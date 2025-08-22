Phụ huynh xếp hàng, hồi hộp chờ race-kit Kun Marathon Nha Trang

Khánh HòaNhiều phụ huynh cùng con có mặt từ sáng sớm 22/8 tại Quảng trường 2/4, hồi hộp xếp hàng, chờ nhận race-kit Kun Marathon Nha Trang 2025.

Sáng 22/8, khu vực Quảng trường 2/4, Nha Trang chật kín phụ huynh đưa con tới nhận race-kit Kun Marathon 2025. Dù 8h ban tổ chức mới bắt đầu phát, nhiều người có mặt từ trước để xếp hàng, tạo không khí sôi động. Ban tổ chức bố trí quét QR code xác nhận, phát áo, mũ và sữa Kun cho từng vận động viên, đồng thời chia nhóm tuổi theo màu bib để dễ nhận diện.

Phúc Khang cùng hai em được chị Loan dẫn từ Quy Nhơn tới Nha Trang để tham gia giải chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Trong số đó, anh Nguyễn Văn Tâm, phụ huynh có hai con học lớp 1 và lớp 4, cho biết phải chờ nhiều giờ để lấy suất cuối cùng trong số 250 vé còn lại. "Không đăng ký trực tuyến được, tôi buộc phải đến thật sớm để giữ chỗ. Dù mất thời gian nhưng xứng đáng, bởi các con có thêm sân chơi vận động lành mạnh", anh nói. Không ít cha mẹ khác cũng chia sẻ hành trình đầy cảm xúc khi "săn bib" của giải.

Chị Nguyễn Thị Loan (Quy Nhơn) đưa con gái cùng hai con của bạn đến Nha Trang tham dự giải. Đây đã là lần thứ năm các em tham gia Kun Marathon nên chị không xa lạ với cảm giác hồi hộp mỗi mùa đăng ký. "Có lần, tôi không trúng mini game, phải canh từng giây khi mở cổng đăng ký. Run tay vì sợ mất cơ hội, nhưng thấy các con reo mừng khi có bib thì mọi vất vả đều xứng đáng", chị kể. Với chị, giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp gia đình gắn kết.

Anh Nguyễn Văn Tâm xếp hàng tại Quảng trường 2/4 từ 7h sáng và chờ nhiều giờ để nhận vé trong số 250 suất còn lại. Ảnh: VnExpress Marathon

Không chỉ phụ huynh, các em nhỏ cũng bày tỏ sự háo hức. Bé Trần Phúc Khang, học lớp 5, cho biết đây là năm cuối cùng được tham gia Kun Marathon. "Con muốn chạy thật nhiều để có thêm huy chương. Sau này lớn lên, con sẽ săn huy chương ở các giải marathon", em nói. Bé Tuệ Mẫn kể lại kỷ niệm được diễn viên nhí Bảo Ngọc nắm tay về đích: "Con vui đến mức vỡ òa và càng muốn tham gia nhiều giải hơn".

Sau khi nhận bộ vật phẩm (race-kit), nhiều phụ huynh cùng con hòa vào các trò chơi vận động tại quảng trường, từ đường trượt thạch Kun đến khu vui chơi bóng hơi. Không khí sôi động biến buổi phát race-kit thành ngày hội, nơi trẻ em rèn luyện thể chất, còn cha mẹ có thêm trải nghiệm đồng hành. Nhiều phụ huynh cho biết chính họ cũng tìm thấy động lực tập luyện, như đăng ký cự ly ngắn ở các giải VnExpress Marathon để làm gương cho con.

Nhiều phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm để nhận race-kit cho con. Ảnh: VnExpress Marathon

Chị Thảo Vân, phụ huynh có con trai tham gia năm thứ ba, cho biết gia đình coi Kun Marathon là sự kiện thường niên. "Con tôi ăn uống, tập luyện nghiêm túc suốt tháng để chuẩn bị. Tôi thấy vui vì con có thêm trải nghiệm đẹp và kỷ niệm đáng nhớ", chị nói. Với nhiều cha mẹ, việc cùng con tham gia chạy bộ, tập luyện hằng ngày đã trở thành cách gắn kết, tạo thói quen vận động từ nhỏ.

Kun Marathon Nha Trang 2025 sẽ diễn ra sáng 23/8 tại Quảng trường 2/4, quy tụ hơn 2.000 Kun runner từ 6 đến 10 tuổi. Các em sẽ chinh phục đường chạy gần 1 km cùng nhiều chướng ngại vật như nhà bóng, nhà phao, với sự hỗ trợ của tình nguyện viên và đội ngũ y tế. Đồng hành còn có nghệ sĩ Trường Giang và nhiều gương mặt được yêu thích trên mạng xã hội, biến sự kiện thành ngày hội thể thao cho cả gia đình.

Sự kiện tiếp nối chuỗi giải chạy thiếu nhi từng tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng. Với sự tham gia của hàng nghìn em nhỏ và nhiều nghệ sĩ.

Hoàng Đan