Những thói quen khiến da đầu có gàu

Ít gội đầu, sấy tóc ở mức nhiệt cao khiến tóc mất đi độ ẩm tự nhiên, tạo điều kiện cho gàu phát triển.

Gàu xuất hiện do ảnh hưởng từ thời tiết, thói quen sinh hoạt hoặc biểu hiện bệnh lý, có xu hướng chuyển nặng vào mùa lạnh và khô. Gàu có thể xảy ra ở nhiều người, với các triệu chứng như khô, bong tróc từng mảng, lấm tấm nhỏ màu trắng trên da đầu, gây ngứa. Dưới đây là những tác nhân khiến gàu dai dẳng.

Ít gội đầu

Không gội đầu thường xuyên có thể tích tụ dầu, gây ra nhiều vảy gàu hơn. Lượng dầu thừa từ các sản phẩm dành cho tóc tích tụ trên da kết hợp cùng chất bẩn trên tóc lâu ngày tạo điều kiện cho nấm men phát triển, sản sinh gàu.

Gội bằng nước nóng

Nước nóng tạo cảm giác sảng khoái khi gội đầu nhưng có thể làm mất độ ẩm tự nhiên của mái tóc và khiến chân tóc yếu, tạo môi trường thuận lợi cho gàu phát triển. Tắm bằng nước lạnh giúp da đầu giữ được độ ẩm, hỗ trợ giảm gàu và kích ứng.

Sấy tóc ở nhiệt độ cao dễ mất độ ẩm tự nhiên của da đầu, làm hỏng hàng rào khóa ẩm, góp phần sản sinh gàu nhiều hơn.

Gàu lấm tấm nhỏ màu trắng trên da đầu, gây cảm giác ngứa. Ảnh: Freepik

Dùng sản phẩm trị gàu mạnh

Các thành phần như sunfat, paraben, hương thơm tổng hợp, nhựa than đá (coal tar) có thể gây viêm, kích ứng và bong tróc da đầu nhiều hơn. Trong đó, dầu gội chứa sunfat có tác dụng tẩy rửa nên dễ lấy đi lớp dầu tự nhiên của da đầu, tăng tình trạng khô và bong tróc các tế bào da chết, nhất là với tóc xoăn, sợi tóc mảnh.

Còn hương liệu tổng hợp và các chất bảo quản trong dầu gội gây kích ứng da. Thành phần nhựa than đá cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng, nhạy cảm với ánh nắng mặt trời và đổi màu da.

Chà xát da đầu quá mạnh

Da đầu thường bị viêm, tăng cảm giác ngứa và khiến người bệnh có xu hướng gãi đầu nhiều. Điều này có thể khiến da kích ứng, dẫn đến nhiễm trùng.

Nên gội đầu thường xuyên, ít nhất là hai ngày một lần để làm sạch da chết, bụi bẩn và các sản phẩm chăm sóc tích tụ trên da đầu. Nấm men phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, nhất là khi da đầu đổ mồ hôi. Gội đầu sau khi vận động cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng nấm.

Da đầu gàu cần sử dụng sản phẩm phù hợp. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mua. Người bị gàu dùng dầu gội có thuốc 2-3 lần một tuần hoặc mỗi ngày tùy theo mức độ, theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Một số thành phần tự nhiên, không gây hại cho da đầu và tóc là dầu dừa, tinh dầu tràm trà.

Nên gội đầu ở mức nước ấm, khoảng 40-45 độ C, tránh gãi hoặc chà mạnh, thay vào đó nhẹ nhàng xoa bóp dầu gội vào chân tóc.

Huyền My (Theo Livestrong, Well and Good)