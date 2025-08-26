Những điểm nhấn ở vòng 2 Ngoại hạng Anh

Tiền vệ 16 tuổi giải cứu Liverpool. Ở phút bù thứ 10, cầu thủ vào sân thay người Rio Ngumoha tỏa sáng với pha đặt lòng chéo góc, giúp Liverpool thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle.

Với 16 tuổi 361 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh, sau Wayne Rooney (16 tuổi 360 ngày), James Milner (16 tuổi 356 ngày) và James Vaughan (16 tuổi 270 ngày). Nhưng Ngumoha là cầu thủ 16 tuổi thứ hai ghi bàn ấn định chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, sau Rooney trong trận Everton gặp Arsenal hồi tháng 10/2002.

Với 99 phút lẻ 44 giây, pha lập công của Ngumoha là bàn ấn định chiến thắng muộn thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và là bàn được ghi muộn nhất kể từ Cole Palmer cho Chelsea trong trận gặp Man Utd hồi tháng 4/2024 (100 phút lẻ 41 giây).