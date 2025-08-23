Những khoảnh khắc đẹp của Kun Marathon Nha Trang 2025

Từ sáng sớm ngày phát race-kit 22/8, khuôn viên Quảng trường 2/4 đã nhộn nhịp bởi dòng người xếp hàng dài chờ nhận bib. Nhiều phụ huynh không quản nắng gắt, đứng hàng giờ chỉ với mong muốn mang lại cho con trải nghiệm ý nghĩa.

Ban tổ chức bố trí quét QR code xác nhận, phát áo, mũ và sữa Kun cho từng vận động viên, đồng thời chia nhóm tuổi theo màu bib để dễ nhận diện.