Những loại vitamin tốt cho mắt

Vitamin A giúp giảm khô mắt, phòng quáng gà, trong khi vitamin nhóm B có thể ngăn ngừa và làm chậm tiến triển một số bệnh về mắt.

Mắt cần nhiều loại vitamin để hoạt động bình thường. Thiếu hụt các chất này có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Vitamin A

Lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày là 900 mcg cho nam giới và 700 mcg cho nữ giới. Ưu tiên nguồn vitamin A từ thực phẩm nguyên chất như khoai lang, các loại rau lá xanh, bí ngô và ớt chuông sẽ tốt cho mắt.

Vitamin A hỗ trợ thị giác bằng cách duy trì độ trong của giác mạc và tham gia cấu tạo rhodopsin - protein giúp mắt nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu vitamin A kéo dài có thể gây khô mắt (xerophthalmia), khởi đầu bằng quáng gà, sau đó làm khô tuyến lệ, tổn thương giác mạc và có thể dẫn đến mù lòa không hồi phục.

Bổ sung đầy đủ vitamin A còn giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Liều lượng khuyến nghị mỗi ngày là 900 mcg với nam và 700 mcg với nữ, nên chọn thực phẩm tự nhiên như khoai lang, rau lá xanh, bí ngô và ớt chuông.

Vitamin B1

Vitamin B1 (thiamine) tham gia vào hoạt động của tế bào và quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Khi kết hợp với chế độ ăn giàu protein cùng vitamin A, B2 và B3, vitamin này có thể giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Nhu cầu vitamin B1 hằng ngày thay đổi theo tuổi và giới tính, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để bổ sung phù hợp. Vitamin B1 có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, thịt, cá và thường được tăng cường trong ngũ cốc ăn sáng, bánh mì, mì ống.

Vitamin B2

Vitamin B2 (riboflavin) có vai trò như chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, bao gồm cả mắt. Người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 1,1-1,3 mg vitamin B2 mỗi ngày. Nhu cầu này thường dễ đáp ứng vì vitamin B2 có nhiều trong yến mạch, sữa, sữa chua, thịt bò và các loại ngũ cốc tăng cường.

Vitamin B3

Vitamin B3 (niacin) giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và có tác dụng chống oxy hóa, góp phần phòng ngừa bệnh glôcôm gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Vitamin B3 có nhiều trong thịt bò, gia cầm, cá, nấm, đậu phộng và các loại đậu. Nhu cầu khuyến nghị hằng ngày là 16 mg với nam, 14 mg với nữ, tăng lên 18 mg khi mang thai và 17 mg trong thời kỳ cho con bú.

Vitamin B6, 9 và 12

Sự kết hợp của vitamin B6, B9 và B12 giúp giảm homocysteine - một chất trong cơ thể có liên quan đến viêm và làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Vitamin B6 và B12 có nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc động vật như cá ngừ, cá hồi, thịt gà, gan bò và nội tạng. Thực phẩm thực vật như đậu gà, đậu lăng, khoai tây, khoai lang, chuối, bơ, ngũ cốc tăng cường và các loại hạt cũng góp phần cung cấp vitamin này

Bảo Bảo (Theo Healthline)