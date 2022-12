Những ôtô chắc suất bán chạy nhất phân khúc 2022

Khoảng cách lớn ở mức hàng nghìn chiếc so với các đối thủ xếp sau giúp những Corolla Cross, Santa Fe, CX-5, Xpander "về đích sớm".

Năm 2022 còn tháng 12 nhưng một vài phân khúc gần như xác định được những mẫu xe bán chạy nhất. Nguyên nhân vì khoảng cách doanh số lớn của mẫu xe dẫn đầu và xếp sau, rất khó san lấp trong một tháng.

Cuộc đua ngã ngũ gồm có 4 phân khúc dưới đây:

CUV cỡ nhỏ - Toyota Corolla Cross

Corolla Cross nắm chắc cơ hội năm thứ hai liên tiếp là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV cỡ nhỏ nói chung (từ A+ đến C-). Tính đến hết tháng 11, doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu thương hiệu Toyota đạt 18.994 xe, bỏ xa Kia Seltos đến hơn 7.000 xe. Vì thế, khả năng lội ngược dòng trước Corolla Cross là điều không thể với Seltos.

Corolla Cross lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Chính Seltos cũng đang gặp trở ngại lớn để giữ ngôi á quân phân khúc gộp chung, và quán quân cỡ B tính riêng. Hyundai Creta, đối thủ đồng hương đang bám sát phía sau với doanh số ít hơn khoảng 1.700 xe.

MPV - Mitsubishi Xpander

Sự xuất hiện của Toyota Veloz không khiến vị thế của Mitsubishi Xpander lung lay trong 2022. Thay vào đó, thị trường đón nhận một tín hiệu khác, là nhu cầu về xe đa dụng MPV vẫn còn lớn. Điều này cũng lý giải vì sao Hyundai và Kia trong 2022 lần lượt tham chiến với Stargazer và Carens để tranh thị phần với các hãng Nhật.

Xpander tại một tuyến phố ở Đồng Nai. Ảnh: Phạm Trung

Với riêng Mitsubishi Xpander, mẫu xe này bán 20.127 xe sau 11 tháng. Đây là lần thứ 2 trong 4 năm qua (lần đầu vào 2019), doanh số Xpander vượt 20.000 chiếc. Hiện chỉ có Toyota Vios bán nhiều hơn mẫu xe của Mitsubishi. Khoảng cách giữa Xpander với đối thủ tiềm năng nhất, Veloz lên đến hơn 7.200 xe.

CUV cỡ C - Mazda CX-5

Cuộc đua doanh số ở nhóm xe đa dụng gầm cao cỡ C tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Mazda CX-5. Từ đầu năm đến tháng 11, mẫu xe do Trường Hải lắp ráp bán ra 11.985 xe. So với đối thủ bán nhiều thứ hai, Honda CR-V, khoảng cách hơn 3.400 xe. Doanh số trung bình mẫu xe Honda khoảng 777 xe/tháng. Vì thế, cơ hội lật đổ CX-5 để chiếm ngôi vương như năm 2019, với Honda là rất khó.

CX-5 tại đại lý Mazda ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Năm 2022, hai mẫu xe Hàn là Hyundai Tucson và Kia Sportage đều bước sang thế hệ mới. Cuộc đua ở phân khúc này vào 2023 hứa hẹn nhiều biến số khó lường hơn.

CUV, SUV cỡ D - Hyundai Santa Fe

Để vượt qua Santa Fe cho ngôi vương doanh số phân khúc gầm cao cỡ D, Toyota Fortuner cần hơn 2.400 xe giao đến khách hàng trong tháng 12 và mẫu xe của Hyundai không bán ra chiếc nào. Với doanh số trung bình của Fortuner trong 11 tháng qua khoảng 650 xe/tháng, viễn cảnh đổi ngôi này khó xảy ra.

Santa Fe tại một khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình. Ảnh: TC Motor

Santa Fe là một trong bốn sản phẩm của hãng xe Hàn có cơ hội kết thúc 2022 với lượng bán hơn 10.000 xe. Sau 11 tháng, Hyundai Sante Fe có 9.653 xe bán ra tại đại lý. Con số của Fortuner là 8.550 xe.

Thành Nhạn