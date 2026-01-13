Nốt sẩn lan khắp mặt người phụ nữ

TP HCMChị Thúy, 35 tuổi, có nốt sẩn nhỏ dưới cằm tưởng là mụn, sau đó xuất hiện thêm 15 nốt tương tự ở cằm, trán, má.

ThS.BS Huỳnh Công Trí, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chẩn đoán chị Thúy bị quá sản tuyến bã - tình trạng các tuyến bã tăng sinh lành tính tạo thành sẩn hoặc u lành. Việc chị tự nặn và bôi sản phẩm không phù hợp trong thời gian dài trước đó kích thích tuyến bã hoạt động mạnh hơn, tổn thương lan rộng và tăng số lượng.

Bác sĩ Trí cho biết quá sản tuyến bã tiến triển âm thầm và không gây đau hay viêm, vì vậy nhiều người chủ quan, chỉ chú ý khi tổn thương tăng kích thước hoặc xuất hiện thêm nhiều sẩn mới trên da. Bệnh thường gặp ở những vùng da tiết bã nhiều, nhất là ở vùng trung tâm mặt, có xu hướng tăng dần theo thời gian nếu không được xử trí đúng cách.

Do quá sản tuyến bã nằm ở lớp bì, các biện pháp như nặn hay bôi sản phẩm trị mụn thông thường không mang lại hiệu quả. Bác sĩ chỉ định điều trị cho chị Thúy bằng laser CO₂, giúp phá hủy trực tiếp tuyến bã tăng sản, loại bỏ từng tổn thương, đồng thời kiểm soát tốt độ sâu để hạn chế sẹo.

Bác sĩ sử dụng laser CO2 loại bỏ các tổn thương cho chị Thúy. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Sau can thiệp, chị Thúy được hướng dẫn sử dụng thêm thuốc kháng viêm, thuốc bôi hỗ trợ lành thương nhằm giảm nguy cơ để lại sẹo và sản phẩm bôi để hạn chế tái phát. Các tổn thương khô dần sau điều trị, bong vảy và phục hồi tốt.

Theo bác sĩ Trí, quá sản tuyến bã là tổn thương lành tính nhưng không tự biến mất nếu người bệnh tự can thiệp không đúng cách. Ngay cả sau khi can thiệp, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát, đặc biệt ở người có cơ địa da dầu, nên cần theo dõi định kỳ.

Khi trên da xuất hiện các sẩn nhỏ tồn tại kéo dài, không đau, không viêm, màu vàng nhạt, có lỗ trung tâm và không thể nặn ra nhân, người bệnh không nên tự xử lý tại nhà. Việc thăm khám tại bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, giúp chẩn đoán đúng bản chất tổn thương, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để bệnh tiến triển kéo dài gây ảnh hưởng thẩm mỹ.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi