Những điểm nhấn ở vòng 2 Ngoại hạng Anh

Tiền vệ 16 tuổi giải cứu Liverpool. Ở phút bù thứ 10, cầu thủ vào sân thay người Rio Ngumoha tỏa sáng với pha đặt lòng chéo góc, giúp Liverpool thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle.
Với 16 tuổi 361 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh, sau Wayne Rooney (16 tuổi 360 ngày), James Milner (16 tuổi 356 ngày) và James Vaughan (16 tuổi 270 ngày). Nhưng Ngumoha là cầu thủ 16 tuổi thứ hai ghi bàn ấn định chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, sau Rooney trong trận Everton gặp Arsenal hồi tháng 10/2002.
Với 99 phút lẻ 44 giây, pha lập công của Ngumoha là bàn ấn định chiến thắng muộn thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và là bàn được ghi muộn nhất kể từ Cole Palmer cho Chelsea trong trận gặp Man Utd hồi tháng 4/2024 (100 phút lẻ 41 giây).
Gyokeres mở tài khoản tại Arsenal. Sau màn ra mắt kém ấn tượng trong trận mở màn hòa Man Utd, Viktor Gyokeres tiếp tục có hiệp một đầy khó khăn trước Leeds. Tiền đạo người Thụy Điển chạm bóng lập bập, dứt điểm vội vàng và có phần quá nôn nóng thể hiện mình.
Mọi thứ thay đổi ở hiệp hai. Gyokeres bứt tốc, xộc vào vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0 rồi sút phạt đền ấn định chiến thắng 5-0. Trong bối cảnh Kai Havertz chấn thương, Gyokeres được kỳ vọng gánh vác hàng công. Dù số lần chạm bóng còn hạn chế, hai bàn đầu tiên có thể tăng cường sự tự tin cho tân binh 86 triệu USD, đặc biệt trước màn đại chiến với Liverpool tại Anfield ngày 31/8.
Gyokeres thừa nhận đang dần bắt nhịp với Arsenal sau giai đoạn tiền mùa giải ngắn ngủi. "Điều quan trọng là được chơi đủ 90 phút, lấy lại nhịp và làm quen với đội bóng nhiều hơn", trung phong 27 tuổi nói với Sky Sports. "Tôi cảm thấy thoải mái hơn với lối chơi, và tôi nghĩ mọi người cũng thấy điều đó".
Hai bộ mặt của Man City. Trước Tottenham trên sân nhà, Man City trình diễn bộ mặt trái ngược hoàn toàn so với trận thắng mở màn 4-0 trên sân Wolves. Thay vì những pha phối hợp sáng tạo, trôi chảy, họ liên tục chuyền hỏng và thiếu ý tưởng.
Sai lầm của thủ môn James Trafford dẫn đến bàn thua là điểm nhấn tiêu cực, nhưng anh không phải cầu thủ chơi tệ nhất. Man City bị đánh bại bởi một đối thủ thi đấu tự tin, gắn kết và tuân thủ chiến thuật tốt hơn. Cristian Romero phong tỏa Erling Haaland, bộ đôi Joao Palhinha -Rodrigo Bentancur lấn lướt tuyến giữa của Man City City, còn Mohammed Kudus lại đầy quyết đoán ở mặt trận tấn công.
"Liệu họ có thực sự là ứng viên vô địch, hay trận ra quân chỉ là màn che mắt?", Sky Sports bình luận.
Bài toán hàng công của Ruben Amorim. "Chúng tôi sẽ ghi bàn, bởi đội đang tạo ra rất nhiều cơ hội", HLV Ruben Amorim khẳng định sau trận hòa 1-1 trên sân Fulham.
Thực tế, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục tạo sóng gió trong 15 phút đầu. Nhưng sau khi Fulham ổn định thế trận và dùng sơ đồ kim cương để hạn chế Casemiro và Bruno Fernandes, sự sắc bén của Man Utd dần mất đi.
Amorim cũng gây tranh cãi về quyết định điều chỉnh nhân sự. Ông tung hai trung vệ Harry Maguire và Ayden Heaven vào sân ở phút 83, khi tỷ số đang là 1-1. Tân binh 99 triệu USD Benjamin Sesko vào sân sớm hơn, nhưng chỉ có một pha chạm bóng trong vòng cấm và không để lại dấu ấn.
Lần thứ hai trong 11 mùa gần nhất, Man Utd không thắng ở cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh, sau mùa 2022-2023. Kể từ đầu mùa trước, "Quỷ đỏ" có tới 29 trận không ghi bàn trong hiệp một - nhiều thứ hai trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ kém Genoa (30).
Grealish tỏa sáng trong chiến thắng của Everton. Jack Grealish nhận được tràng pháo tay lớn nhất từ trước trận gặp Brighton trên sân Hill Dickinson. Nhưng tiếng hò reo còn vang dội hơn ở phút 93, khi anh rời sân sau màn trình diễn hay nhất trận, góp công lớn vào chiến thắng 2-0.
Tiền vệ người Anh kiến tạo cả hai bàn - bằng tổng số đường chuyền thành bàn mà anh có trong hai mùa giải vừa qua tại Etihad. Nếu Dwight McNeil tận dụng cơ hội cuối trận, Grealish đã có hat-trick kiến tạo đầu tiên kể từ thời khoác áo Aston Villa.
"Hy vọng cậu ấy sẽ còn làm được nhiều hơn thế", HLV David Moyes nói sau trận. “Điều quan trọng là Jack mang đến khả năng cầm bóng, giữ nhịp cho chúng tôi, giúp đội chơi bình tĩnh và kiểm soát tốt hơn".
HLV Graham Potter lâm nguy. Mới giữa tháng 8 nhưng West Ham đã cho thấy dấu hiệu phải lao vào cuộc chiến trụ hạng. Họ thảm bại 0-3 trước tân binh Sunderland ở vòng một rồi thua ngược Chelsea 1-5 ngay trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ nhận tám bàn thua qua hai trận đầu giải VĐQG Anh.
Theo truyền thông Anh, HLV Graham Potter vẫn sẽ tại vị ở hai trận kế tiếp của West Ham - gặp Wolves ở vòng hai Cup Liên đoàn và Nottingham Forest ở vòng ba Ngoại hạng Anh. Nhưng nếu West Ham tiếp tục thi đấu nhạt nhòa, không loại trừ khả năng Potter sẽ trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Ndoye khỏa lấp khoảng trống Elanga để lại. Anthony Elanga gần như đã bị lãng quên (chuyển sang Newcastle), khi Dan Ndoye nhanh chóng tạo dấu ấn trong màu áo Nottingham Forest.
Cầu thủ Thụy Sĩ có hai lần góp dấu giày vào bàn trong hai trận mở màn Ngoại hạng Anh - ghi bàn trong trận thắng Brentford 3-1 và kiến tạo cho Callum Hudson-Odoi trong trận hòa Crystal Palace 1-1. Anh trở thành cầu thủ Nottingham Forest đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong hai vòng đầu Ngoại hạng Anh kể từ năm 1998.
So với Elanga, Ndoye không sở hữu tốc độ bùng nổ, nhưng sự linh hoạt và khả năng thích nghi khiến anh trở thành quân bài thú vị trong tay HLV Nuno Espirito Santo. Nottingham Forest nhờ đó có thể duy trì hàng công năng động và hoán đổi vị trí liên tục.
Bournemouth giữ chân Iraola - thương vụ quan trọng nhất mùa hè. Bournemouth mất hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng này, gồm Kepa Arrizabalaga (hết hợp đồng cho mượn), Dean Huijsen (sang Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) và Illia Zabarnyi (PSG).
Nhưng triết lý và lối chơi của Bournemouth vẫn nguyên vẹn. Bởi vậy, thương vụ quan trọng nhất của Bournemouth từ đầu hè không phải là tuyển mộ những cầu thủ thay thế, mà là giữ chân HLV Andoni Iraola.
Trước Wolves, Bournemouth tiếp tục trình diễn thứ bóng đá quen thuộc: pressing mạnh mẽ và sự quyết liệt khi không có bóng. Họ ghi bàn duy nhất từ phong cách này, khi Tyler Adams cướp bóng từ Jean-Ricner Bellegarde rồi được Marcus Tavernier tận dụng hoàn hảo.
