Những khoảnh khắc đẹp của Kun Marathon Nha Trang 2025

Từ sáng sớm ngày phát race-kit 22/8, khuôn viên Quảng trường 2/4 đã nhộn nhịp bởi dòng người xếp hàng dài chờ nhận bib. Nhiều phụ huynh không quản nắng gắt, đứng hàng giờ chỉ với mong muốn mang lại cho con trải nghiệm ý nghĩa.
Ban tổ chức bố trí quét QR code xác nhận, phát áo, mũ và sữa Kun cho từng vận động viên, đồng thời chia nhóm tuổi theo màu bib để dễ nhận diện.
Từ sáng sớm ngày phát race-kit 22/8, khuôn viên Quảng trường 2/4 đã nhộn nhịp bởi dòng người xếp hàng dài chờ nhận bib. Nhiều phụ huynh không quản nắng gắt, đứng hàng giờ chỉ với mong muốn mang lại cho con trải nghiệm ý nghĩa.
Ban tổ chức bố trí quét QR code xác nhận, phát áo, mũ và sữa Kun cho từng vận động viên, đồng thời chia nhóm tuổi theo màu bib để dễ nhận diện.
Sau khi nhận race-kit, nhiều em nhỏ không giấu nổi sự háo hức. Gương mặt rạng rỡ, tay ôm racekit, các em được ba mẹ đưa về để chuẩn bị cho ngày thi đấu hôm sau.
Sau khi nhận race-kit, nhiều em nhỏ không giấu nổi sự háo hức. Gương mặt rạng rỡ, tay ôm racekit, các em được ba mẹ đưa về để chuẩn bị cho ngày thi đấu hôm sau.
Không chỉ là nơi nhận racekit, khu expo của Kun tại quảng trường còn trở thành sân chơi vận động với nhiều trò giải trí, khiến nhiều trẻ xếp hàng chờ thử sức.
Không chỉ là nơi nhận racekit, khu expo của Kun tại quảng trường còn trở thành sân chơi vận động với nhiều trò giải trí, khiến nhiều trẻ xếp hàng chờ thử sức.
Các bé hào hứng tham gia trò chơi "Đường đua mạnh mẽ" , chụp ảnh, tương tác cùng mascot và nhận nhiều quà tặng thú vị.
Các bé hào hứng tham gia trò chơi "Đường đua mạnh mẽ" , chụp ảnh, tương tác cùng mascot và nhận nhiều quà tặng thú vị.
Trong ngày thi đấu chính thức, từ khi trời còn mờ sáng ngày 23/8, hàng nghìn bước chân nhỏ đã đổ về đường Trần Phú, bên cạnh là hàng nghìn phụ huynh đồng hành.
Trong ngày thi đấu chính thức, từ khi trời còn mờ sáng ngày 23/8, hàng nghìn bước chân nhỏ đã đổ về đường Trần Phú, bên cạnh là hàng nghìn phụ huynh đồng hành.
Một người cha cẩn thận kiểm tra lại đôi giày, dán bib chạy cho con. Anh chuẩn bị kỹ lưỡng để con có buổi sáng thi đấu suôn sẻ.
Một người cha cẩn thận kiểm tra lại đôi giày, dán bib chạy cho con. Anh chuẩn bị kỹ lưỡng để con có buổi sáng thi đấu suôn sẻ.
Trong tiết trời mát 25-26 độ C, từng tốp runner nhí mặc áo nhiều màu tập trung, khởi động trước giờ xuất phát.
Trong tiết trời mát 25-26 độ C, từng tốp runner nhí mặc áo nhiều màu tập trung, khởi động trước giờ xuất phát.
Đúng 7h, nhóm 6 tuổi bắt đầu cuộc đua, tiếp đến là các nhóm tuổi lớn hơn, trong tiếng hò reo của phụ huynh dọc hai bên.
Đúng 7h, nhóm 6 tuổi bắt đầu cuộc đua, tiếp đến là các nhóm tuổi lớn hơn, trong tiếng hò reo của phụ huynh dọc hai bên.
Giải năm nay giữ quy mô 2.000 vận động viên nhí, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy háo hức tại Quảng trường 2/4.
Giải năm nay giữ quy mô 2.000 vận động viên nhí, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy háo hức tại Quảng trường 2/4.
Kun Marathon có đường đua dài 700 m, được thiết kế với nhiều chướng ngại vật thân thiện với trẻ nhỏ như bể phao, mê cung... giúp trẻ vận động, vui chơi, không đặt nặng thành tích.
Kun Marathon có đường đua dài 700 m, được thiết kế với nhiều chướng ngại vật thân thiện với trẻ nhỏ như bể phao, mê cung... giúp trẻ vận động, vui chơi, không đặt nặng thành tích.
Không chỉ nỗ lực hoàn thành đường đua của mình, nhiều em nhỏ còn quay lại giúp đỡ bạn khác cùng vượt qua thử thách, tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần đồng đội. Các em cổ vũ, hỗ trợ nhau, tiếp thêm động lực để cùng tiến về đích.
Không chỉ nỗ lực hoàn thành đường đua của mình, nhiều em nhỏ còn quay lại giúp đỡ bạn khác cùng vượt qua thử thách, tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần đồng đội. Các em cổ vũ, hỗ trợ nhau, tiếp thêm động lực để cùng tiến về đích.
Đồng hành cùng 2.000 Kun runner lần này có nghệ sĩ Trường Giang, các tiktoker Tiểu Ngáo, Bối Bối, Mike Đen, Hạo Khang, VĐV tâng bóng Trọng Thy.
Đồng hành cùng 2.000 Kun runner lần này có nghệ sĩ Trường Giang, các tiktoker Tiểu Ngáo, Bối Bối, Mike Đen, Hạo Khang, VĐV tâng bóng Trọng Thy.
Dọc cung đường, không khí cổ vũ sôi động hòa cùng tiếng nhạc, tiếng reo hò và ánh mắt rạng ngời của các vận động viên nhí tạo nên bức tranh đầy cảm xúc. Ngoài rào chắn phụ huynh chạy song song, liên tục cổ vũ và dõi theo từng bước chân của con, như thể cùng tham gia cuộc đua.
Dọc cung đường, không khí cổ vũ sôi động hòa cùng tiếng nhạc, tiếng reo hò và ánh mắt rạng ngời của các vận động viên nhí tạo nên bức tranh đầy cảm xúc. Ngoài rào chắn phụ huynh chạy song song, liên tục cổ vũ và dõi theo từng bước chân của con, như thể cùng tham gia cuộc đua.
Trên đường chạy, nhiều em nhỏ không ngần ngại giao lưu, trò chuyện cùng phụ huynh và các bạn nhỏ khác, tạo nên không khí thân thiện và gắn kết.
Trên đường chạy, nhiều em nhỏ không ngần ngại giao lưu, trò chuyện cùng phụ huynh và các bạn nhỏ khác, tạo nên không khí thân thiện và gắn kết.
Giữa không khí sôi động của cuộc đua, nhiều em nhỏ khoác khăn choàng đỏ sao vàng, hòa mình vào đường chạy Kun Marathon Nha Trang.
Giữa không khí sôi động của cuộc đua, nhiều em nhỏ khoác khăn choàng đỏ sao vàng, hòa mình vào đường chạy Kun Marathon Nha Trang.
Sau cuộc đua, trên cổ mỗi Kun runner là chiếc huy chương nhỏ đánh dấu nỗ lực của chính mình. Các em xếp hàng chụp ảnh, nắm tay bạn, cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa hè năm nay.
Sau cuộc đua, trên cổ mỗi Kun runner là chiếc huy chương nhỏ đánh dấu nỗ lực của chính mình. Các em xếp hàng chụp ảnh, nắm tay bạn, cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa hè năm nay.
Ngoài đường chạy chính, Kun Marathon Nha Trang còn nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như trượt thạch Kun, minigame nhận quà và giao lưu với các nghệ sĩ khách mời.
Ngoài đường chạy chính, Kun Marathon Nha Trang còn nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như trượt thạch Kun, minigame nhận quà và giao lưu với các nghệ sĩ khách mời.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: VnExpress Marathon