Carragher chỉ trích hệ thống phòng ngự của Liverpool

AnhCựu trung vệ Jamie Carragher cảnh báo Liverpool khó bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh nếu tiếp tục phòng ngự lỏng lẻo như khi thắng Bournemouth 4-2.

Trên sân Anfield hôm 15/8, Liverpool dẫn 2-0 nhờ công Hugo Ekitike và Cody Gakpo, rồi bị Bournemouth gỡ hòa từ cú đúp của Antoine Semenyo. Cả hai đều xuất phát từ các tình huống phản công, trong đó bàn thứ hai chứng kiến Semenyo bứt tốc gần như toàn bộ chiều dài sân trước khi dứt điểm vào góc thấp.

Antoine Semenyo (áo xanh) dứt điểm quân bình tỷ số 2-2, trong trận Bournemouth thua Liverpool 2-4 ở trận khai mạc Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 15/8/2025. Ảnh: AMA

Theo Carragher, trung vệ Ibrahima Konate mắc lỗi trực tiếp ở cả hai bàn thua. "Khi đang dẫn 2-1 mà có tới 8 cầu thủ dâng cao, đó là điều không thể chấp nhận ở đẳng cấp này", ông nói trên Friday Night Football sau trận. "Konate có một đêm thật sự tồi tệ".

Theo cựu hậu vệ 46 tuổi, vấn đề này đã xuất hiện từ giai đoạn tiền mùa giải, khi Liverpool thủng lưới 4 bàn trước AC Milan, hai bàn trước Bilbao cũng như Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh. Ông chỉ trích lối chơi "tổng tấn công" khiến đội bóng dễ bị đối thủ xuyên phá.

Trước trận gặp Bournemouth, Liverpool hoàn tất tuyển mộ trung vệ Giovanni Leoni từ Parma với giá 35 triệu USD, và vẫn đang đàm phán ký hợp đồng với Marc Guehi của Crystal Palace.

Nhưng Carragher nhận định việc bổ sung nhân sự chưa đủ giải quyết vấn đề. "Đây là câu chuyện về cấu trúc đội hình, với hai hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao và một số 10 thiên về giữ bóng hơn là phòng ngự", cựu trung vệ người Anh bày tỏ. "Nếu cứ chơi như vậy, Liverpool sẽ không vô địch".

HLV Arne Slot mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Federico Chiesa. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, HLV Arne Slot lý giải rằng Liverpool dễ tổn thương trong những tình huống phản công hơn do vắng Ryan Gravenberch, còn Alexis Mac Allister chưa đạt thể trạng tốt. Ông kỳ vọng Gravenberch sẽ trở lại, Mac Allister sung mãn hơn và tuyến giữa sẽ lấy lại khả năng kiểm soát.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng khẳng định không thay đổi triết lý tấn công. Ông nói: "Đó là bản sắc của chúng tôi. Chúng tôi không chơi phòng ngự lùi sâu. Nhưng đúng là tôi muốn hạn chế việc bị phản công, mà vẫn giữ được sự hấp dẫn trong lối chơi".

Chiến lược gia Hà Lan cũng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt liên quan tới Diogo Jota - tiền đạo thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7 cùng em trai Andre Silva. "Bình thường ở tỷ số 2-2, ai cũng biết tôi sẽ tìm đến ai. Tôi muốn tung Jota vào sân, nhưng giờ thì không thể vì điều khủng khiếp đó", ông bày tỏ. "Tối nay, các cầu thủ và người hâm mộ đã làm điều cậu ấy từng làm rất nhiều lần cho chúng tôi".

Giữa khó khăn, Federico Chiesa sắm vai người hùng với pha vô-lê nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Mohamed Salah sút chân phải chéo góc ấn định chiến thắng.

Đây là bàn đầu tiên của Chiesa tại Ngoại hạng Anh, và cả ba bàn của anh cho Liverpool đều đến sau phút 88. Slot cho biết Chiesa lỡ chuyến du đấu tiền mùa giải ở châu Á, gặp khó khăn trong việc lấy lại thể lực, nhưng muốn nhà vô địch Euro 2020 ở lại CLB.

Hồng Duy (theo Sky Sports)