Gyokeres lập cú đúp trong chiến thắng của Arsenal

AnhTân binh 86 triệu USD Viktor Gyokeres ghi hai bàn giúp Arsenal thắng Leeds 5-0 ở vòng hai, qua đó lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng của Arsenal có nhiều điểm nhấn. Trước giờ bóng lăn, "Pháo thủ" công bố tân binh Eberechi Eze - cầu thủ chạy cánh người Anh được tuyển mộ từ Crystal Palace với tổng phí 90 triệu USD.

Eberechi Eze ra mắt trước trận Arsenal thắng Leeds 5-0 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/8. Ảnh: Arsenal FC

Trong 60 phút đầu, Jurrien Timber thi đấu nổi bật nhất. Hậu vệ Hà Lan lập cú đúp từ những pha dàn xếp phạt góc. Xen giữa hai bàn, anh còn chọc khe để Bukayo Saka sút chân phải chéo góc tung nóc lưới thủ thành Lucas Perri.

Timber trở thành hậu vệ thứ hai của Arsenal góp dấu giày vào ít nhất ba bàn trong một trận Ngoại hạng Anh (hai bàn, một kiến tạo), sau Nacho Monreal. Timber cũng là hậu vệ Arsenal đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận Ngoại hạng Anh, kể từ Cedric Soares trước Everton vào tháng 5/2022.

Với cú đúp của Timber, Arsenal đã ghi 33 bàn từ các tình huống phạt góc tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2023-2024, nhiều hơn ít nhất 13 bàn so với bất kỳ đội nào khác (Liverpool đứng thứ hai với 20 bàn).

Jurrien Timber đánh đầu mở tỷ số. Ảnh: EPA

Gyokeres cũng để lại dấu ấn với bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal. Phút 48, tiền đạo người Thụy Điển thoát xuống bên cánh trái, xộc vào vòng cấm rồi sút chân phải về góc gần.

Khi đã dẫn 4-0 và có cơ hội dưỡng sức cho một số trụ cột, HLV Mikel Arteta tung cầu thủ sinh năm 2009 Max Dowman vào sân ở phút 64 để ra mắt Ngoại hạng Anh.

Với 15 tuổi 235 ngày, Dowman là cầu thủ trẻ thứ hai ra sân tại giải, chỉ sau đồng đội Ethan Nwaneri (15 tuổi 181 ngày). Bộ đôi của Arsenal, cùng Jeremy Monga của Leicester (15 tuổi 271 ngày), là ba cầu thủ hiếm hoi được ra sân ở Ngoại hạng Anh khi chưa đủ 16 tuổi.

Chính Dowman đi bóng lắt léo rồi bị Anton Stach phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền ở phút bù giờ. Trên chấm 11 mét, Gyokeres sút căng về góc trái, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 5-0.

Nhưng chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn, khi đội trưởng Martin Odegaard và Saka lần lượt phải rời sân sớm. Trước đó, "Pháo thủ" đã mất Christian Norgaard, Ben White và Kai Havertz cũng vì chấn thương.

Chiến thắng 5-0 giúp Arsenal vươn lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, giành sáu điểm tuyệt đối, ghi sáu bàn và chưa thủng lưới. Ngày 31/8, thầy trò Arteta làm khách của đương kim vô địch Liverpool.

Hồng Duy