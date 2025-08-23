Man City gục ngã trước Tottenham

Man City thua trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, tỷ số 0-2 trước đội khách Tottenham ở vòng hai.

Tottenham tiếp tục là kỵ rơ của Man City, với trận thắng thứ ba trong bốn cuộc đối đầu gần nhất. Hai bàn thắng trong hiệp một của Brennan Johnson và Joao Palhinha giúp Tottenham thắng trận thứ hai liên tiếp tại giải.

Trong khi, đoàn quân Pep Guardiola dường như vẫn chưa tìm lại được phong độ như thời vô địch bốn lần liên tiếp. Khi trận đấu còn vài phút, nhiều khán giả chủ nhà đã kéo nhau ra về. Cùng lúc đó, khán giả Tottenham đồng thanh hát: "Chuyện này lại xảy ra nữa rồi".

Brennan Johnson (trái) mừng bàn mở tỷ số trước Man City, trên sân Etihad, thành phố Manchester, vòng 2 Ngoại hạng Anh ngày 23/8/2025. Ảnh: PA

Man City tạo ra nhiều cơ hội hơn trong nửa đầu hiệp một, trong đó có tình huống tiền đạo Omar Marmoush đối mặt nhưng lại sút trúng thủ môn. Chủ nhà phải trả giá sau đó bảy phút, khi Richarlison phá bẫy việt vị lao xuống bên phải, trước khi căng ngang cho Johnson đệm cận thành vào lưới. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng VAR xác nhận bàn thắng của Tottenham hợp lệ.

Kể từ bàn thua, Man City dường như mất tinh thần, không còn tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Họ thậm chí lúng túng khi triển khai bóng từ cấm địa. Phút bù hiệp một, thủ môn 22 tuổi James Trafford chuyền khó cho Nico Gonzalez trong cấm địa, bị Richarlison cướp được. Bóng rơi ra đúng tầm tiền vệ Joao Palhinha sút bồi tung lưới chủ nhà lần nữa.

Sau bàn thua này, máy quay chiếu đến thủ môn Ederson ngồi dự bị, mặt không cảm xúc. Tiền vệ Phil Foden thì cười vì chuyện gì đó. Ederson đã mất suất bắt chính vào tay Trafford, trong lúc chuẩn bị ra đi. Foden cũng chỉ được vào sân ở phút 75 thay Oscar Bobb.

Tình huống mở tỷ số của Johnson. Ảnh: Reuters

Man City đã đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn Gianluigi Donnarumma, nhưng vẫn đang đàm phán phí chuyển nhượng cho PSG. Nhưng sau sai lầm của Trafford, nhiều khả năng Man City sẽ đẩy nhanh tiến độ thương vụ này.

HLV Pep Guardiola cũng phải đưa tiền vệ Rodri vào sân ở phút 75, dù anh vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 cũng không thể giúp đội nhà lật ngược tình thế.

Một ngôi sao khác của Man City, tiền đạo Erling Haaland gây thất vọng khi chỉ chuyền bóng được chín lần trong trận, và một lần dứt điểm nhưng vọt xà. Anh có một tình huống cướp bóng từ trung vệ Micky van de Ven trong cấm địa Tottenham, nhưng đường chuyền vào cho đồng đội đi quá mạnh.

Ở trận tiếp theo, Man City làm khách trên sân của Brighton ngày 31/8. Còn Tottenham về sân nhà tiếp Bournemouth trước đó một ngày.

Hoàng An