Chelsea thoát thua nhờ luật hiếm ở Ngoại hạng Anh

Chelsea là đội đầu tiên trong nhóm ông lớn Ngoại hạng Anh 2025-2026 không thắng, khi bị đội khách Crystal Palace cầm hòa 0-0 ở vòng một.

Phút 13, tiền đạo Eberechi Eze sút phạt căng từ cự ly khoảng 18 m, đưa bóng xuyên qua hàng rào vào lưới. Tuy nhiên, VAR xác định trung vệ đội khách Marc Guehi đứng chỉ cách hàng rào chưa đầy một mét khi cú sút được thực hiện. Vì thế bàn thắng của Crystal Palace không được công nhận và Chelsea được đá phạt gián tiếp, theo thông báo từ trọng tài Darren England cho khán giả trên sân.

Cú sút phạt thành bàn thắng bị từ chối của Eze. Ảnh: chụp màn hình

Theo BBC Sport, luật này hiếm người biết tới, dù đã được thực hiện vài lần ở những mùa trước. Theo luật số 13 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), "khi ba hoặc nhiều cầu thủ của đội phòng ngự tạo thành một hàng rào, tất cả cầu thủ tấn công phải giữ khoảng cách ít nhất một mét từ hàng rào cho đến khi bóng vào cuộc".

Luật này được áp dụng từ mùa giải 2019-2020, nhưng không phải ai cũng biết. Lý do IFAB áp dụng luật này là "các cầu thủ tấn công đứng rất gần hoặc ở trong hàng rào phòng ngự phạt trực tiếp dễ gây ra vấn đề về mặt quản lý và lãng phí thời gian".

Đúng như dự báo, Chelsea thực sự gặp nhiều khó khăn trước tân vương Cúp FA và Siêu cúp Anh. Crystal Palace dưới trướng Oliver Glasner càng chơi càng hay, khi họ vẫn giữ được bộ khung mùa trước. Còn đoàn quân Enzo Maresca không thể hiện được phong độ như khi vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Chelsea (áo xanh) trong trận gặp Crystal Palace. Ảnh: PA

Các tân binh như tiền đạo Joao Pedro, Liam Delap hay Jamie Gittens chơi nhạt nhòa. Ngôi sao Cole Palmer và Enzo Fernandez cũng chỉ tạo ra tổng cộng hai cơ hội cho đồng đội. Tài năng trẻ Brazil Andrey Santos và Estevao dự bị vào sân nhưng cũng không tạo được dấu ấn. Santos đặt lòng một chạm lên trời ở phút bù hiệp hai, còn Estevao suýt phải nhận thẻ đỏ với cú xoạc bóng chống phản công ở phút 74.

Hoàng An