Man Utd thua Arsenal ở Ngoại hạng Anh

Tạo ra nhiều cơ hội hơn, Man Utd vẫn thua Arsenal 0-1 từ một quả phạt góc, ở trận ra quân Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Arsenal không thường xuyên thắng trên sân Old Trafford, nhưng cục diện trận đấu thường diễn ra một kiểu mỗi khi điều này xảy ra. Cả bảy chiến thắng gần nhất của "Pháo Thủ" trên sân của Man Utd đều có tỷ số 1-0, ở các mùa giải 1985-1986, 1990-1991, 1997-1998, 2001-2002, 2006-2007, 2023-2024 và 2025-2026.

Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Arsenal đứng ở rìa cấm địa của họ và quây tròn để họp đội. Điều này kỳ lạ vì thông thường, các đội chỉ đứng gần vòng tròn giữa sân. Không rõ Martin Odegaard và đồng đội nói gì với nhau, nhưng họ đã biết cách khai thác điểm yếu của "Quỷ Đỏ" trong trận này. Đó là thủ môn Altay Bayindir.

Bàn mở tỷ số của Calafiori. Ảnh: Reuters

Ngay ở quả phạt góc đầu tiên trong mùa giải, Arsenal đã ghi bàn. Declan Rice đá phạt góc từ bên trái, cuộn vào cầu môn. Bayindir bị William Saliba tác động nhẹ, dùng tay đẩy trượt bóng, để hậu vệ Riccardo Calafiori dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Đây không phải lần đầu Bayindir mắc sai lầm tương tự ở một quả phạt góc. Trong trận thua Tottenham tại Cúp Liên đoàn Anh ngày 19/12/2024, thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ cũng để Son Heung-min ghi bàn thắng từ phạt góc. Anh chỉ là thủ môn số hai ở Man Utd, nhưng bắt chính trận ra quân do Andre Onana chưa đảm bảo thể lực.

