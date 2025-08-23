2.000 trẻ 'nạp năng lượng' trước năm học với Kun Marathon

Tham gia cuộc đua sáng 23/8 cùng hàng nghìn bạn bè, trong tiếng hò reo, cổ vũ, các em nhỏ 6-10 tuổi có thêm tự tin và năng lượng để bước vào năm học mới.

Sáng 23/8, khu vực đường Trần Phú trước tháp Trầm Hương, Nha Trang sôi động hơn thường lệ khi hơn 2.000 runner nhí (6-10 tuổi) cùng gia đình đổ về tham gia Kun Marathon. Giải chạy là màn khởi động thể chất cho năm học mới, đồng thời tiếp năng lượng tích cực trước khi quay lại thói quen học tập.

Vợ chồng anh Trịnh Thế Anh (Nha Trang) cùng con trai Trịnh Minh Khôi, 7 tuổi có mặt tại khu vực tập trung từ lúc mới gần 6h. Anh Thế tranh thủ kẹp bib, dán vòng tay rồi cùng con khởi động nhẹ. Phụ huynh cho biết đây là lần thứ hai con trai dự giải sau lần đầu năm 2024. Năm ngoái, Minh Khôi còn rụt rè, nhưng khi được chạy cùng bạn bè, gặp gỡ Trường Giang cùng nhiều người nổi tiếng, em trở nên dạn dĩ, cởi mở hơn.

Runner nhí vượt chướng ngại vật sáng 23/8. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm nay, Minh Khôi đã dành hai tuần chuẩn bị cho giải, cùng cha mẹ tập luyện mỗi ngày hai buổi sáng - chiều. Kết quả, em về đích trong nhóm dẫn đầu. Những thử thách trên đường đua như hầm chui, mê cung không còn làm khó cậu bé. Em hòa vào dòng người, liên tục cười.

Mỗi năm, Kun Marathon Nha Trang đều diễn ra vào tháng 8, ngay thời điểm bắt đầu năm học mới nên cả nhà xem đây là hoạt động để con khép lại mùa hè ý nghĩa, sẵn sàng cho năm học. "Chúng tôi muốn bé có khoảnh khắc, vui chơi cùng bạn bè trước khi bước vào lớp 2. Không khí đua tranh và sự cổ vũ của mọi người tạo nguồn năng lượng khác biệt", anh Thế Anh nói.

Tương tự, anh Trần Văn Hải (Hà Nội) cũng đưa cả gia đình đến Nha Trang du lịch kết hợp tham gia VnExpress Marathon và Kun Marathon. Con gái Trần Ngọc Bảo Trân, 8 tuổi, sẽ nhập học vào tuần sau. Do đó, chuyến đi đến phố biển là món quà gia đình dành cho con gái trước khi vào năm học mới. Anh cho biết con gái đã tham gia đến 4 giải Kun Marathon tại Hà Nội, Hạ Long trước đây nhưng luôn muốn tiếp tục thi đấu vì thích cảm giác chinh phục chướng ngại vật, tham gia minigame nhận quà.

Niềm vui của runner nhí khi tham gia giải. Ảnh: VnExpress Marathon

Kun Marathon có đường đua dài 700 m, được thiết kế với nhiều chướng ngại vật thân thiện với trẻ nhỏ như bể phao, mê cung... giúp trẻ vận động, vui chơi, không đặt nặng thành tích. Theo nhiều phụ huynh như anh Hải, vận động nhẹ nhàng trước năm học chính là liều "vitamin" tinh thần, giúp trẻ tỉnh táo, sảng khoái và sẵn sàng tiếp nhận kiến thức.

"Con tập cả tháng trước giải và nôn nao đến không ngủ được. Hoạt động này giúp con tự tin, độc lập và khỏe mạnh hơn", anh Hải nói và cho biết đã hứa với con tiếp tục đăng ký Kun Marathon Hà Nội vào tháng 11 nếu đạt kết quả học tập tốt.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Đông Phần Lan trẻ em từ 7 đến 13 tuổi vận động đơn giản khoảng 9 phút mỗi ngày đạt kết quả tốt hơn trong các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung liên tục và trí nhớ làm việc so với những trẻ ngồi yên một chỗ.

Báo cáo tổng hợp của WHO cho thấy tăng cường thời gian vận động, thay thế ngồi nhiều bằng các hoạt động năng động sẽ cải thiện kết quả học tập đồng thời là cú hích về sức khỏe tinh thần và thể chất. Chưa kể, nghiên cứu tại Đại học Illinois phát hiện trẻ thể chất tốt có nhiều chất xám trắng hơn trong não - nền tảng giúp trẻ tập trung và ghi nhớ tốt hơn.

Runner cùng vượt chướng ngại vật. Ảnh: VnExpress Marathon

Kun Marathon với những hoạt động như minigame vận động, chạy, vượt chướng ngại nhẹ nhàng, góp phần cải thiện khả năng tập trung và học tập của trẻ. Qua hàng chục giải đã tổ chức, Kun Marathon ghi nhận rất nhiều trường hợp trẻ trở nên mạnh dạn, tháo vát. tự lập hơn từ khâu chuẩn bị đến chạy - một tiến bộ nhỏ nhưng vững chắc trong phát triển cá nhân.

Giải nằm trong khuôn khổ VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Song song đường đua, các runner nhí còn được giao lưu với Trường Giang, nhiều TikToker nổi tiếng, chơi nhiều minigame có thưởng. "Chúng tôi không chỉ xây dựng sân chơi, mà mong tạo cơ hội kết nối gia đình, khích lệ trẻ em bằng những trải nghiệm thực tế, năng động và có ý nghĩa", đại diện ban tổ chức nói.

Hoài Phương