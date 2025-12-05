Nổi nhiều mụn sau peel da có đáng lo không?

Tôi peel da tại spa 5 ngày, hiện xuất hiện nhiều mụn viêm quanh cằm và má, da bong tróc. Tình trạng này có đáng lo không? (Ngọc Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Peel da là phương pháp sử dụng các chất hóa học để loại bỏ lớp tế bào sừng và lớp da bị hư tổn ở bề mặt. Sau khi lớp da cũ bong đi, các tế bào mới được tái tạo từ lớp đáy thượng bì hoặc trong các phần phụ của thượng bì như nang lông, giúp làn da mịn màng và đều màu hơn. Phương pháp này thường được chỉ định trong điều trị mụn, sẹo mụn, nám, da xỉn màu hoặc lão hóa sớm.

Nổi mụn sau khi peel da thường là tình trạng đẩy nhân mụn ẩn bình thường, nhất là trong lần peel đầu. Thời gian đẩy mụn sau peel thường bắt đầu sau vài ngày đến 1-2 tuần, khi da bong lớp sừng hoặc hình thành mài, và có thể kéo dài 2-6 tuần tùy cơ địa, mức độ mụn, độ sâu của peel. Đây là phản ứng bình thường cho thấy các hoạt chất đang làm sạch sâu và đẩy nhân mụn ẩn lên bề mặt. Trong giai đoạn này, bạn cần kiên trì chăm sóc da đúng cách, ưu tiên sản phẩm phục hồi dịu nhẹ, chống nắng đầy đủ để da tái tạo an toàn, hạn chế viêm và thâm sau peel.

Nếu sau peel, da xuất hiện nhiều mụn viêm, mụn mủ, mụn nước rỉ dịch hoặc đau rát kéo dài thì có thể là dấu hiệu da bị tổn thương hoặc nhiễm khuẩn. Bạn nên đến bác sĩ da liễu để được khám và điều trị kịp thời, tránh để lại sẹo hay thâm mụn. Chăm sóc da đúng cách sau peel cũng rất quan trọng để hạn chế viêm và giảm nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Bác sĩ tiến hành lấy nhân mụn cho một phụ nữ nổi mụn sau peel da. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để hạn chế biến chứng sau peel da, bạn nên chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ da liễu trực tiếp khám và chỉ định loại peel phù hợp với tình trạng cũng như loại da. Khi được thực hiện đúng kỹ thuật và kiểm soát nồng độ hoạt chất, nguy cơ kích ứng sẽ rất thấp. Trước khi peel da, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn rõ về các phản ứng bình thường và dấu hiệu bất thường sau peel, giúp nhận biết sớm, chăm sóc da đúng cách, tránh lo lắng hoặc xử lý sai.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, quy trình peel da được thực hiện theo chuẩn y khoa, do bác sĩ da liễu trực tiếp khám và chỉ định loại hoạt chất, nồng độ peel phù hợp với tình trạng da từng người. Bác sĩ kết hợp peel da với lấy nhân mụn chuẩn y khoa, điện di và chiếu ánh sáng sinh học, giúp làm sạch sâu, giảm viêm, hỗ trợ tái tạo da cũng như nâng cao hiệu quả điều trị.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trưởng khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội