mát. Chất liệu này từng được các nhà làm phim gốc Á ở Hollywood khai thác trong nhiều tác phẩm, như The Farewell (2019), Minari (2021), Everything Everywhere All at Once (2022).

Dàn diễn viên là yếu tố quan trọng làm nên thành công cho tác phẩm. Greta Lee, Yoo Teo hay John Magaro chủ yếu xuất hiện trong các vai phụ ở một số dự án trước đó. Cả ba cho thấy sự giản dị, nhẹ nhàng trong những đoạn đối thoại, không lên gân nhưng vẫn khiến nhiều người xem ấn tượng.

Greta Lee nổi bật trong ba diễn viên vì có biểu cảm tự nhiên, truyền đạt nhiều cảm xúc qua đôi mắt, nụ cười. Theo đạo diễn Celine Song, Greta Lee hội tụ các yếu tố làm nên tính cách nhân vật Nora. "Trong một giây phút, Greta mang đến cảm giác trưởng thành, chín chắn, nhưng tới khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy có thể ngây thơ như một cô bé. Sự 'mâu thuẫn' này là điều tôi tìm kiếm", đạo diễn cho biết.

Celine Song - 'Past Lives' Đạo diễn Celine Song nói về phương pháp chỉ đạo trong phim "Past Lives". Video: CJ ENM

Một trong những điểm thú vị của tác phẩm nằm ở cách chỉ đạo của đạo diễn, khi những cuộc gặp gỡ của nhân vật cũng là lần đầu tiên các diễn viên biết nhau ngoài đời thực. Ví dụ, phân đoạn nhân vật Nora và Hae Sung hẹn ở trong công viên là lúc diễn viên Greta Lee và Yoo Teo gặp nhau. Sự ngượng ngùng và e thẹn thể hiện trên khuôn mặt của cả hai khiến cảnh quay trở nên tự nhiên và chân thật.

Đa phần giới chuyên môn nhận xét tác phẩm có kịch bản thông minh, sâu sắc với nhiều khoảnh khắc ý nghĩa về tình yêu. Trang Variety đánh giá: "Tuyệt phẩm đầu tay đầy cảm xúc của đạo diễn Celine Song". Trang Slate cho rằng tác phẩm là "một trong những phim lãng mạn xuất sắc nhất năm".

Quế Chi