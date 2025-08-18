Những điểm nhấn vòng một Ngoại hạng Anh

Man City trở lại vị thế ứng viên vô địch? Man City mở màn mùa giải mới bằng một chiến thắng không chỉ đơn thuần là ba điểm, mà còn mang dáng dấp của tập thể từng thống trị Ngoại hạng Anh: sắc sảo, hiệu quả và đầy tự tin. Đây là tín hiệu tích cực cho hành trình tái thiết sau mùa giải thất vọng.

Ngôi sao nổi bật nhất trên sân là tân binh Tijjani Reijnders. Tiền vệ người Hà Lan góp công trong bàn mở tỷ số, trực tiếp ghi bàn thứ hai và kiến tạo bàn thứ ba. Những pha đi bóng lắt léo và khả năng bứt tốc của anh mang đến màu sắc mới cho lối chơi của Man City.

Ở bàn thứ nhất, Reijnders khởi phát đợt tấn công bằng pha đột phá dũng mãnh. Đến bàn thứ hai, anh tự mình băng lên dứt điểm chuẩn xác trong pha phản công nhanh, củng cố nhận định rằng Guardiola đang hướng tới lối đá trực diện và tốc độ hơn ở mùa này.

Bàn thắng thứ ba bắt nguồn từ đường chuyền dài của thủ môn James Trafford, còn tân binh Rayan Cherki ghi bàn thứ tư, cho thấy sự đa dạng trong cách tấn công của Man City.

Chính Reijnders đột phá, góp công lớn vào cả hai bàn của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy dường như tìm lại sự sắc bén, báo hiệu sự hồi sinh sau giai đoạn sa sút ở nửa cuối mùa 2024-2025. Tất cả tạo nên cảm giác Man City đã sẵn sàng trở lại đường đua vô địch.