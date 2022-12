Ford Everest duy trì vị trí dẫn đầu SUV cỡ D tháng 11

Tháng thứ hai liên tiếp Everest bán nhiều nhất phân khúc xe gầm cao cỡ D, Santa Fe và Fortuner xếp ngay sau.

Sau khi bán ra thế hệ mới, Ford Everest dẫn đầu doanh số SUV cỡ D hai tháng liên tiếp (10 và 11), vượt mặt mẫu Ôtô của năm 2021 là Hyundai Santa Fe. Tháng 11, Everest bán 1.105 chiếc, ít hơn 184 xe so với tháng 10. Cộng dồn cả năm 2022, mẫu SUV cỡ D của Ford giao đến tay khách hàng Việt 5.166 xe, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hyundai Santa Fe xếp thứ hai với 885 xe, ít hơn 178 xe so với tháng trước. Doanh số của mẫu xe Hàn Quốc bị ảnh hưởng từ khi Everest bán ra thế hệ mới từ tháng 10. Lũy kế 2022 của Santa Fe bán 9.653 xe, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở vị trí thứ ba, Toyota Fortuner bán 657 chiếc, ít hơn 178 xe so với tháng 10. Trong năm 2022, Fortuner luôn xếp sau Santa Fe và có 7.189 chiếc giao đến tay khách hàng. So với cùng kỳ 2021, doanh số 2022 của Fortuner tăng 42,4%.

Mazda CX-8 bán 351 xe tháng 11, ít hơn 49 chiếc so với tháng 10. Lũy kế 2022 của CX-8 đạt 3.578 xe, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Xếp ngay sau CX-8 là Kia Sorento với doanh số 312 xe, bán nhiều hơn tháng trước 6 xe. Doanh số cộng dồn 2022 của Sorento là 4.268 xe, tăng nhẹ 0,6% so với 2021.

Hai vị trí thường xuyên ở cuối bảng xếp hạng doanh số hàng tháng thuộc về Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Doanh số tương ứng lần lượt là 109 và 51 xe. Lũy kế 2022 lần lượt 1.078 và 217 chiếc.

Xét về bảng xếp hạng doanh số cộng dồn 2022, Santa Fe bán nhiều nhất với 9.653 xe, Fortuner đứng thứ hai với 7.189 xe, tiếp đến Everest 5.166 xe, Sorento 4.268 xe, CX-8 là 3.578 chiếc và hai vị trí cuối lần lượt Pajero Sport 1.078 chiếc, mu-X chỉ 217 xe.

Minh Vũ