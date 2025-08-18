Những điểm nhấn vòng một Ngoại hạng Anh

Điểm tựa "cố định" của Arsenal. Trên sân Old Trafford, "Pháo thủ" kém về mặt thống kê, như: kiểm soát bóng 38%, dứt điểm 9 lần với 3 cú trúng đích - so với 22 và 7 của Man Utd. Tuy nhiên, họ vẫn thắng, nhờ bài đá phạt góc sở trường. Từ quả tạt của Declan Rice, trung vệ William Saliba khôn khéo cài người, cản trở tầm hoạt động của thủ môn Altay Bayindir, giúp hậu vệ Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu.
Kể từ đầu mùa 2023-2024, Arsenal đã ghi 31 bàn từ những pha đá phạt góc tại Ngoại hạng Anh - nhiều hơn 11 bàn so với đội xếp thứ hai là Liverpool (20 bàn). Trong khi đó, Man Utd là đội thủng lưới nhiều nhất từ những pha cố định trong cùng giai đoạn, với 23 bàn thua.
Điểm tựa "cố định" của Arsenal. Trên sân Old Trafford, "Pháo thủ" kém về mặt thống kê, như: kiểm soát bóng 38%, dứt điểm 9 lần với 3 cú trúng đích - so với 22 và 7 của Man Utd. Tuy nhiên, họ vẫn thắng, nhờ bài đá phạt góc sở trường. Từ quả tạt của Declan Rice, trung vệ William Saliba khôn khéo cài người, cản trở tầm hoạt động của thủ môn Altay Bayindir, giúp hậu vệ Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu.
Kể từ đầu mùa 2023-2024, Arsenal đã ghi 31 bàn từ những pha đá phạt góc tại Ngoại hạng Anh - nhiều hơn 11 bàn so với đội xếp thứ hai là Liverpool (20 bàn). Trong khi đó, Man Utd là đội thủng lưới nhiều nhất từ những pha cố định trong cùng giai đoạn, với 23 bàn thua.
Ekitike tỏa sáng, nhưng Liverpool lộ vấn đề nơi hàng thủ. Liverpool trải qua 90 phút cảm xúc trên sân Anfield. Hugo Ekitike và Cody Gakpo thay nhau lập công, trước khi Federico Chiesa và Mohamed Salah ghi bàn muộn để ấn định chiến thắng.
Tuy nhiên, cú đúp chóng vánh của Antoine Semenyo đã khiến thầy trò HLV Arne Slot trải qua những phút lo lắng. Cả hai bàn đều xuất phát từ các tình huống phản công, trong đó bàn thứ hai chứng kiến Semenyo bứt tốc gần như toàn bộ chiều dài sân trước khi dứt điểm vào góc thấp khung thành của Allison Becker.
Carragher đặc biệt chỉ trích trung vệ Ibrahima Konate - người được cho là mắc lỗi trực tiếp ở cả hai bàn thua. "Thật khó tin", cựu cầu thủ người Anh nói trên chương trình Friday Night Football. "Semenyo quá xuất sắc, nhưng Liverpool đã gặp vấn đề này từ lâu. Làm sao có thể để đến tám cầu thủ dâng cao khi đang dẫn 2-1? Ở đẳng cấp này, đó là điều không thể chấp nhận. Konate đã có một buổi tối rất tệ ở trung tâm hàng thủ".
Ekitike tỏa sáng, nhưng Liverpool lộ vấn đề nơi hàng thủ. Liverpool trải qua 90 phút cảm xúc trên sân Anfield. Hugo Ekitike và Cody Gakpo thay nhau lập công, trước khi Federico Chiesa và Mohamed Salah ghi bàn muộn để ấn định chiến thắng.
Tuy nhiên, cú đúp chóng vánh của Antoine Semenyo đã khiến thầy trò HLV Arne Slot trải qua những phút lo lắng. Cả hai bàn đều xuất phát từ các tình huống phản công, trong đó bàn thứ hai chứng kiến Semenyo bứt tốc gần như toàn bộ chiều dài sân trước khi dứt điểm vào góc thấp khung thành của Allison Becker.
Carragher đặc biệt chỉ trích trung vệ Ibrahima Konate - người được cho là mắc lỗi trực tiếp ở cả hai bàn thua. "Thật khó tin", cựu cầu thủ người Anh nói trên chương trình Friday Night Football. "Semenyo quá xuất sắc, nhưng Liverpool đã gặp vấn đề này từ lâu. Làm sao có thể để đến tám cầu thủ dâng cao khi đang dẫn 2-1? Ở đẳng cấp này, đó là điều không thể chấp nhận. Konate đã có một buổi tối rất tệ ở trung tâm hàng thủ".
Man City trở lại vị thế ứng viên vô địch? Man City mở màn mùa giải mới bằng một chiến thắng không chỉ đơn thuần là ba điểm, mà còn mang dáng dấp của tập thể từng thống trị Ngoại hạng Anh: sắc sảo, hiệu quả và đầy tự tin. Đây là tín hiệu tích cực cho hành trình tái thiết sau mùa giải thất vọng.
Ngôi sao nổi bật nhất trên sân là tân binh Tijjani Reijnders. Tiền vệ người Hà Lan góp công trong bàn mở tỷ số, trực tiếp ghi bàn thứ hai và kiến tạo bàn thứ ba. Những pha đi bóng lắt léo và khả năng bứt tốc của anh mang đến màu sắc mới cho lối chơi của Man City.
Ở bàn thứ nhất, Reijnders khởi phát đợt tấn công bằng pha đột phá dũng mãnh. Đến bàn thứ hai, anh tự mình băng lên dứt điểm chuẩn xác trong pha phản công nhanh, củng cố nhận định rằng Guardiola đang hướng tới lối đá trực diện và tốc độ hơn ở mùa này.
Bàn thắng thứ ba bắt nguồn từ đường chuyền dài của thủ môn James Trafford, còn tân binh Rayan Cherki ghi bàn thứ tư, cho thấy sự đa dạng trong cách tấn công của Man City.
Chính Reijnders đột phá, góp công lớn vào cả hai bàn của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy dường như tìm lại sự sắc bén, báo hiệu sự hồi sinh sau giai đoạn sa sút ở nửa cuối mùa 2024-2025. Tất cả tạo nên cảm giác Man City đã sẵn sàng trở lại đường đua vô địch.
Man City trở lại vị thế ứng viên vô địch? Man City mở màn mùa giải mới bằng một chiến thắng không chỉ đơn thuần là ba điểm, mà còn mang dáng dấp của tập thể từng thống trị Ngoại hạng Anh: sắc sảo, hiệu quả và đầy tự tin. Đây là tín hiệu tích cực cho hành trình tái thiết sau mùa giải thất vọng.
Ngôi sao nổi bật nhất trên sân là tân binh Tijjani Reijnders. Tiền vệ người Hà Lan góp công trong bàn mở tỷ số, trực tiếp ghi bàn thứ hai và kiến tạo bàn thứ ba. Những pha đi bóng lắt léo và khả năng bứt tốc của anh mang đến màu sắc mới cho lối chơi của Man City.
Ở bàn thứ nhất, Reijnders khởi phát đợt tấn công bằng pha đột phá dũng mãnh. Đến bàn thứ hai, anh tự mình băng lên dứt điểm chuẩn xác trong pha phản công nhanh, củng cố nhận định rằng Guardiola đang hướng tới lối đá trực diện và tốc độ hơn ở mùa này.
Bàn thắng thứ ba bắt nguồn từ đường chuyền dài của thủ môn James Trafford, còn tân binh Rayan Cherki ghi bàn thứ tư, cho thấy sự đa dạng trong cách tấn công của Man City.
Chính Reijnders đột phá, góp công lớn vào cả hai bàn của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy dường như tìm lại sự sắc bén, báo hiệu sự hồi sinh sau giai đoạn sa sút ở nửa cuối mùa 2024-2025. Tất cả tạo nên cảm giác Man City đã sẵn sàng trở lại đường đua vô địch.
Newcastle chật vật trong bài toán thay thế Isak. Không có Alexander Isak, HLV Eddie Howe thử nghiệm Anthony Gordon chơi trung phong, với Harvey Barnes và Anthony Elanga dạt cánh. Newcastle thi đấu không quá tệ, tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,43 nhưng không thể ghi bàn, và để chủ nhà Aston Villa cầm chân 0-0.
Một điểm trên sân khách không phải là kết quả tiêu cực, nhưng "Chích chòe" có thể đã giành trọn ba điểm nếu Alexander Isak góp mặt. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn đang tập riêng, kiên quyết chờ thương vụ sang Liverpool, qua đó để lại khoảng trống lớn trên hàng công.
Mùa trước, Isak ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Mohamed Salah (29). Trong sáu trận gần nhất không có Isak, Newcastle đều không thắng, trong đó có bốn trận tịt ngòi.
Newcastle chật vật trong bài toán thay thế Isak. Không có Alexander Isak, HLV Eddie Howe thử nghiệm Anthony Gordon chơi trung phong, với Harvey Barnes và Anthony Elanga dạt cánh. Newcastle thi đấu không quá tệ, tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,43 nhưng không thể ghi bàn, và để chủ nhà Aston Villa cầm chân 0-0.
Một điểm trên sân khách không phải là kết quả tiêu cực, nhưng "Chích chòe" có thể đã giành trọn ba điểm nếu Alexander Isak góp mặt. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn đang tập riêng, kiên quyết chờ thương vụ sang Liverpool, qua đó để lại khoảng trống lớn trên hàng công.
Mùa trước, Isak ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Mohamed Salah (29). Trong sáu trận gần nhất không có Isak, Newcastle đều không thắng, trong đó có bốn trận tịt ngòi.
Richarlison tái hiện siêu phẩm World Cup. Tiền đạo người Brazil tỏa sáng với cú đúp trong trận thắng Burnley 3-0. Đây là lần đầu tiên anh ghi hai bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2/2024. Trong đó, bàn thứ hai là tuyệt phẩm. Từ quả tạt bên cánh phải của tân binh Mohammed Kudus, Richarlison tung người dứt điểm hiểm hóc, biến nỗ lực bay người của thủ thành Martin Dubravka thành vô nghĩa.
Richarlison từng ghi bàn tương tự trong trận Brazil thắng Serbia 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022. Đây cũng được bình chọn là pha lập công đẹp nhất giải.
Richarlison tái hiện siêu phẩm World Cup. Tiền đạo người Brazil tỏa sáng với cú đúp trong trận thắng Burnley 3-0. Đây là lần đầu tiên anh ghi hai bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2/2024. Trong đó, bàn thứ hai là tuyệt phẩm. Từ quả tạt bên cánh phải của tân binh Mohammed Kudus, Richarlison tung người dứt điểm hiểm hóc, biến nỗ lực bay người của thủ thành Martin Dubravka thành vô nghĩa.
Richarlison từng ghi bàn tương tự trong trận Brazil thắng Serbia 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022. Đây cũng được bình chọn là pha lập công đẹp nhất giải.
Eze mất bàn vì luật hiếm. Phút 13, Eberechi Eze ghi bàn từ quả đá phạt cự ly khoảng 18 m. Tuy nhiên, VAR xác định trung vệ Marc Guehi đứng chỉ cách hàng rào chưa đầy một mét khi cú sút được thực hiện, nên khước từ bàn mở tỷ số của Crystal Palace.
Theo luật số 13 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), khi ba hoặc nhiều cầu thủ của đội phòng ngự tạo thành một hàng rào, tất cả cầu thủ tấn công phải giữ khoảng cách ít nhất một mét từ hàng rào cho đến khi bóng vào cuộc".
Luật này được áp dụng từ mùa giải 2019-2020, nhưng không phải ai cũng biết. Lý do IFAB áp dụng luật này là "các cầu thủ tấn công đứng rất gần hoặc ở trong hàng rào phòng ngự phạt trực tiếp dễ gây ra vấn đề về mặt quản lý và lãng phí thời gian".
Eze mất bàn vì luật hiếm. Phút 13, Eberechi Eze ghi bàn từ quả đá phạt cự ly khoảng 18 m. Tuy nhiên, VAR xác định trung vệ Marc Guehi đứng chỉ cách hàng rào chưa đầy một mét khi cú sút được thực hiện, nên khước từ bàn mở tỷ số của Crystal Palace.
Theo luật số 13 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), khi ba hoặc nhiều cầu thủ của đội phòng ngự tạo thành một hàng rào, tất cả cầu thủ tấn công phải giữ khoảng cách ít nhất một mét từ hàng rào cho đến khi bóng vào cuộc".
Luật này được áp dụng từ mùa giải 2019-2020, nhưng không phải ai cũng biết. Lý do IFAB áp dụng luật này là "các cầu thủ tấn công đứng rất gần hoặc ở trong hàng rào phòng ngự phạt trực tiếp dễ gây ra vấn đề về mặt quản lý và lãng phí thời gian".
Nottingham Forest "đánh tan" nỗi lo của Nuno. Trước trận, HLV Nuno Espirito Santo cho biết ông thiếu lựa chọn trong đội hình.
Nhưng Nottingham Forest cho thấy điều ngược lại khi đè bẹp Brentford 3-1. Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson thi đấu năng nổ ở trung tuyến, Callum Hudson-Odoi đột phá bên cánh còn trung phong Chris Wood tiếp tục thể hiện phong độ cao với cú đúp. Đó là chưa kể đến việc các tân binh Omari Hutchinson và James McAtee được ra mắt trước trận.
"Nuno có lý do để hài lòng: Forest đang sở hữu một đội hình trẻ trung, tài năng và đầy hứa hẹn. Với những gì đang có, ông còn có thể mong đợi gì hơn nữa?", Sky Sports bình luận.
Nottingham Forest "đánh tan" nỗi lo của Nuno. Trước trận, HLV Nuno Espirito Santo cho biết ông thiếu lựa chọn trong đội hình.
Nhưng Nottingham Forest cho thấy điều ngược lại khi đè bẹp Brentford 3-1. Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson thi đấu năng nổ ở trung tuyến, Callum Hudson-Odoi đột phá bên cánh còn trung phong Chris Wood tiếp tục thể hiện phong độ cao với cú đúp. Đó là chưa kể đến việc các tân binh Omari Hutchinson và James McAtee được ra mắt trước trận.
"Nuno có lý do để hài lòng: Forest đang sở hữu một đội hình trẻ trung, tài năng và đầy hứa hẹn. Với những gì đang có, ông còn có thể mong đợi gì hơn nữa?", Sky Sports bình luận.
Tân binh Sunderland thắng sốc. Sau 8 năm xa rời Ngoại hạng Anh, trong đó có bốn mùa ngụp lặn ở giải hạng Ba League One, việc được trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Anh đã đủ làm thỏa mãn phần đông người hâm mộ. Nhưng việc họ đè bẹp West Ham 3-0 ngay trận mở màn là điều ít ai dám nghĩ tới.
Trong hai mùa gần nhất, ba đội tân binh Ngoại hạng Anh chỉ giành một điểm sau sáu trận mở màn, và tất cả đều xuống hạng ngay. Tính trong 10 mùa gần nhất, chỉ 5/30 đội thăng hạng thắng trận ra quân, và ba trong số đó (Brentford, Bournemouth và Huddersfield) trụ hạng.
Tân binh Sunderland thắng sốc. Sau 8 năm xa rời Ngoại hạng Anh, trong đó có bốn mùa ngụp lặn ở giải hạng Ba League One, việc được trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Anh đã đủ làm thỏa mãn phần đông người hâm mộ. Nhưng việc họ đè bẹp West Ham 3-0 ngay trận mở màn là điều ít ai dám nghĩ tới.
Trong hai mùa gần nhất, ba đội tân binh Ngoại hạng Anh chỉ giành một điểm sau sáu trận mở màn, và tất cả đều xuống hạng ngay. Tính trong 10 mùa gần nhất, chỉ 5/30 đội thăng hạng thắng trận ra quân, và ba trong số đó (Brentford, Bournemouth và Huddersfield) trụ hạng.
"Nạn nhân" đầu tiên của luật mới. Trong trận Burnley gặp Tottenham, thủ môn Martin Dubravka ôm bóng quá tám giây trong vòng cấm. Lập tức, trọng tài Michael Oliver thổi phạt và cho Tottenham hưởng phạt góc.
Theo quy định mới tại Ngoại hạng Anh, các thủ môn chỉ có tối đa tám giây để đưa bóng trở lại cuộc chơi. Nếu vi phạm, đối phương sẽ được hưởng phạt góc và thủ môn cũng có thể nhận thẻ vàng. Quy định này được áp dụng nhằm hạn chế câu giờ.
Trước đây, luật quy định thời gian tối đa chỉ sáu giây, với hình phạt là đá phạt gián tiếp, nhưng hiếm khi được trọng tài áp dụng nghiêm ngặt. Lần này, việc thực thi được đảm bảo chặt chẽ hơn, sau khi đã được thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ.
"Nạn nhân" đầu tiên của luật mới. Trong trận Burnley gặp Tottenham, thủ môn Martin Dubravka ôm bóng quá tám giây trong vòng cấm. Lập tức, trọng tài Michael Oliver thổi phạt và cho Tottenham hưởng phạt góc.
Theo quy định mới tại Ngoại hạng Anh, các thủ môn chỉ có tối đa tám giây để đưa bóng trở lại cuộc chơi. Nếu vi phạm, đối phương sẽ được hưởng phạt góc và thủ môn cũng có thể nhận thẻ vàng. Quy định này được áp dụng nhằm hạn chế câu giờ.
Trước đây, luật quy định thời gian tối đa chỉ sáu giây, với hình phạt là đá phạt gián tiếp, nhưng hiếm khi được trọng tài áp dụng nghiêm ngặt. Lần này, việc thực thi được đảm bảo chặt chẽ hơn, sau khi đã được thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AMA, Premier League