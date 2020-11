Không cần mức trần phạt xe khách quá tải

Xe khách chở quá tải một người bị phạt 1-2 triệu đồng, và phạt không quá 40 triệu đồng đối với cá nhân, 80 triệu đồng đối với tổ chức.

Xung quanh vụ việc "Ôtô giường nằm 44 chỗ nhồi nhét 92 hành khách", nhiều độc giả VnExpress cho rằng mức xử phạt hành chính với hành vi này còn quá nhẹ:

Hình phạt trên trên chỉ tạm chấp nhận được ở khung 40 triệu cho cá nhân, nhưng với khung phạt đối với tổ chức vi phạm nên nâng lên 400 triệu. Đồng thời, cần tước giấy phép kinh doanh một năm với nhà xe và giấy phép lái xe 5 năm đối với tài xế. Đối với cá nhân tước giấy phép lái xe và sau 5 năm mới được thi lại. Phải làm thật mạnh vì đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người.

Long df

Rất hoan nghênh cảnh sát giao thông đã làm việc rất nghiêm túc và đúng với quy định của pháp luật. Hành khách đi đường dài nghìn km mà bị nhồi nhét như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, phải xử lý nghiêm khắc và phạt hành chính nặng hơn nữa để làm gương cho những người khác.

Everes

Nên bỏ quy định phạt "không quá" đi, phải rõ ràng cứ vi phạm thêm một người (dưới 300 km) thì phạt tăng thêm hai triệu, từ 300-500 km thì ba triệu/ người... Có như vậy cá tài xế mới sợ. Phạt quá nhẹ như hiện nay, chỉ cần chạy hai tuần là huề vốn.

Phước Hồng

Chỉ cần chở quá 10% (xe 44 chỗ chở 50 người) là nên tước bằng lái tài xế vĩnh viễn, tước giấy phép công ty ba năm và cấm các thành viên quản lý tham gia mở các công ty khác trong vòng 10 năm rồi.

AlibaD

Trong khi đó, không ít ý kiến nêu kiến nghị xử lý hình sự với các tài xế chở quá số người quy định:

Nên chuyển sang xử phạt hình sự, giam xe. Với số người vượt quá nhiều như thế cộng thêm hành lý thì trọng tâm của xe sẽ bị nâng lên quá cao, tỷ lệ bị lật khi vào cua sẽ rất lớn, lại phải đi đèo, may là chưa có tai nạn.

Vinhmy

Chỉ vì lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến an toàn tính mạng của hành khách. Cơ quan công an nên xem xét mức độ nguy hiểm của hành vi này, chứ xử phạt hành chính đến khi nào? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra? Phải có sự ràng buộc rõ ràng giữa chủ xe và cơ quan công an để đảm bảo tính mạng hành khách.

Võ văn long

Thiết nghĩ, mấy trường hợp này không nên chỉ phạt hành chính nữa, mà cần tịch thu luôn xe và giấy phép lái xe vĩnh viễn. Mấy chục mạng người, họ bỏ tiền ra mua vé chứ không phải mua sự mạo hiểm. Năm nào chúng ta cũng phạt mấy nhà xe và tài xế kiểu này nhưng họ có sợ đâu.

Tytyquang

Chở hành khách với số lượng quá quy định hơn 40 người, khi bị bắt phạt một lần tính ra vẫn còn lời. Nếu với mức phạt trên mà không kèm án phạt hình sự thì xe chở quá số lượng hành khách sẽ vẫn tiếp diễn. Thử tượng tưởng khi xe xảy ra tai nạn, số thương vong sẽ như thế nào? Cần tăng hình phạt, ngoài tịch thu giấy phép lái xe của tài xế, còn phải kèm theo án hình sự. Đây là tội cố tình vi phạm luật (coi thường luật pháp).

Hailua

