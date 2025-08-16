Liverpool thắng muộn ở trận khai mạc Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Federico Chiesa ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, giúp đương kim vô địch Liverpool thắng đội khách Bournemouth 4-2 ở trận ra quân.

Liverpool dẫn trước hai bàn trên sân nhà, nhờ công của tân binh Hugo Ekitike và tiền đạo Cody Gakpo. Trận đấu gián đoạn trong hiệp một vì một khán giả ngồi xe lăn phân biệt chủng tộc với cầu thủ đội khách Antoine Semenyo trong lúc anh ném biên. Chính Semenyo lập cú đúp ở hiệp hai giúp Bournemouth gỡ hòa. Nhưng trong những phút cuối trận, Chiesa và Mohamed Salah lần lượt ghi bàn giúp chủ nhà thắng 4-2.

Chiesa mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool trước Bournemouth ở trận khai mạc Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Sau hiệu còi mãn cuộc, khán đài Anfield vang lên những câu hát tri ân tiền đạo quá cố Diogo Jota. Salah bật khóc vì xúc động, còn những cầu thủ khác của Liverpool cũng không quá vui mừng dù giữ trọn ba điểm. Trước đó, Gakpo giơ tay thành số 20 của Diogo Jota rồi chắp tay cầu nguyện sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Còn Salah cũng làm động tác mừng bàn kiểu Baby Shark (Cá mập con) giống đồng đội quá cố, sau khi ấn định thắng lợi cho Liverpool.

Ngoài bàn thắng, Salah chơi không nổi bật trong trận khai mạc. Ekitike mới là người nhận giải Cầu thủ hay nhất trận, với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Chính tiền đạo Pháp mở tỷ số với một pha đột phá từ ngoài cấm địa trước khi cứa lòng về góc xa ở cự ly khoảng 11 m.

Tình huống Gakpo (trái) nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Ảnh: PA

Đầu hiệp hai, Ekitike nhận bóng trong cấm địa rồi nhả lại cho Gakpo rê dắt qua hai cầu thủ đội khách, trước khi cứa lòng về góc thấp bên phải. Hàng thủ Bournemouth bị rê qua dễ dàng, sau một mùa hè mất tới ba trong bốn trụ cột, gồm trung vệ Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và hậu vệ trái Milos Kerkez.

Kerkez nằm trong nhóm tân binh Liverpool đá chính trận này, cùng Jeremie Frimpong, Florian Wirtz và Ekitike. Không có cầu thủ nào người Anh xuất hiện trong đội hình ra sân của chủ nhà.

Sau khi bị Semenyo ghi hai bàn trong 12 phút để gỡ hòa, HLV Arne Slot đưa Chiesa vào thay Wirtz. Quyết định này bị cựu hậu vệ Jamie Carragher gọi là "kỳ lạ", bởi tiền đạo Italy không ghi bàn nào trong mùa giải Ngoại hạng đầu tiên tại Anfield. Nhưng chính Chiesa đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 88.

Slot cũng để lại hình ảnh đẹp sau trận khi ông hỏi thăm Semenyo về vụ bị phân biệt chủng tộc. HLV người Hà Lan được khán giả Liverpool tri ân bằng một băng rôn với ảnh ông cùng những HLV đã đem về chức vô địch châu Âu cho đội bóng. Mùa này, mục tiêu của Liverpool là chinh phục mọi danh hiệu có thể, và chiến thắng trước Bournemouth mới chỉ là khởi đầu.

Hoàng An