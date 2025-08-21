Những thông tin phụ huynh cần nắm về Kun Marathon Nha Trang

Phụ huynh và runner nhí lấy Bib, thi đấu và tham gia các hoạt động tại Quảng trường 2/4 trong hai ngày 22-23/8.

Ban tổ chức Kun Marathon Nha Trang phát race-kit từ 8h đến 18h ngày 22/8 tại Quảng trường 2/4. Khi đến khu vực check-in tại gian hàng Kun, các phụ huynh quét QR Code được Ban tổ chức gửi qua mail một tuần trước ngày thi đấu. Qua QR code sẽ xác minh nhanh các thông tin như tên phụ huynh, số lượng, tên, số Bib, size áo, năm sinh, giới tính của các vận động viên nhí.

Runner nhí khoe huy chương Kun Marathon Đà Nẵng diễn ra tháng trước. Ảnh: Đức Đồng

Sau đó, Ban tổ chức tiến hành phát Bib và race kit gồm áo, mũ, túi đựng, Bib và Bib phụ huynh kèm. Phụ huynh phải đảm bảo giữ Bib của mình để khi trùng số Bib với VĐV mới được đón bé tại khu vực về đích.

Ban tổ chức Kun Marathon cho phép phụ huynh ủy quyền cho người thân đến nhận race-kit với điều kiện xuất trình email có QR code được Ban tổ chức gửi trước ngày thi đấu một tuần.

Khu lấy Bib và màu áo T-shirt được chia theo từng độ tuổi. Nhóm runner 6 tuổi tương ứng màu đỏ; 7 tuổi áo màu xanh dương; 8 tuổi áo màu vàng; 9 tuổi màu tím; 10 tuổi màu xanh lá. Race-kit có áo, mũ, sữa Kun. Mũ lưỡi trai được thiết kế riêng cho Kun Marathon, in hình nhân vật hoạt hình, phù hợp theo các màu áo. Bib cũng có 5 màu, tương ứng với các độ tuổi để các bé tìm đúng lượt chạy của mình.

Sau khi lấy Bib, phụ huynh cùng runner nhí có thể tham gia các trò chơi vận động để nhận thưởng. Đường trượt thạch Kun cũng được bố trí ngay Quảng trường. Đây là điểm nhấn khiến sự kiện trở thành một ngày hội không chỉ của trẻ em, mà cả của gia đình khi phụ huynh và các bé có thể cùng trải nghiệm.

Ngày đua chính thức bắt đầu từ 6h ngày 23/8. Phụ huynh đưa con đến sân khấu chính đặt tại Quảng trường 2/4, ban tổ chức sẽ làm thủ tục nhận các bé. Trước khi xuất phát, runner nhí đươc phổ biến các quy định, hướng dẫn an toàn và gặp gỡ các nghệ sĩ Trường Giang, tiktoker Tiểu Ngáo, Bối Bối Mike Đen, Trọng Thy và Hạo Khang.

Nhóm tuổi đầu tiên xuất phát lúc 7h. Ban tổ chức chia thành từng nhóm nhỏ để đảm bảo lưu lượng và kiểm soát an toàn trên đường đua. Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, với trẻ em, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Kun Marathon Nha Trang 2025 quy tụ đến 2.000 em nhỏ, nên chuẩn bị kỹ lưỡng từ tình nguyện viên, y tế trực dọc đường đến việc chia nhóm xuất phát theo từng độ tuổi.

"Mỗi bé đều có Bib phụ huynh đi kèm, đảm bảo chỉ đúng người giám hộ mới có thể đón con tại khu vực về đích. Cách tổ chức này giúp chúng tôi kiểm soát tốt số lượng runner nhí, tránh tình trạng chen lấn, đồng thời tạo sự yên tâm tuyệt đối cho phụ huynh", ban tổ chức nói.

Hoàn thành, runner nhí nhận được huy chương, trở về với phụ huynh và tiếp tục giao lưu trên sân khấu chính. Những em nhỏ có thành tích xuất sắc mỗi lượt chạy còn nhận thêm các phần quà mang tính khích lệ.

Kun Marathon Nha Trang 2025 quy tụ 2.000 em nhỏ 6-10 tuổi. Trong đó 1.000 suất được trao thông qua minigame, 1.000 suất qua cổng đăng ký.

Giải chạy thiếu nhi thuộc khuôn khổ VnExpress Marathon, từng tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng. Mỗi mùa giải thu hút hàng nghìn trẻ em tham gia và luôn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cầu thủ, nhân vật nổi tiếng.

Lan Anh