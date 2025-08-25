Amorim tung hai trung vệ khi khán giả hô 'tấn công'

AnhHLV Ruben Amorim gây khó hiểu trong chuỗi thay người ở trận Man Utd hòa Fulham 1-1 tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Phút 83, khi tỷ số đang là 1-1, các CĐV Man Utd trên khán đài sân Craven Cottage đồng loạt hô vang: "Tấn công, tấn công, tấn công".

Sau đó bốn phút, Amorim tung cùng lúc... hai trung vệ Harry Maguire và Ayden Heaven vào sân. Quyết định này khiến bầu không khí ở khu vực dành cho khán giả Man Utd chùng xuống, bởi điều họ mong chờ là bàn thắng chứ không phải gia cố hàng thủ.

Maguire vốn là trung vệ, nhưng nhờ lợi thế chiều cao 1,94 m, đôi khi vẫn được tung vào sân ở cuối trận để gia tăng không chiến. Vài phút sau khi vào sân hôm qua, cầu thủ người Anh đã suýt ghi bàn với cú đánh đầu chệch cột ở phút bù.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Fulham trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các quyết định thay người của Amorim trận này nhìn chung khó hiểu, nhất là khi bốn trong năm cầu thủ vào sân ở hiệp hai đều thiên về phòng ngự, là Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Harry Maguire và Ayden Heaven. Trong khi đó, một số nhân tố có khả năng tấn công thực thụ như Kobbie Mainoo hay Joshua Zirkzee đều không được sử dụng

Sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói rằng đưa Ugarte vào sân với ý định bảo toàn tỷ số, khi đội nhà đang dẫn bàn. Nhưng chỉ bốn phút sau khi Ugarte thay Mason Mount, cầu thủ dự bị vào sân Emile Smith Rowe lập công giúp chủ nhà thoát thua Man Utd lần đầu sau 15 năm trên sân Craven Cottage.

Zirkzee có thể chưa đủ thể lực do chấn thương suốt đợt giao hữu tiền mùa giải, trong khi Mainoo bị lãng quên tuần thứ hai liên tiếp. Khi được hỏi về điều này, Amorim giải thích: "Mainoo đang cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes. Khi thay người, tôi cần tiền vệ phòng ngự như Ugarte đá cạnh Fernandes để đảm bảo tính chặt chẽ".

Thực tế, đây là trận đấu đáng quên với Fernandes - người thi đấu cả trận. Tiền vệ thủ quân sút hỏng phạt đền và vài lần để mất bóng nguy hiểm. Anh cũng không tạo ra cơ hội tốt nào cho đồng đội.

Hậu vệ Patrick Dorgu (áo đỏ) tranh chấp với cầu thủ Fulham. Ảnh: Reuters

Điểm sáng hiếm hoi của Man Utd đến từ Leny Yoro. Trung vệ 19 tuổi người Pháp ghi dấu ấn trong tình huống mở tỷ số, với cú đánh đầu đưa bóng chạm lưng Rodrigo Muniz đổi hướng. Trước đó, anh cũng tắc bóng xuất sắc để ngăn cơ hội của Josh King. Sự trưởng thành của trung vệ giá 82 triệu USD giúp anh được CĐV khách hô vang suốt trận.

Nhưng hàng công của Man Utd tiếp tục gây thất vọng, ngoại trừ Mason Mount và Matheus Cunha. Mount là cầu thủ hiếm hoi chơi năng nổ, tạo hai cơ hội sớm cho Cunha, đồng thời thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự. Sau khi Casemiro rời sân, Mount đá cặp tiền vệ với Fernandes. Đây là hình ảnh Man Utd từng kỳ vọng ở tiền vệ người Anh từ khi chiêu mộ anh.

Cunha cũng để lại dấu ấn với những pha xử lý cá nhân. Anh từng ghi bàn đẹp mắt tại Craven Cottage mùa trước và suýt tái lập kịch bản nếu không bị Bernd Leno từ chối trong thế đối mặt. Người kiến tạo cho Cunha trong tình huống này là thủ môn Altay Bayindir với một đường chuyền dài. Ngoài ra, tiền đạo người Brazil còn sút trúng cột dọc ở đầu trận.

Theo bình luận của trang Manchester Evening News, ở phía Tây London hôm qua, bầu trời nắng nhẹ, nhưng bầu không khí của Man Utd lại ảm đạm. Amorim chắc chắn hiểu rõ sức ép đang lớn dần, khi CĐV đặt câu hỏi: Vì sao chi hơn 270 triệu USD cho hàng công, nhưng đội bóng vẫn bất lực trong khâu ghi bàn.

Tính cả loạt trận tiền mùa giải, đã tám hiệp đấu liên tiếp các cầu thủ đá chính của Man Utd không ghi bàn từ bóng sống. Họ cũng có tới 29 trận không ghi bàn trong hiệp một kể từ đầu mùa trước, nhiều thứ hai tại các giải hàng đầu châu Âu, chỉ sau Genoa ở Serie A. Thậm chí, "Quỷ đỏ" chỉ ghi được bàn ở một trong sáu trận chính thức gần nhất.

Hoàng An (theo Manchester Evening News)