Carragher: 'Liverpool không dễ vô địch ngay cả khi có Isak'

AnhTheo cựu hậu vệ Jamie Carragher, ngay cả khi chiêu mộ được Alexander Isak, Liverpool vẫn phải đối mặt với cuộc đua vô địch khốc liệt ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Mùa trước, Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh với 84 điểm, hơn Á quân Arsenal tới 10 điểm. Hè này, Liverpool là CLB mạnh tay nhất trên sàn chuyển nhượng với hơn 400 triệu USD để tăng cường lực lượng.

Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn đang theo đuổi tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle, dù bị hét giá khoảng 200 triệu USD. Isak cũng muốn đến với đội chủ sân Anfield, dẫn đến việc bị buộc phải tập riêng, nhiều khả năng nghỉ trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa cuối tuần này.

Tiền đạo Alexander Isak giữ bóng trước sự truy cản của Virgil van Dijk trong trận Newcastle hòa Liverpool 3-3 ở Ngoại hạng Anh trên sân St James Park ngày 4/12/2024. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về khả năng Liverpool ký hợp đồng với Isak, Carragher nhận định: "Tôi nghĩ có thể, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm Liverpool sẽ dễ dàng bỏ xa các đội khác. Không chỉ đơn thuần là chi nhiều tiền và mua cầu thủ tốt nhất, bạn phải quản lý đội bóng, tạo sự cân bằng và làm cho đội bóng hoạt động hiệu quả"

Carragher lấy dẫn chứng Liverpool thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh làm ví dụ để chứng minh các tân binh như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Hugo Ekitike còn cần thời gian để hòa nhập.

"Lịch sử chỉ ra rằng, để thành công không chỉ cần cầu thủ giỏi mà còn phải có đội hình cân bằng và vận hành hiệu quả. Cuối tuần qua, Liverpool chưa làm được điều đó", Carragher nói thêm. "Tôi nghĩ cuộc đua vô địch sẽ rất căng thẳng, và có nhiều bàn luận. Điều tuyệt vời của bóng đá là những gì ta thấy với Liverpool hôm Chủ nhật, mọi thứ chưa hoàn hảo".

Trong khi đó, Gary Neville tin rằng Liverpool sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nếu sở hữu Isak. "Năm ngoái Liverpool vô địch rất thuyết phục và đã có kỳ chuyển nhượng ấn tượng", cựu hậu vệ người Anh chia sẻ tại lễ ra mắt chương trình tường thuật Ngoại hạng Anh của Sky Sports. "Nếu họ có được Isak, người đang thể hiện mong muốn ra đi, Liverpool sẽ là ứng viên số một. Nhưng Man City, Arsenal và Chelsea sẽ tạo ra sức ép lớn hơn so với mùa trước".

Alexander Isak đến tập luyện tại đại bản doanh Newcastle tuần trước. Ảnh: PA

Ngày 12/8, truyền thông Anh đưa tin Isak tuyên bố không có ý định trở lại thi đấu cho Newcastle, ngay cả khi không được rời đi trong kỳ chuyển nhượng này. Tiền đạo 25 tuổi không dự chuyến du đấu tiền mùa giải của Newcastle và trở về tập cùng CLB cũ Real Sociedad. Anh phải tập một mình khi quay lại đại bản doanh Newcastle tuần trước.

Isak cũng được cho đã dọn khỏi nhà riêng ở Newcastle để gây áp lực lên ban lãnh đạo. Tiền đạo người Thụy Điển ở đây từ khi chuyển đến CLB vùng Đông Bắc nước Anh từ Real Sociedad với giá 74 triệu USD vào năm 2022.

Trên Sky Sports, Paul Merson cho rằng Isak đã có cơ hội trở thành huyền thoại tại Newcastle, đặc biệt là sau khi góp công lớn giúp đội đoạt Cup Liên đoàn mùa trước, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm. Nhưng Merson chỉ trích Isak có loạt động thái nổi loạn, làm tổn hại đến hình ảnh và di sản của anh tại Newcastle.

"Liverpool biết rõ tình hình và hiểu rằng Newcastle không muốn giữ một cầu thủ không hạnh phúc", Merson bình luận. "Thời điểm Isak thúc đẩy việc ra đi rất đáng chú ý. Có thể anh nghĩ mức giá 160 triệu USD là chấp nhận được rồi. Nhưng Newcastle kiên quyết giữ quan điểm và giờ đây Isak rõ ràng chỉ muốn rời khỏi St James’ Park. Hành động của Isak buộc CLB phải đưa ra quyết định, và đó là lý do anh tuyên bố sẽ không thi đấu cho Newcastle nữa".

Hồng Duy tổng hợp