Những tinh chất điện di làm đẹp phổ biến

Vitamin C, HA, peptide là những tinh chất giúp trẻ hóa da, hỗ trợ xóa mờ nếp nhăn, thâm nám, tăng độ đàn hồi thường được sử dụng khi điện đi.

Điện di là phương pháp làm đẹp sử dụng dòng điện cường độ thấp để tăng cường thẩm thấu các dưỡng chất vào sâu bên trong da nhanh chóng. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Châu, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiệu quả điều trị của điện di cao hơn phương pháp thoa thông thường, nhưng không xâm lấn và không cần nghỉ dưỡng. Dưới đây là một số tinh chất dưỡng da phổ biến thường được sử dụng để điện di làm đẹp da mặt.

Peptide

Nhiều người, nhất là sau độ tuổi 30, uống hoặc thoa các sản phẩm được quảng cáo chứa collagen với mong muốn bổ sung thiếu hụt collagen cho da. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này bởi collagen chỉ có trong mô sống.

Điện di tinh chất collagen thực chất là bổ sung các peptide, axit amin cần thiết tham gia quá trình sản xuất collagen của làn da. Các chất này sau khi được đưa vào da kích thích quá trình tái tạo và tăng sản xuất collagen mới, bổ sung collagen thiếu hụt để cải thiện các vấn đề lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ... Peptide còn giúp làm mềm, căng bóng bề mặt da, tăng đàn hồi cho da chắc khỏe; hỗ trợ nhanh chóng làm lành da sau mụn trứng cá hoặc sau khi lấy nhân mụn.

Điện di làm đẹp không xâm lấn và không cần nghỉ dưỡng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hyaluronic axit (HA)

HA là thành phần giúp da căng mịn, tươi trẻ. Phương pháp điện di HA điều trị được nhiều vấn đề của da như mụn ẩn, mụn bọc, mụn viêm, tái tạo da bị tổn thương do sử dụng kem trộn hoặc rượu thuốc... "Điện di HA không xâm lấn, an toàn, làm lành nhanh làn da sau khi thực hiện liệu trình laser hay lăn kim", bác sĩ Châu nói. Da xỉn màu, thiếu nước muốn căng bóng, cấp ẩm nhanh phù hợp điện di HA.

Vitamin C

Điện di vitamin C có nhiều công dụng làm đẹp như xóa mờ vết thâm sau mụn, trị nám, tàn nhang, làm sáng quầng thâm mắt. Vitamin C còn hỗ trợ tăng sinh tế bào, làm lành da (đặc biệt do tác động từ tia cực tím trong ánh nắng mặt trời) và ngăn mụn, hạn chế da tăng sắc tố, làm sáng da.

Sau một lần thực hiện, điện di vitamin C mang lại hiệu quả gấp 3-5 lần so với thoa sản phẩm bên ngoài da, bác sĩ Châu cho biết. Điện di da mặt với tinh chất trị mụn có chứa các thành phần kháng khuẩn, giảm viêm giúp làm sạch da, giảm mụn và ngăn ngừa mụn tái phát. Điện di với các tinh chất sáng da có thành phần làm mờ thâm nám, tàn nhang có tác dụng làm da đều màu và rạng rỡ hơn.

Hầu hết trường hợp điện di làm đẹp tương đối an toàn. Tuy nhiên, một số người có thể xuất hiện những tác dụng phụ như đỏ da nhẹ, dị ứng da, châm chích hay đau đầu, căng cơ tại vùng điện di do sự tác động của dòng điện. Những tình trạng này được khắc phục nhanh chóng và không gây nguy hiểm.‏

Bác sĩ Châu khuyến cáo người có nhu cầu làm đẹp nên đến các cơ sở da liễu, thẩm mỹ da uy tín để được tư vấn loại tinh chất phù hợp và tránh biến chứng. ‏Để duy trì kết quả sau điều trị, cần kiên trì thực hiện theo liệu trình. Sau khi điện di cần che chắn, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, thoa kem chống nắng trước khi đi ra ngoài, sử dụng các loại mỹ phẩm lành tính, an toàn cho da.

Anh Thư