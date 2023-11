Nỗi ám ảnh xe giường nằm 'hôi hám, chật chội, ồn ào'

Xe có mùi hôi, chăn, gối và dép dùng chung, nhồi nhét, chật chội, tài xế hút thuốc, 'buôn' điện thoại... là cơn ác mộng khi đi xe giường nằm.

"Tháng 4/2023, tôi có cơ hội đi xe khách từ Berlin (Đức) tới Paris (Pháp). Chuyến đi có chiều dài gần 900 km của hãng xe tại Đức với chi phí 60 Euro. Hành trình di chuyển chỉ mất 12 giờ (do tại châu Âu đường sa rất tốt, xe chủ yếu đi cao tốc và chỉ dừng một đến hai điểm để khách lên xuống xe tại các đầu mối giao thông). Tôi đặt vé trước một tuần nên giá hơi cao, nếu đặt vé sớm hơn thì chỉ mất khoảng 40-50 Euro.

Xe của họ là xe hai tầng với ghế ngả ra gần giống xe giường nằm của Việt Nam, với không gian để chân rộng, có bàn gập như trên máy bay, có chỗ sạc điện thoại, có wifi miễn phí, có nhà vệ trên xe và xe chạy rất êm. Xe hai tầng nên chở được số lượng lớn hành khách. Điểm cộng nữa là hành khách trên xe văn minh, không ồn ào, các chất thải nhà vệ sinh được đổ đúng vào hố ga đã được quy định trên đường.

Trong khi đó, nói về xe khách ở Việt Nam, đại đa số sẽ có thiết kế ghế hay giường nhỏ, xe thường có mùi hôi, chăn hoặc gối được nhiều người dùng chung nên khá mất vệ sinh. Một số nhà xe còn bố trí phòng hai người gây mất riêng tư. Nhiều nhà xe cho tài xế hút thuốc trên xe, cho hành khách nói chuyện, mở điện thoại ồn ào... nên khá phiền toái. Các điểm dừng xe để ăn uống nhìn chung cũng mất vệ sinh, và bán đồ đắt hơn so với chất lượng. Do đó, tôi nghĩ du khách phương Tây có lý do để phàn nàn về xe khách Việt".

Đó là chia sẻ của độc giả Biển Quỳnh sau bài viết "Khách nước ngoài tranh cãi về xe giường nằm ở Việt Nam". Thực tế, không ít du khách nhận xét rằng xe giường nằm ở nước ta thiếu tiện nghi, nhưng cũng có người cho rằng vé xe giá rẻ không thể đòi hỏi dịch vụ cao cấp.

Nói về những bất tiện của xe giường nằm ở Việt Nam, bạn đọc Tradang bổ sung: "Xe giường nằm ở Việt Nam có nhiều bất tiện như giường chỉ thích hợp cho người có chiều cao dưới 1,7 m và cân nặng khoảng hơn 60 kg một chút. Xe chạy tuyến cố định nên nhiều hãng xe thiết kế giường tầng cố định, rất khó khăn khi di chuyển với người nước ngoài nếu nằng ở tầng cao mỗi khi phải leo lên leo xuống để đi vệ sinh. Đừng nghĩ giá vé rẻ mà bao biện cho việc xe thiếu tiện nghi tối thiểu tới nằm cũng không thoải mái".

"Tôi mới về Việt Nam, cũng đi xe giường nằm từ TP HCM tới Cần Thơ. Thú thực, tôi chẳng thấy thích thú gì khi phải nằm trong những chiếc xe như vậy, vì chẳng ra ghế cũng chẳng ra giường. Ngoài ra, nhà xe còn bắt bỏ giày dép vào túi bóng, rồi bắt tôi mang đôi dép cũ của họ. Thử hỏi, có ai muốn đi lại đôi dép mà nhiều người khác đã mang trước đó? Nhỡ ai đó mắc bệnh da liễu rồi lây cho khách sau thì sao? Chưa kể, đi xe ba tiếng mà không có toilet, khi buồn tiểu chỉ còn cách đi vào chai nước suối. Ở Canada, xe đường dài đều có toilet rất thoải mái", độc giả Sanjoe chia sẻ.

Lo lắng trước mức độ an toàn của xe giường nằm ở Việt Nam, bạn đọc Phuongthuy bình luận: "Tôi cũng từng đi xe giường nằm, thú thật là bản thân thấy xe hơi chật chội, lối ra vào rất nhỏ, khó đi. Tôi lo ngại khi hỏa hoạn xảy ra, từng ấy con người chen nhau cùng với hành lý thì làm sao có thể thoát nhanh được? Mỗi khi đi xe giường nằm, tôi thường hình dung trước xem mình phải phá cửa kính thế nào, bằng vật dụng gì, lối thoát hiểm ở đâu... nên rất ái ngại với chất lượng xe ở Việt Nam".

Cho rằng vấn đề nằm ở trách nhiệm của nhà xe, độc giả Mollisnguyen nhấn mạnh: "Lỗi không phải tại cái xe, mà là tại cách làm dịch vụ. Xe thiết kế có chỗ vệ sinh nhỏ nhưng chúng ta không thể duy trì sự sạch sẽ. Lâu dần người ta bỏ luôn cái nhà vệ sinh trên xe để khỏi mùi xú uế. Xe giường nằm đáng lẽ phải là trải nghiệm khá thú vị nếu nó không bị nhồi nhét, người nằm tràn ra đường đi, mùi hôi chân, mùi hôi nách, gối và chăn dơ bẩn, nhạc nhẽo ồn ào...

Đừng đổ tại 'rẻ nên chất lượng chỉ có vậy' vì kiểu bao biện đó chỉ làm du lịch Việt ngày càng xuống dốc mà thôi. Hãy nhìn sang Thái Lan mà học tập thay vì cứ ngồi một chỗ và mãi ước ao chừng nào mới được như họ? Xe giường nằm là phương tiện rất phù hợp với khách du lịch vì giá rẻ, đến được những tỉnh thành chưa có sân bay, nên không thể xuề xòa".

Với cái nhìn thiện cảm hơn, bạn đọc Người Dân Việt gợi ý giải pháp cải thiện chất lượng xe giường nằm ở Việt Nam: "Trải nghiệm đi xe giường nằm tại Việt Nam rất thú vị, chỉ trừ một điểm duy nhất đó là tính an toàn chưa cao. Hy vọng, Việt Nam sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Bắc Nam, khi đó việc di chuyển bằng xe khách giường nằm sẽ an toàn hơn, nhanh hơn và thú vị hơn.

Tôi cũng xin có một đề nghị đối với ngành Giao thông là cần có quy định bắt buộc tất cả xe giường nằm phải trang bị đai an toàn ở mỗi giường, bắt buộc tất cả hành khách khi đi xe phải cài dây đai an toàn khi xe vận hành. Cơ quan chức năng có thể giám sát hình ảnh trên xe thông qua camera hành trình được trang bị trên xe để phát hiện và xử phạt thật nghiêm các trường hợp vi phạm".

