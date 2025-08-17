Haaland giúp Man City thắng đậm vòng một Ngoại hạng Anh

AnhTiền đạo Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City đè bẹp chủ nhà Wolves 4-0 ở vòng một Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Haaland cho biết thích được gọi là "đệm vương" trong buổi trả lời phỏng vấn tạp chí TIME (Mỹ) cuối tháng 7, và anh ghi bàn đầu tiên cho Man City ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới theo đúng phong cách này.

Erling Haaland đệm vào lưới trống mở tỷ số trong trận Man City thắng Wolves 3-0 trên sân Molineux, West Midlands, Anh ngày 16/8/2025. Ảnh: Reuters

Phút 34, tân binh Tijjani Reijnders đột phá ở giữa sân rồi châm bóng cho Rico Lewis thoát xuống căng ngang về cột xa. Như thường lệ, Haaland chọn vị trí hoàn hảo để đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Haaland ghi bàn trong cả bốn lần đá vòng một Ngoại hạng Anh, gồm hai bàn trước West Ham mùa 2022-2023, hai bàn trước Burnley mùa 2023-2024, một bàn trước Chelsea mùa 2024-2025 và hai bàn trước Wolves mùa này. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ Mohamed Salah đạt chuỗi ghi bàn tốt hơn với sáu mùa liên tiếp từ 2017-2018 đến 2022-2023.

Phút 61, Reijnders tiếp tục để lại dấu ấn với pha xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngược vừa tầm để Haaland đá nối chéo góc hoàn tất cú đúp. Tiền đạo Na Uy trở thành cầu thủ Man City ghi nhiều bàn nhất ở Ngoại hạng Anh dưới thời Pep Guardiola, với 87 bàn qua 98 trận. Anh vượt mặt Raheem Sterling (85 bàn qua 194 trận) và Sergio Aguero (82 bàn qua 125 trận).

Erling Haaland trượt cỏ mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Danehouse

Ngoài Haaland, các tân binh cũng ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Man City. Không chỉ góp công giúp Haaland lập cú đúp, Reijnders còn trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 37 với pha bứt tốc và sút chân trái chéo góc hiểm hóc.

Reijnders là cầu thủ Man City thứ 13 ghi bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, và là cầu thủ thứ hai vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận đầu tiên tại giải, sau cựu tiền đạo Sergio Aguero ở trận gặp Swansea City năm 2011.

Một tân binh khác, Rayan Cherki ấn định chiến thắng. Phút 81, từ pha phối hợp trung lộ, tiền vệ người Pháp đảo chân rồi sút chân phải chéo góc, đưa bóng ngoài tầm với của thủ môn Jose Sa. Cherki được tuyển mộ với giá 41,1 triệu USD từ Lyon, mặc áo số 10, nhận kỳ vọng sắm vai "nhạc trưởng" của Man City thay Kevin de Bruyne.

Rayan Cherki (giữa) mừng bàn ấn định chiến thắng 4-0. Ảnh: AP

Trận này, Cherki dự bị, vào thay Haaland ở phút 73 và chỉ cần 7 phút 6 giây để ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Với 21 tuổi 364 ngày, Cherki là cầu thủ Man City trẻ thứ hai ghi bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, sau Bradley Wright-Phillips (19 tuổi 269 ngày) trong trận gặp Middlesbrough vào tháng 12/2004.

Ở vòng hai Ngoại hạng Anh, Man City đối mặt thử thách lớn hơn khi đấu Tottenham trên sân Etihad ngày 23/8.

Hồng Duy