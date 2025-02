Nước tiểu có mùi hôi có phải dấu hiệu ung thư?

3 ngày nay, tôi đi tiểu có mùi lạ, vừa nồng vừa chua. Đây có phải là dấu hiệu ung thư hay bệnh lý nào nguy hiểm không? (Minh, Hưng Yên)

Trả lời:

Nước tiểu có mùi hôi không phải là triệu chứng của ung thư. Một số loại ung thư được phát hiện có thể làm thay đổi mùi nước tiểu, song mũi người không thể ngửi được. Mùi nước tiểu lạ có thể do một số loại thực phẩm mà bạn ăn và các tình trạng bệnh lý mắc phải như tiểu đường, nhiễm trùng tiết niệu...

Mất nước: Không uống đủ nước là nguyên nhân phổ biến khiến nước tiểu có mùi hôi. Thận lọc các chất độc và chất thải khỏi máu bằng cách chuyển chúng thành nước tiểu. Do đó, nước tiểu chứa các chất độc và hợp chất như urê, creatinin, muối và axit uric. Nếu bạn uống nhiều nước, các chất này được pha loãng đủ để không phát ra nhiều mùi. Nước tiểu càng cô đặc thì mùi càng nồng. Khi cơ thể bị mất nước, nước tiểu có thể có mùi lưu huỳnh hoặc amoniac nồng nặc.

Tiểu đường: Bệnh này không được kiểm soát có thể khiến nước tiểu có mùi ngọt hoặc mùi trái cây. Nguyên nhân là do lượng glucose dư thừa lưu thông qua máu và đường tiết niệu. Trong một số trường hợp, nước tiểu có mùi ngọt là triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI): Nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra ở bàng quang, thận, niệu đạo hoặc niệu quản. UTI có thể gây đau khi đi tiểu. Chúng cũng làm nước tiểu sẫm màu hoặc có vẻ đục, mùi nồng, khó chịu. Một số người có thể thấy máu trong nước tiểu.

Viêm âm đạo do vi khuẩn: Một số bệnh nhiễm trùng âm đạo, như viêm âm đạo do vi khuẩn, có thể khiến khí hư có mùi tanh. Mùi này không phải do nước tiểu thay đổi mà do dịch âm đạo tiết ra khi đi tiểu.

Bệnh trichomonas: Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến do ký sinh trùng gây ra. Trichomonas có thể làm thay đổi mùi khí hư, khiến nước tiểu có mùi tanh.

Thực phẩm: Ăn măng tây có thể làm nước tiểu có mùi lưu huỳnh. Loại rau này chứa axit asparagusic - một hợp chất lưu huỳnh được bài tiết ra ngoài qua nước tiểu. Các loại rau thuộc họ allium cũng chứa lưu huỳnh và có thể làm thay đổi mùi nước tiểu ở một số người như hành tây, tỏi, hành lá, hẹ.

Thuốc và thực phẩm bổ sung: Thuốc sulfa có thể khiến nước tiểu có mùi lưu huỳnh. Những loại thuốc này được dùng để điều trị nhiều tình trạng bệnh bao gồm tiểu đường và viêm khớp dạng thấp. Các chất bổ sung như vitamin B6 (thiamine) cũng là nguyên nhân làm nước tiểu có mùi tanh, đặc biệt nếu dùng nhiều hơn liều khuyến cáo.

Các nghiên cứu cho thấy ung thư tạo ra mùi đặc trưng, dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ. Các nhà khoa học cho rằng mùi ung thư có thể là do nồng độ cao của các phân tử có mùi hôi gọi là polyamines hoặc do các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đặc hiệu của ung thư.

Một nghiên cứu tại Nhật cho thấy chó có thể được huấn luyện để đánh hơi một số loại ung thư thông qua nước tiểu, phân, hơi thở và mô khối u. Các loại ung thư có thể phát hiện bằng mũi chó bao gồm ung thư buồng trứng, ung thư thận, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi.

Công nghệ mũi điện tử sử dụng cảm biến hóa học cũng đang được nghiên cứu như một công cụ chẩn đoán tiềm năng, không xâm lấn để phát hiện sớm ung thư và các bệnh khác.

Nếu bạn lo lắng vì nước tiểu có mùi bất thường, hãy đi khám để bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán, bởi có thể đây là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe. Hoặc bạn đi khám ngay nếu nước tiểu có mùi hôi kèm theo các triệu chứng như sốt, máu trong nước tiểu, nước tiểu đục, đau hoặc nóng rát khi đi tiểu, đau bụng hoặc đau lưng dưới, đau tức vùng chậu, ngứa âm đạo.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức

Trưởng khoa Tiết Niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM