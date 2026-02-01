Nữ giới mắc ung thư niệu đạo tiên lượng sống thế nào?

Tôi được chẩn đoán ung thư niệu đạo giai đoạn sớm, bệnh có chữa khỏi được không và tiên lượng sống ra sao? (Mai, 54 tuổi)

Trả lời:

Niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài. Ung thư niệu đạo ít gặp nhưng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Khối u có xu hướng xâm lấn cấu trúc xung quanh và di căn, dẫn đến biến chứng nặng nề như gây tắc nghẽn đường tiết niệu, thận ứ nước, nhiễm khuẩn tái phát, suy thận, sụt cân, mệt mỏi, suy kiệt và tử vong.

Chị phát hiện bệnh sớm là một lợi thế rất lớn, quá trình điều trị nhẹ nhàng hơn, ít biến chứng và cơ hội sống lâu dài. Ở giai đoạn này, khối u còn khu trú trong niệu đạo, chưa xâm lấn sâu và chưa di căn nên khả năng điều trị triệt để và khỏi bệnh khá cao. Phần lớn người bệnh có thể được điều trị bằng phẫu thuật bảo tồn, chỉ cắt bỏ tổn thương cần thiết, giúp duy trì chức năng tiểu tiện và chất lượng sống.

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số trường hợp u ác tính xâm lấn sâu vào lớp mô phía dưới và ra xung quanh, cần phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, niệu đạo, tử cung, hai phần phụ, trực tràng cùng với nạo vét hạch, xạ trị hoặc hóa trị bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát. Điều này còn tùy thuộc vào vị trí khối u và tình trạng sức khỏe của người bệnh có thể thực hiện được một cuộc mổ lớn hay không.

Tỷ lệ sống còn sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán ung thư niệu đạo giai đoạn sớm và được phẫu thuật triệt căn có thể đến 90%. Khả năng hồi phục của chị sau khi mắc ung thư phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể, kích thước khối u, giai đoạn bệnh.

Ung thư niệu đạo giai đoạn đầu ít gây triệu chứng. Nếu nhận thấy khối u hoặc sờ thấy u cục ở vùng sinh dục, bị chảy máu hoặc tiết dịch bất thường từ niệu đạo, phụ nữ cần đến bệnh viện để được khám chuyên sâu, kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả. Nên ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều rau quả tươi, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, tránh xa rượu bia, đồ uống có cồn. Quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su, giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ.

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh

Đơn vị Niệu nữ

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM