Nốt sẩn nhỏ trên mặt bé trai tiến triển thành u

TP HCMBé An, 15 tuổi, có một nốt sẩn nhỏ trên má sát cánh mũi phải rồi lớn dần thành khối u to bằng đầu ngón tay út.

Ban đầu, mẹ bé An nghĩ là mụn, mua thuốc bôi cho con nhưng không khỏi. Nốt sẩn ngày một to, gây ngứa, đến tuần thứ ba u phát triển nhanh chóng, lồi to, có cuống.

ThS.BS.Huỳnh Công Trí, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u ở vùng rãnh mũi má bên phải, đường kính 1 cm, nhô cao khoảng 1,5-2 cm khỏi bề mặt da, vùng da xung quanh sưng nề, đóng vảy tiết, cảm giác đau khi ấn. Kết quả siêu âm cho thấy vùng da tổn thương có hiện tượng tăng tưới máu nhiều, phù nề vùng mô mềm xung quanh. Bác sĩ Trí chẩn đoán bé An bị u hạt sinh mủ - tổn thương da lành tính, hình thành do sự tăng sinh bất thường của các mao mạch dưới da hoặc niêm mạc.

U hạt sinh mủ có cấu trúc giàu mạch máu nên rất dễ chảy máu khi bị chạm vào hoặc cào gãi. Vết thương hở do chảy máu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến nhiễm trùng. Do đó, bác sĩ chỉ định thủ thuật cắt trọn u, giải phẫu bệnh xác định tính chất u.

Bác sĩ Trí khám cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khối u được lấy trọn vẹn ra khỏi vùng má, An xuất viện ngay, kết quả sinh thiết xác định đây là u hạt sinh mủ lành tính. Bác sĩ hướng dẫn An cách chăm sóc vết thương, tái khám đúng hẹn. U hạt sinh mủ dễ tái phát, dễ nhiễm trùng nếu điều trị không đúng cách.

Bác sĩ Công Trí khuyên khi phát hiện các khối u, mụn bất thường trên cơ thể dù nhỏ, không đau hay không gây khó chịu, nên đi khám da liễu sớm, thực hiện các xét nghiệm, sinh thiết - giải phẫu bệnh để chẩn đoán và loại trừ tổn thương ác tính.

Một số tổn thương da ban đầu có thể biểu hiện tương tự mụn trứng cá, song trên thực tế có thể là các khối u lành như u hạt, u tuyến bã, u ống tuyến mồ hôi, u sợi bì, u mỡ... Một số tổn thương ác tính ở da cũng có thể khởi phát dưới dạng sẩn hoặc nốt nhỏ như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy, u hắc tố ác tính...

Không nên tự ý nặn, bôi thuốc, dùng mẹo dân gian hoặc bỏ qua không theo dõi. Nếu không chẩn đoán và xử lý đúng, những tổn thương này có thể viêm nhiễm, sưng to, lan rộng thậm chí hoại tử, nhiễm trùng máu khiến điều trị khó khăn hơn hoặc để lại sẹo lõm, sẹo thâm rất khó phục hồi.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi