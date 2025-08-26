Tiền vệ 16 tuổi giúp Liverpool thắng ở phút bù thứ 10

AnhTiền vệ sinh năm 2008 Rio Ngumoha ghi bàn ở phút bù thứ 10 giúp Liverpool thắng chủ nhà Newcastle 3-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Thế trận trên sân St. James' Park diễn ra theo kịch bản khó tin. Liverpool dẫn 2-0 và còn nắm lợi thế quân số, khi Anthony Gordon nhận thẻ đỏ trực tiếp từ cuối hiệp một. Nhưng trong thế thiếu người, Newcastle lại ghi liền hai bàn nhờ công Bruno Guimaraes và William Osula để gỡ hòa.

Rio Ngumoha đặt lòng chéo góc...

Rồi mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Liverpool thắng Newcastle 3-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân St. James' Park, Anh ngày 25/8/2025. Ảnh: PA

Cao trào được đẩy lên ở phút bù thứ 10. Từ đường căng ngang của Mohamed Salah bên cánh phải, Dominik Szoboszlai thả bóng để Ngumoha băng lên ở phía sau, đặt lòng một chạm khiến thủ môn Nick Pope chôn chân, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Với 16 tuổi 361 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh, sau Wayne Rooney (16 tuổi 360 ngày), James Milner (16 tuổi 356 ngày) và James Vaughan (16 tuổi 270 ngày). Nhưng Ngumoha là cầu thủ 16 tuổi thứ hai ghi bàn ấn định chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, sau Rooney trong trận Everton gặp Arsenal hồi tháng 10/2002.

Ngumoha cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool, phá kỷ lục của Ben Woodburn - người ghi bàn vào lưới Leeds khi mới 17 tuổi và 45 ngày vào năm 2016.

Với 99 phút lẻ 44 giây, pha lập công của Ngumoha là bàn ấn định chiến thắng muộn thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và là bàn được ghi muộn nhất kể từ Cole Palmer cho Chelsea trong trận gặp Man Utd hồi tháng 4/2024 (100 phút lẻ 41 giây).

Hugo Ekitike mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 đầu hiệp hai. Ảnh: AP

Tương tự trận thắng Bournemouth 4-2 ở vòng một, Liverpool tiếp tục dẫn bàn nhờ sự bùng nổ của hàng công. Nhưng hàng thủ lỏng lẻo vẫn là bài toán chưa có lời giải với HLV Arne Slot.

Phút 35, Ryan Gravenberch sút chìm từ khoảng cách 25 m, găm bóng về góc gần và khiến thủ môn Pope đứng chôn chân. Liverpool ghi bàn ở 39 trong 40 trận dưới trướng Slot tại Ngoại hạng Anh, đạt tỷ lệ 98% - tỷ lệ ghi bàn cao nhất lịch sử giải đấu với các HLV dẫn dắt từ 15 trận trở lên.

Đến phút bù, sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài xác định Gordon vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Virgil van Dijk và rút thẻ đỏ trực tiếp.

Liverpool tận dụng lợi thế hơn người để nâng tỷ số lên 2-0, với cú sút chéo góc của Hugo Ekitike đầu hiệp hai. Tiền đạo 106 triệu USD ghi bàn trong cả ba trận chính thức đầu tiên cho Liverpool, gồm một bàn trong trận tranh Siêu Cup Anh gặp Crystal Palace và một bàn, một kiến tạo trong trận thắng Bournemouth ở vòng một Ngoại hạng Anh.

Sau đó, Newcastle gỡ hòa nhờ các bàn của Bruno Guimaraes và William Osula, nhưng vẫn không thể giữ một điểm ở lại St. James' Park.

Hồng Duy