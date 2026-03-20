Những việc cần làm ở tuổi 20-30 để bảo vệ trái tim

Người trưởng thành trên 20 tuổi nên xét nghiệm cholesterol, ăn uống khoa học và tập thể dục để ngăn chặn các vấn đề về tim mạch.

Theo khuyến nghị mới nhất từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 40 cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đột quỵ và nhồi máu cơ tim ngay từ bây giờ.

"Phòng bệnh tim mạch không còn là việc để đến khi về già mới bắt đầu", bác sĩ Estelle Jean, chuyên gia tim mạch tại Trung tâm Y tế MedStar Montgomery (Maryland, Mỹ), chia sẻ.

Bà nhấn mạnh: "Bạn có thể cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh ở độ tuổi 20 hoặc 30, nhưng thực tế, nhiều yếu tố nguy cơ vẫn đang âm thầm tiến triển". Bác sĩ Jean thúc giục nhóm này cần nắm rõ các chỉ số về huyết áp, cholesterol và đường huyết hiện tại, từ đó có hành động sớm để ngăn ngừa bệnh lý.

Theo bác sĩ Jean, cứ hai người trưởng thành trên 20 tuổi thì có một người bị cao huyết áp. "Huyết áp bình thường được xác định là dưới 120/80 mmHg. Tuy nhiên, các hướng dẫn về tăng huyết áp gần đây định nghĩa cao huyết áp là khi chỉ số vượt quá 130/80 mmHg", bà cho biết thêm.

Dành ít nhất 150 phút (2,5 giờ) mỗi tuần để tập thể dục cường độ trung bình giúp ngăn chặn các vấn đề về tim mạch. Ảnh: Press Foto

Để giúp xác định nguy cơ, các chuyên gia hiện khuyến nghị tất cả người trưởng thành nên thực hiện xét nghiệm cholesterol "lipoprotein(a)". Đây là xét nghiệm kiểm tra nồng độ một loại lipoprotein vận chuyển cholesterol trong máu có tính di truyền.

"Chỉ số này khá ổn định trong suốt cuộc đời, vì vậy các hướng dẫn mới khuyến nghị bạn nên kiểm tra nó ít nhất một lần trong đời", bác sĩ Jean nói.

Thói quen ăn uống kém khoa học ở tuổi 20 và 30 có thể dẫn đến tình trạng cao huyết áp và cholesterol cao. Bác sĩ Jean khuyên mọi người nên coi thực phẩm là thuốc: ưu tiên ăn nhiều rau quả tươi và hạn chế tối đa chất béo bão hòa.

Bên cạnh đó, bà cũng khuyến khích bệnh nhân dành ít nhất 150 phút (2,5 giờ) mỗi tuần để tập thể dục cường độ trung bình. Lịch trình này có thể chia nhỏ thành 30 phút mỗi buổi, 5 buổi một tuần, kết hợp với các bài tập sức mạnh ít nhất 2 lần/tuần.

Trong một số trường hợp, các bác sĩ xác định rằng việc thay đổi lối sống là chưa đủ để ngăn chặn các vấn đề về tim mạch.

"Đối với một số bệnh nhân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, chúng tôi bắt đầu cho sử dụng thuốc sớm hơn để phòng bệnh", bác sĩ Jean chia sẻ. Bà cho rằng có rất nhiều giải pháp chúng ta có thể thực hiện, từ việc duy trì lối sống lành mạnh đến mục tiêu kiểm soát cân nặng hợp lý - tất cả đều góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Mỹ Ý (Theo WTOP)