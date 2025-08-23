5.000 người dự Kun Marathon Nha Trang 2025

Khánh HòaKhu vực quảng trường 2/4 đông nghịt khi 2.000 trẻ và 3.000 phụ huynh tham dự Kun Marathon Nha Trang 2025 sáng 23/8.

Từ 6h, hàng nghìn gia đình đổ về đường Trần Phú, đoạn chạy dọc bãi biển trung tâm. Trong tiết trời mát 25-26 độ C, từng tốp runner nhí mặc áo nhiều màu tập trung, khởi động trước giờ xuất phát. Đúng 7h, nhóm 6 tuổi bắt đầu cuộc đua, tiếp đến là các nhóm tuổi lớn hơn, trong tiếng hò reo của phụ huynh dọc hai bên.

Runner nhí xuất phát trong sự cổ vũ của hàng nghìn phụ huynh, người dân. Ảnh: VnExpress Marathon

Giải năm nay giữ quy mô 2.000 runner nhí, song số phụ huynh đi theo cổ vũ tăng đột biến, ước tính 3.000 người, đông hơn hẳn các mùa trước. Lượng khán giả lớn khiến việc đảm bảo trật tự khó khăn hơn. Ban tổ chức bố trí phân luồng, dựng hàng rào từ sớm và hướng dẫn vị trí đứng cho phụ huynh, nhiều người tranh thủ chọn chỗ gần vạch đích để gọi tên và quay lại khoảnh khắc con về đích.

Trên quãng đường dài gần một km ven biển, nhiều phụ huynh vừa chạy song song ngoài rào chắn, vừa liên tục động viên con. Có em lần đầu dự giải, lúng túng trước đám đông, được tình nguyện viên và KOL đồng hành khích lệ để hoàn thành chặng. Kết thúc hành trình, mỗi bé đều nhận huy chương, trong tiếng reo vui và những chiếc điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc cán đích.

Đông nghịt phụ huynh đứng bên ngoài hàng rào cổ vũ: Ảnh: VnExpress Marathon

"Con hơi hồi hộp nhưng rất vui, sẽ cố gắng để nhận huy chương", bé Hoàng Long, 7 tuổi, nói. Anh Quốc Trung, phụ huynh có con trai 8 tuổi tham dự, cho biết lần đầu thấy con tự chạy trọn chặng dài khiến anh xúc động: "Nhìn cháu ôm huy chương vui vẻ, tôi thấy mọi nỗ lực tập luyện, chuẩn bị bib của hai bố con thật xứng đáng".

Ban tổ chức cho biết, ngoài việc khóa hoàn toàn khu vực đường chạy, lực lượng tình nguyện viên được bố trí dày đặc ở các chướng ngại vật, nhân viên y tế túc trực xuyên suốt. Mỗi runner nhí có bib phụ huynh đi kèm, nhằm bảo đảm đúng người giám hộ mới được đón trẻ tại khu về đích. "Cách làm này giúp kiểm soát tốt số lượng, tránh chen lấn và tạo sự yên tâm cho gia đình", đại diện ban tổ chức nói.

Song song với đường chạy, khu vui chơi vận động mở cửa từ sớm để các nhóm hoàn thành trước có thêm trải nghiệm. Các em nhỏ xếp hàng dài chờ tới lượt tham gia các trò chơi như "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm"... để lấy quà. Riêng khu trò chơi "Đường trượt sữa thạch Kun Kun" tới 8h mới mở cửa, nhưng đã thu hút hàng dài trẻ và phụ huynh xếp hàng từ khoảng 7h30.

Em nhỏ mặc trang phục cosplay chú bộ đội hải quân. Ảnh: VnExpress Marathon

Một số em nhỏ và phụ huynh lại thích giao lưu với nghệ sĩ Trường Giang và các KOL như Tiểu Ngáo, Bối Bối Mike Đen, Trọng Thy, Hạo Khang ở khu vực sân khấu. Tại đây bố trí ghế ngồi để trẻ thư giãn, tránh chen lấn ở khu đông người.

Không chỉ tham dự cuộc đua, nhiều gia đình kết hợp giải chạy với chuyến du lịch hè. Chị Thu Hà, đến từ Hà Nội, cho biết cả nhà chọn Nha Trang vừa để nghỉ mát, vừa để con trai 9 tuổi trải nghiệm đường chạy bên bờ biển trước thềm năm học mới. "Không khí mát mẻ, các con vừa chạy vừa nghe tiếng sóng, hít thở không khí trong lành. Đây là kỷ niệm hè mà cháu sẽ nhớ rất lâu", chị nói.

Lan Anh